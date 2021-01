STOR JOBB: Når farmasøyter pakker til små kommuner som bare skal ha ett hetteglass (fem doser) plasseres glasset i en liten boks, som deretter går i en større boks. Etterpå må boksene teipes igjen, og sendes ut med bil. Foto: Helge Mikalsen

Båtsfjord takket nei til glass med vaksiner: − Helt meningsløst

Tilbudet om ett hetteglass med vaksiner er så lite at det ikke monner, mener Båtsfjord-ordfører Ronald Wærnes.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Han ber regjeringen heller samle opp dosene fra små kommuner og vaksinere storbyene.

– Vi var ikke helt klare, og uansett ville ikke fem doser hatt noen betydning. Da gikk de til noen andre, sier ordfører Ronald Wærnes (Sp) i Båtsfjord i Troms og Finnmark.

Kommunen med drøye 2000 innbyggere takket altså nei til tilbudet om å få ett glass med vaksiner, som kan inneholde mellom fem og syv vaksiner, i uke én. I stedet starter de vaksinering av fem personer denne uken.

– Det er veldig fint og en milepæl, men det monner jo ikke. Folk skjønner at det hjelper ikke om vi får fem vaksiner.

KRITISK: Båtsfjord-ordfører mener det ville vært bedre for små kommuner om steder med mye smitte fikk vaksinen først. Foto: Privat

Hjelper ikke de små

For litt over en uke siden ble det innført nye, strenge nasjonale tiltak – blant annet skjenkestopp. Derfor mener ordføreren at det lønner seg for Båtsfjord at Oslo og Viken blir vaksinert – ved at smitten går ned og de nasjonale tiltakene kan lempes på.

– Fordi R-tallet i Norge er 1,4 skal ikke vi få ta et glass vin klokken 18, og ungdomsklubben må være stengt. Det er håpløst, sier han, og legger til:

– Det er trasig at det går utover arbeidsliv, bedrifter og våre unge. Med rette føler vi at vi blir straffet fordi vi har vært flinke.

Vaksineleveransene som har kommet til Norge har hittil blitt fordelt likt mellom alle Norges 356 kommuner, basert på andel eldre. Det selv om noen kommuner knapt har smitte, mens andre sliter med store utbrudd.

Det er 73 kommuner som får fem doser, altså ett hetteglass, i uken. 68 kommuner får ti doser og 43 kommer får 15.

Det vil si at:

Hver femte kommune får fem doser i uken

Halvparten av norske kommuner får 15 doser eller færre i uken

– Forbløffende trege

Wærnes støtter Bodøs smittevernlege Kai Brynjar Hagen som vil sende dosene til Oslo og andre steder der smitten er verst.

– Jeg er helt enig med ham. Vi skulle konsentrert oss der smitten burde roe seg ned, sier han, og legger til:

– Regjeringen har vært forbløffende trege med å rulle ut, men når det først skjedde, burde de hatt en annen strategi.

Også Oslos Raymond Johansen har gått hardt ut mot fordelingsstrategien og mener at de bør få mer.

Høie: Bør takke ja

Helseminister Bent Høie (H) er uenig med alle og står fast på at vaksinene skal fordeles jevnt til alle kommuner:

–Ut fra det vi vet om denne vaksinens virkning, er det riktig å beskytte nettopp de sykeste eldre likt over hele landet, sier Høie til VG.

– Når de takker nei, utsetter de muligheten til å beskytte sine mest sårbare.

Høie gjentar at Norge holder igjen halvparten av dosene for å være sikre på at det er nok til dose to. Derfor tar det tid nå.

De fleste mindre kommuner er glade for at de nå får vaksiner, tror Høie. Han tror også det ville kommet sterke reaksjoner fra de fleste hvis de ble skjøvet ut av vaksinekøen.

– Er det ikke riktigere å beskytte risikogruppene på steder der smitten er høy før kommuner som ikke har et eneste tilfelle?

– Vaksinen gir først full beskyttelse etter en måned. Det er mange små kommuner som har opplevd smitteutbrudd, da kunne det skjedd at de eldre ikke ville hatt den beskyttelsen.

– Men man får fortsatt beskyttelse etter dose én?

– Det er helt riktig at det er noe beskyttelse også etter første dose, men i den smittesituasjonen vi har i Norge nå, mener jeg vi har riktig strategi.

Høie mener at selv om alle vaksinene ble sendt til Oslo og andre storbyer, ville ikke det vært en rask måte å komme seg ut av tiltak på:

– I den fasen vi er i nå, vil vi ikke kunne få den effekten av at vaksinering konsentreres til noen steder i landet. Siden vi ikke har tilgang på alle vaksinene samtidig, er det å oppnå immunitet for å lette på tiltak noe som vil skje et stykke frem i tid.

les også Raymond Johansen vil ha flere vaksiner: – Strategien treffer ikke godt nok

– Meningsløs

– Både regjeringen og FHI sier man aldri kan vite hvor smitten oppstår, neste gang kan det være dere?

– Smitte oppstår ikke spontant i Båtsfjord. Det er ingen påviste smittede nå, og vi har ikke hatt smittetilfeller på mange uker. Vårt hovedfokus er å ha kontroll på de som til enhver tid oppholder seg i Båtsfjord. Så denne strategien er helt meningsløs, sier Båtsfjord-ordføreren.

Sett denne?

Enig med Båtsfjord

Berlevåg-ordfører Rolf Laupstad (Ap) er helt enig med nabokommunen.

– Vi følger strategien fra FHI og har mottatt dosene derfra, men vi har samme oppfatning: at vi burde satt vaksinene i de hardest rammede områdene.

ENIG: Berlevåg-ordfører Rolf Laupstad mener det er logisk å vaksinere der smitten har størst sjans for å spre seg til andre steder i landet. Foto: Privat

Berlevåg har ikke hatt et eneste smittetilfelle.

Han mener det ville hjulpet dem å få kontroll på smitterammede byer som Trondheim og Bergen fordi smitten også kan risikere å spre seg nordover.

– Når det ikke er nok vaksiner til alle, må man prioritere. Men man prioriterer jo der utbruddet er størst.