Gudstjeneste i Gjerdrum kirke: − Det er utrolig tungt å se sorgen i øynene deres

Biskopen og ordføreren taler i Gjerdrum kirke søndag, under en gudstjeneste i forbindelse med skredkatastrofen på Ask.

– Vi er en kommune og et folk hardt prøvet. En katastrofe har truffet oss, med ufattelige konsekvenser, sier ordfører i Gjerdrum kommune, Anders Østensen (Ap), i den innledende talen under gudstjenesten.

– Vi har alle mistet en trygghet og en hverdag som vi trenger i våre liv.

I sin tale forteller Østensen at han har møtt og snakket med flere av de berørte på evakueringssentrene.

– Det er utrolig tungt å se sorgen i øynene deres. Jeg har også pratet med flere som har vanvittig dramatiske historier fra evakueringen den natten. Det koster å høre på, men det er nødvendig at historiene blir fortalt. Og vi gjør alle vårt beste for å mestre situasjonen, sier ordføreren.

– Det er vanskelig å være profesjonell i en sånn situasjon, men vi gjør vårt beste.

TALER I KIRKEN: Ordfører i Gjerdrum kommune, Anders Østensen (Ap). Foto: Lise Åserud

Like før klokken 06.00 søndag morgen ble det gjort nytt funn av en person som er bekreftet omkommet etter jordraset som gikk tidlig onsdag morgen. Dette er den femte personen som er funnet omkommet i skredområdet i Gjerdrum.

Politiet jobber med identifisering og deretter varsling av pårørende. Én av de omkomne er bekreftet at er blant de 10 savnede etter kvikkleireskredet.

I forkant av gudstjenesten søndag sa sokneprest i Gjerdrum og Heni menighet, Jakob Furuseth, at det lenge før skredkatastrofen var planlagt å avholde gudstjeneste denne dagen.

– Egentlig skulle det ha et gledesperspektiv i forlengelse av jula. Men så har plutselig alt blitt annerledes. Og vi må forholde oss til den virkeligheten vi lever i, hvor bygda og vi alle sammen er i krise og sorg, sier han til VG.

– Så gudstjenesten må bære preg av det alvoret.

Han legger til at gudstjenesten også vil bære preg av håp, og at de vil be for bygda og for alle som er rammet av katastrofen.

– Det er det eneste vi kan gjøre. Det er det eneste riktige vi kan gjøre. I vår avmakt må vi samles i kirken og rope til gud, sier soknepresten.

Det er han som leder gudstjenesten søndag.

– Hvordan er det å være sokneprest i Gjerdrum nå?

– Det er krevende og det er tungt. Men oppgavene og gjerningene kommer bare til oss. Så det er egentlig bare å gå inn i gjerningene som møter oss. Og så, med tiden, får vi sette oss ned og tenke over hva som har skjedd. Men akkurat nå må vi bare møte de vi møter og takle det vi står oppi og det som kreves av oss.

Også biskop Atle Sommerfeldt taler under dagens gudstjeneste.

– Noen mennesker er fratatt livet. Noen har mistet sine kjære. Det utenkelige har rammet, og det uerstattelige er tapt, sier biskopen i sin tale.

– Den største av sorger har truffet med all sin brutalitet.