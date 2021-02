STYRKER LAGET: Audun Beckstrøm blir ny bistandsadvokat for de pårørende til de to jentene som ble drept i Baneheia. Han kommer til å jobbe tett sammen med Håkon Brækhus (i bakgrunnen) som har representert foreldrene siden 2017. Foto: Hallgeir Vågenes

Baneheia-pårørende henter inn ekstra advokat: − Viktig at saken kommer opp for retten

Bistandsadvokatene i Baneheia-saken tror det blir en ny rettssak mot Viggo Kristiansen. – Hvis ikke ville alle sitte igjen med mange spørsmål, mener de.

Håkon Brækhus har siden 2017 representerte foreldrene til Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen som ble voldtatt og drept i Baneheia 19. mai 2000.

Nå, som saken mot Viggo Kristiansen har blitt gjenåpnet, har han fått med seg advokat Audun Beckstrøm fra Advokat Henjum AS på laget.

– De pårørende ønsket å få enda en bistandsadvokat. Det er naturlig når saken nå er gjenåpnet at det kommer en til på laget. Min bakgrunn og kunnskap fra etterforskning kan være bra å ha med i denne saken, særlig siden det er stilt spørsmål om etterforskningen som er gjort. Det er et krevende arbeid vi har foran oss, sier Beckstrøm til VG.

Lang politierfaring

Fra 1995 til 2017 var han ansatt i Oslo politidistrikt, hovedsakelig som etterforsker og etterforskningsleder i alvorlige straffesaker. Han har deltatt i etterforskningen av flere høyprofilerte saker som Nokas-ranet, Munch-ranet, angrepet mot Serena Hotel i Kabul og terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011.

– Det er viktig å ha en med inngående kjennskap til hvordan store etterforskninger foregår, blant annet rundt DNA-spor og teledataene. Det er nødvendig å ha det representert, og naturlig at vi er to bistandsadvokater, sier Brækhus.

– Audun har en særegen kompetanse og innsikt i hvordan politiet jobber som ikke så mange advokater har. I tillegg kjenner vi hverandre litt fra før og vi utgjør et godt team, legger han til.

Etter politikarrieren har Beckstrøm hatt mange oppdrag både som forsvarer og bistandsadvokat. I fjor var han sammen med kollega Unni Fries forsvarer for nå terrordømte Philip Manshaus.

OFRENE: Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10). Foto: PRIVAT

Tror på ny rettssak

Høyesterett skal i løpet av kort tid avgjøre hvilken lagmannsrett som skal behandle en eventuell ny straffesak mot Viggo Kristiansen. Beslutningen om å reise ny sak, må fattes av Riksadvokaten. Alternativet er at det blir avsagt en frifinnende dom.

Bistandsadvokatene mener det sistnevnte er et særdeles dårlig alternativ.

– De pårørende ønsker nå en ny rettsrunde for å kunne legge dette bak seg en gang for alle, de ønsker at det skal behandles grundig. Om det ikke blir en ny rettssak, vil alle sitte igjen med mange spørsmål, sier Brækhus.

NYTT TEAM: Håkon Brækhus (t.v.) og Audun Beckstrøm. Her utenfor Oslo tingrett torsdag ettermiddag. Foto: Hallgeir Vågenes

– Vi tror og mener det må bli en ny rettssak og vi vil be om at prosessen går fort og at dette blir raskt avklart, sier Beckstrøm.

Viggo Kristiansen har hele tiden hevdet at han er uskyldig. Argumentene til hans advokat og støttespillere har de siste årene fått stadig større plass i offentligheten. Mens de har medvirket i bok, TV-serie og podkast har påtalemyndigheten ikke ønsket å kommentere den 20 år gamle straffesaken.

Bistandsdvokatene mener saken av enkelte fremstilles unyansert og tidvis uriktig.

– Men vi har ikke noe ønske om å krangle om bevis i offentligheten. Dette kan bare avgjøres i retten, sier Beckstrøm.

Han understreker at Kristiansen ble dømt i to rettsinstanser, at Gjenopptakelseskommisjonen ikke har vurdert skyldspørsmålet og at det var uenige om hvorvidt saken skulle gjenåpnes eller ikke.

– En ny hovedforhandling vil ikke bli en prøving av den tidligere dommen, men en helt ny prøving av saken som om det ikke forelå en dom fra før. Saken vil starte med blanke ark for en ny lagmannsrett, sier Beckstrøm.