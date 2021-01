GRENSEKONTROLL: Frp-nestleder Sylvi Listhaug vil stanse tusenvis av utenlandske arbeidere ved grensen - og putte den i karantenehotell. Foto: Frode Hansen

Frp krever karantenehotell for utenlandske arbeidere

Frp-nestleder Sylvi Listhaug sier smittetallene i Norge er så høye at Frp krever at alle utenlandske arbeidere må på karantenehotell.

– Det er interessant å registrere at regjeringen utreder portforbud for den norske befolkningen, men ikke kommer med noen nye tiltak for å skaffe seg kontroll på importsmitte. Det kommer nå tusenvis av utenlandske arbeidere tilbake fra ferie i hjemlandet der smittetrykket er stort og det er liten kontroll med hva disse foretar seg etter de kommer til Norge. Dette holder ikke, sier Listhaug til VG.

Onsdag ble de høyeste smittetallene registrert siden coronaalarmen gikk 12. mars i fjor − 935 på en dag. Torsdag var tallet 787 nye smittede og 684 fredag.

Norge er i stor grad stengt ned og vi er oppfordret til å bare treffe våre egne frem til 18. januar.

– Når det norske folk er pålagt så strenge restriksjoner i sine liv, så er det på tide at vi sikrer oss mot at de som kommer til landet, ikke får ta med seg smitte. Vi må stenge grensene for utenlands smitte, sier Listhaug.

– Hva betyr det?

– At alle utenlandske arbeiderne som kommer tilbake til Norge for å jobbe, må i karantenehotell til tester har vist at de ikke tar med seg smitte.

– Falsk dokumentasjon

Hun sier at det ikke holder at de har med dokumentasjon på tester fra utlandet.

– Vi ser eksempelvis fra Torp at mye av dokumentasjonen er falsk, sier hun og viser til at 54 personer de siste dagene er bortvist fra Torp flyplass på grunn av mangelfulle eller falske test-dokumentasjon.

– Det tyder på at kontrollen er effektiv?

– Nei, det blir den først hvis de må via coronahotell og testing. Vi mener det er et nødvendig tiltak akkurat nå, for effektivt å hindre smitte fra utlandet.

Hun sier de har fått tilbakemeldinger om at de sikringstiltakene som enkelte bedrifter har opprettet, ved at de samler utenlandske arbeidere i egne brakker når de kommer til arbeidsplassen, ikke heller er sikre nok.

– Det er bra at bedriftene gjennomfører slike tiltak, men vi har meldinger fra lokalsamfunn hvor utenlandske arbeidere fra disse brakkene, som er i karantene, rusler rundt i lokalsamfunnet. Vi har ikke kontroll på dette.

– Ikke akseptabelt

Hun sier det er en utfordring til som går under radaren.

– Vi lever i et langstrakt land, med mange havner. Mange utenlandske fiskebåter og andre fartøy kommer til havn i Norge. Det er mange steder hvor det ikke er noe kontroll av slike fartøyer. Jeg forventer at regjeringen tar tak i dette. Det er ikke akseptabelt at innbyggere i Norge pålegges strenge restriksjoner, mens det er liten eller ingen kontroll på de som kommer inn, sier hun.

Avviser Listhaug

Justisminister Monica Mæland (H) viser til sin statssekretær Lars Jacob Hiim (H), for å gi svar.

Han sier de ikke vil ta intitiativ til at utenlandske arbeidere skal i karantenehotell.

– Regjeringen har iverksatt en rekke forsterkede tiltak mot importsmitte. Nå må alle som kommer til Norge, ha negativ covid-19-test. I tillegg må de registrere seg på grensen og gjennomføre en ny test ved ankomst til Norge, sier Hiim.

Han mener dagens ordninger holder.

– Utenlandske arbeidstakere som ikke er bosatt eller har fast bosted i Norge, må enten på karantenehotell eller på egnet sted for karantenen som arbeidsgiveren sørger for, og som har enerom, bad og eget kjøkken eller matservering. tilgang til kjøkken/matservering.