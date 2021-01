Kunnskapsminister Guri Melby Foto: Frode Hansen

Kunnskapsministeren: − Må vurdere om vanlig eksamen blir rettferdig

Allerede i november ba Elevorganisasjonen om at eksamen for avgangselever på videregående skole burde avlyses. Nå åpner kunnskapsministeren for muligheten – men ber elevene om å jobbe som om det blir eksamen.

I fjor vår ble alle eksamener for tiendeklassinger og videregåendeelever avlyst, etter uker med coronastengte skoler. Også dette skoleåret har mange elever sittet mye hjemme, og vårsemesteret starter med rødt nivå på skolene.

VG har vært i kontakt med flere elever som er bekymret for at de nasjonale eksamenene i vår ikke blir rettferdige nok. De får støtte fra Kristin Schultz, leder i Elevorganisasjonen (EO).

– Å gjennomføre eksamen i vår vil være ekstremt urettferdig. Det eneste rette er å avlyse, sier Schultz.

Hun mener at problemet med å gjennomføre eksamen ikke handler om smittevern, men at tilbudet for elevene ikke har vært likt nok. Eksamen for ungdomsskole- og videregåendeelever blir gitt sentralt, og er like over hele landet.

– Elevene kommer til å ha helt ulike forutsetninger for å prestere bra fordi de ikke har fått fullverdig opplæring, sier Schultz.

Hun påpeker at elever i områder av landet hvor det har vært mye smitte har vekslet mellom hjemmeundervisning og fysisk oppmøte, mens skolehverdagen andre steder har gått nærmest som normalt.

Sier de vil lytte til elevene

EO har startet en underskriftskampanje for å få avlyst eksamen. I skrivende stund har de fått inn i overkant av 60.000 underskrifter.

Nå sier kunnskapsminister Guri Melby (V) at hun lytter til elevenes bekymringer.

– Blir det vanlig eksamen i år?

– Det er viktig at du jobber som om det blir eksamen, for det er utgangspunktet. Men vi hører på innspill fra elevene, og tar det med oss når vi gjør den endelige vurderingen.

– Når blir den vurderingen tatt?

– Jeg kan ikke si når en endelig vurdering gjøres, men vi vil samarbeide med kommunene og fylkeskommunene og snakke med organisasjoner som Utdanningsforbundet og Elevorganisasjonen, som gir forslag og innspill. Det lover vi å lytte til.

– Mulig å avlyse

– Mange syns det er urettferdig at det skal avholdes vanlige, nasjonale eksamener fordi undervisningen har variert ut fra smittesituasjonen i kommunene. Blir dette tatt hensyn til?

– Ja, det er blant tingene vi tar med oss i vurderingen. Jeg håper vi skal finne en praktisk måte å gjennomføre eksamen på, men dette er hovedsaken vi vurderer framover – om tilbudet har vært likt nok for at eksamen skal bli rettferdig.

Selv hvis eksamen skulle bli avlyst, lover Melby å gjøre det hun kan for at alle skal få vitnemål.

– Pandemien skal ikke hindre noen i å komme videre i livet sitt. Det er målet vårt. Det er fullt mulig å avlyse eksamen og fortsatt sikre vitnemål.

– Får daglig hull i undervisningen

Schultz og EO er glad for at Melby nå sier at de vil ta hensyn til om tilbudet har vært likt nok når de vurderer om eksamen skal gjennomføres. Hun håper det kommer en avgjørelse tidlig.

– Det er bare et par måneder til eksamensforberedelsene begynner, og nå er det rødt nivå på alle skoler i Norge. Elevene sitter hjemme og får hull i undervisningen daglig. De bør ikke tvinges til å fokusere på eksamen, men på å lære best mulig så de kan gå ut av skolen med mest mulig kunnskap.