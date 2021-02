BER FHI REVURDERE: Leder i Sykepleierforbundet, Lill Sverresdatter Larsen, ber FHI revurdere å gi AstraZeneca-vaksinen til helsepersonell. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Sykepleierforbundet ber FHI revurdere AstraZeneca-vaksinen til helsepersonell

Sykepleierforbundet ber Folkehelseinstituttet vurdere de nye rapportene som har kommet inn om AstraZeneca før de bruker vaksinen på helsepersonell.

Norge mottok 21.600 doser av vaksinen natt til søndag, og siden den ikke er anbefalt til bruk for personer over 65 år skal dosene gis til helsepersonell.

En ny studie, omtalt av Financial Times lørdag, viser at vaksinen kun har begrenset beskyttelse mot mild sykdom som følge av den nye varianten av coronaviruset. Studien blir lagt frem mandag.

Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund nå FHI om å revurdere å gi vaksinen til helsepersonell. Basert på undersøkelsene av vaksinen, er den ikke god nok for helsepersonell mener hun.

– Vi ønsker at FHI gjør grundige vurderinger også av AstraZeneca før den blir sendt ut til helsepersonell, særlig ut ifra de nye rapportene som sier at vaksinen ikke beskytter godt nok mot mild og moderat sykdom, og heller ikke nødvendigvis mot det å smitte fra en person til en annen, sier hun til NRK.

Planlagt å settes på helsepersonell fremover

Til VG sier Larsen hun er bekymret for at vaksinen er planlagt å settes på helsepersonell fremover, etter å ha lest medieomtalen av studiet. Hun peker på at vaksinen fungerer best mot alvorlig sykdom og død.

– Men vi ønsker jo ikke at helsepersonell skal bli syke i det hele tatt. For deres egen helse selvfølgelig, men også fordi sykepleiemangelen gjør at helsetjenestene klapper sammen om de blir syke eller må i karantene, sier hun og legger til:

– Vi er alltid utsatt for høy risiko for smitte. Vi må sørge for at helsepersonell ikke blir syke og smitter videre til sårbare pasienter, og da må man gjøre nye vurderingen.

Hun understreker at hun ikke ønsker å skape noe tvil rundt vaksiner, men at man må se på hvem som egner seg til hvilken vaksine.

– AstraZeneca er ikke dårlig vaksine, men om studiene stemmer så fungerer den ikke bra nok for helsepersonell. De andre vaksinene (Pfizer og Moderna, journ.anm.) har opptil 95 prosent dekningsgrad, og forhindrer også alvorlig sykdom i større grad.

Hun legger til at studier hun er kjent med også viser at Pfizer og Moderna har bedre evne til å hindre smittespredning enn det AstraZeneca har.

– Vil ikke dette gjøre at folket tviler på vaksinen?

– Man må se forskjell på de folkene med samfunnskritiske yrker og som alltid er nødt til å være på jobb med under én meters avstand. For andre yrkesgrupper kan dette være annerledes, mener Larsen.

Folkehelseinstituttet: – Alle er effektive

Geir Bukholm er vaksinesjef i FHI. Ifølge ham overvåker de hele tiden hvor effektive vaksinene er mot de ulike virusvariantene. Han sier til NRK at de er svært interessert i studiet Financial Times skrev om lørdag.

– Vi er veldig interessert i å få datene rundt dette. Vi vet at det har kommet tilsvarende signaler når det gjelder de andre vaksinene. Dette følger vi nøye. Det er klart at hvis det skulle være noen vaksiner som skulle ha spesielt dårlig effekt overfor ulike virusvarianter, vil vi ta konsekvensen av det.

Han sier videre at med opplysningene de har til nå, er det ingen grunn til å bekymre seg over at helsepersonell får AstraZeneca-vaksinen.

Bukholm har tidligere bekreftet til VG at det ikke er sikkert AstraZeneca fungerer like bra mot mild sykdom, slik Larsen også sier.

– AstraZeneca er ikke en b-vaksine. Det er en god vaksine. Men det ser ut til at det kan være forskjell i beskyttelse mot mild sykdom, sier Bukholm.

Det ikke uvanlig at vaksiner har effekt på 50–60 prosent. Ifølge FHI har influensavaksinen som gis årlig i Norge en beskyttelsesgrad på 60 prosent.

Legeforeningen: Trenger ikke revurdere

Marit Hermansen, president i Legeforeningen mener FHI ikke trenger revurdere AstraZeneca-vaksinen nå, slik Sykepleierforbundet tar til orde for.

– Det viktigste for oss, har hele tiden vært at vi får til en rask vaksinering av helsepersonell. Det er viktig for å beskytte både helsepersonell og pasienter. Denne vaksinen er godkjent for folk under 65 og har vist å ha god effekt på alvorlig sykdom og det er viktig for oss, sier hun til VG.

Hermansen mener at AstraZeneca-vaksinen er den som folk flest kommer til å bli vaksinert med.

– Vi forventer at FHI hele tiden gjør fortløpende vurderinger av hvilke vaksiner som skal brukes til hvilke grupper. Det er svært viktig at helsepersonell ikke smitter sårbare pasienter og det vet vi at FHI følger tett med på. Foreløpig er det lovende resultater også for denne vaksinen. Skulle det endre seg, må det følges opp, sier hun.

Disse skal ikke få AstraZeneca nå Har du en av følgende sykdommer/tilstander, skal du ikke få AstraZeneca-vaksinen: Organtransplantasjon

Immunsvikt

Hematologisk kreftsykdom de siste fem år

Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)

Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)

Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

Personer over 65 år skal heller ikke få AstraZeneca-vaksine nå, men dette kan endre seg når det kommer med data om effekten hos eldre. Vis mer

Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, er klar på at de fortsatt står bak godkjenningen av AstraZeneca-vaksinen og det ikke aktuelt å revurdere godkjenningen fordi produsenten selv jobber med å modifisere den.

– Det forskes mye på dette nå, og AstraZeneca og andre vaksineselskaper jobber med å finne ut av hvor effektivt de virker nå mot de muterte virusene og hvordan de kan forbedre vaksinene. Vi har nå fått en ny vaksineteknologi som gjør at vi nå har mulighet til å endre raskt på vaksinene slik at de også virker på de muterte virusvariantene, sier han.