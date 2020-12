VEIEN BLE BORTE: Raset gikk bare noen få meter foran bilen guttene kjørte. Fortsatt står bilen ved kanten, med nødblinken på. Foto: TORE KRISTIANSEN

19-åringer så bakken forsvinne foran bilen

De skulle bare levere en kompis da de havnet midt i dramaet. – Vi handlet på instinkt, sier Edvard Fiskum.

Bilen til Even Nygaard Østreng (19) står fortsatt med nødblinken på langs skredkanten klokken 17.30.

Der har den stått siden han bråbremset rett før klokken 04 onsdag morgen.

– Vi skulle slippe av en kompis nede i bakken. Det var veldig glatt så jeg kjørte rolig. Så ser vi bare at asfalten brekker oppover og går mot tyngdekraften, forteller Even til VG.

Han bråbremser, de fire kompisene kommer seg ut, og legger på sprang mot sentrum. De snur seg rundt, og ser at veien foran bilen er borte.

Kompisen som skulle slippes av bor ikke i området som er berørt av raset.

Når de kommer seg litt opp mot sentrum, ringer Edvard Fiskum (19) politiet. Klokken er 03.59, og han er trolig en av dem som varslet politiet om hendelsen først.

– Vi handlet på instinkt og kom oss ut av bilen. Vi skjønte ikke hvor alvorlig det var før vi kom litt oppover, da så vi bare et sort hull bak oss, sier Edvard.

– Så ser vi at det begynner å løpe folk oppover mot oss fra husene der det har rast. De er helt fra seg, de skriker og vet ikke hva de skal gjøre. De har bare løpt ut og noen av dem har ikke på seg mer enn undertøy, forteller han.

Guttene tar av seg sine egne jakker og gir de til dem som kanskje nettopp har mistet alt. En av dem gir også bort sine egne sko.

– Vi bare tenker at vi må i hvert fall prøve å hjelpe dem litt, forklarer Edvard.

Noen fortsatt savnet

Store styrker rykket ut da politiet i Øst fikk melding om skredet klokken 03.59 natt til onsdag.

Raset har gått sør for Ask sentrum, på venstre side av riksvei 120.

Kvikkleireraset har tatt med seg flere boliger, og foreløpig er ti personer skadet. Én av dem er alvorlig skadet. Fem personer er på sykehus og fem har blitt sendt til legevakten.

15 personer er ifølge politiet ikke gjort rede for, bekrefter pressetalsmann Tom Sandberg til VG.

Det er barn blant de savnede, opplyser innsatsleder Roger Pettersen.

Guttegjengen blir stående ved rundkjøringen, og får stoppet biler som er på vei ned samme veien som de kjørte selv.

Edvard forteller at det var først da noen biler som hadde forsøkt å kjøre rundt via Skedsmokorset snudde og kom tilbake at de skjønte hvor stort raset var.

– Du tenker «det her er helt surrealistisk, det er sånn du ser på film». Så begynner vi å tenke på at det er flere hus der nede, sier Even om hendelsen.

De går til slutt opp mot kommunehuset hvor krisestaben er godt i gang med å rigge til.

– Vi var overrasket over at de sto klare på så kort tid, med tepper og munnbind og antibac, fortsetter Even.