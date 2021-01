HAVGOLF: Hotelleierne Edith og Hjalmar Nilssen håper havgolf skal slå an blant golfentusiaster. Fra utslagspunktet i moloen er det 75 meter til et mål ute i vågen. Golfballene er laget av fiskefor og løser seg opp i sjøen innen 48 timer. Foto: Edith Nilssen.

Landets minste kommune opplevde turist-boom i coronaåret

Ingen påvist coronasmitte. Få arbeidsledige. Stor tilstrømming av turister. Rekordomsetning for overnattings- og serveringssteder.

Norges minste kommune klarte seg bra gjennom coronaåret 2020.

– Vi har hatt flaks som har unngått smitte, sier ordfører Marte Eide Klovning i Utsira til VG.

Utsira ligger ute i Nordsjøen, utenfor Karmøy, 18 kilometer vest for Haugesund. Kommunen har 193 innbyggere, og er landets minste målt i folketall.

Ordføreren tror det var myndighetenes oppfordring om å feriere i eget land som var hovedårsaken til at mange valgte å dra til Utsira.

– Det er en veldig gledelig utvikling. Nå håper vi det fortsetter, sier hun.

ORDFØRER: Marte Eide Klovning er ordfører i Utsira, Norges minste kommune. Foto: Hallgeir Vågenes

Hjalmar og Edith Nilssen har drevet hotellet «Hos Edith og Hjalmar» på Utsira i ti år.

Hotellet er åpent fra påske til oktober, og 2020 ble det beste året siden de kjøpte stedet i 2011.

– Da pandemien startet fikk vi noen avbestillinger, men så endret det seg. Etter hvert fikk vi mange gjester som normalt sett ville reist til Syden eller til Sverige og Danmark på ferie. Flere ga inntrykk av at de syntes det var fantastisk å oppleve andre deler av Norge, sier Edith Nilssen til VG.

Færre enn fem ledige Ved årsskiftet hadde Utsira færre en fem personer registrert som arbeidsledige. – For Utsira oppgis ikke ledigheten på grunn av personvernhensyn. Det skyldes at ledigheten er svært lav, opplyser kommunikasjonsrådgiver Ole Kristian Larsen i Nav Rogaland til VG. Vis mer

Torstein Hansen driver flere overnattingssteder på Utsira, og har til sammen 80 sengeplasser til utleie på øya. I tillegg driver han kafé, galleri og en liten gjenbruksbutikk på fyret på Utsira, som er landets høyestliggende fyr.

BADESTRAND: I havnen Sørvågen der det er satt ut stoler og bort på stranden. Foto: Hallgeir Vågenes/VG

Da coronakrisen slo til, rant avbestillingene inn. Men så snudde det. I andre halvår i fjor hadde bedriften en dobling i omsetningen på overnatting, i forhold til samme periode året før.

– Totalt for året hadde vi en økning i omsetningen fra overnatting på vel 50 prosent fra 2019 til 2020. Det er det meste vi har hatt, sier Hansen til VG.

ØKT TRAFIKK: Torstein Hansen driver flere overnattingssteder på Utsira. Her er han fotografert med Tove Helen Grimsby, som er varaordfører i Utsira. I bakgrunnen ser vi det kjente landemerket Utsira fyr. Foto: Hallgeir Vågenes

Også han tror anbefalingene om å feriere i Norge er hovedårsaken til at flere har valgt å dra til Utsira, der mer enn ni av ti gjester er norske.

– Det virker som de fleste i Norge har hørt om Utsira, og mange har et ønske om å komme hit en eller annen gang. Og det har sikkert gitt oss litt ekstra drahjelp.

Utsira har også jobbet med mer markedsføring av Utsira som reisemål de siste årene, og det tror Hansen også gir resultater i form av økning i turismen.

– Og fornøyde gjester bidrar til at andre ønsker å besøke oss, og at gjestene også kommer igjen.

Hansen sier at bookingene for 2021 foreløpig ser bra ut, og at antall bestillinger nå er 30-40 prosent høyere enn på samme tid i fjor.

ØYSAMFUNN: Utsira er Norges minste kommune målt i antall innbyggere. Bildet er tatt i Sørvågen, en av to sentrumsbebyggelser på øya. Foto: Hallgeir Vågenes

I det nedlagte skolehuset på øya har ekteparet Daniella de Vreeze og Hans van Kampen drevet restaurant siden 2012. Etter at restauranten kunne åpne igjen i slutten av mai, opplevde de stor pågang fra gjester som ville bestille bord.

– Vi har vært veldig ofte fullbooket, og har måttet avvise gjester flere ganger. I tillegg til sirabuer, har vi hatt gjester fra hele landet som vi aldri har sett før, sier Daniella de Vreeze til VG.

FERSKE RÅVARER: Daniella de Vreeze og ektemannen Hans van Kampen driver restauranten Dahmsgård på Utsira. Foto: Privat

Hun og ektemannen serverer primært lokal sjømat til gjestene i den intime restauranten, som nå har plass til 15 gjester for å kunne innfri kravene til trygg avstand.

Daniella de Vreeze ser frem til at coronaviruset blir bekjempet, og at samfunnet kommer tilbake til normalen.

– Nå håper vi at flest mulig av de som besøkte Utsira for første gang i fjor, vil komme tilbake.

SOLGTE MER: Joker-butikken på Utsira hadde rekordomsetning i 2020. Foto: Hallgeir Vågenes

Joker-butikken i Utsira hadde en omsetningsøkning på 24 prosent i andre halvår 2020, i forhold til samme periode året før. I juli var økningen på over 41 prosent, og for året under ett ble økningen på 16 prosent.

– Dette er tall vi aldri har sett før. Året begynte dårlig, men fra mai smadret vi alle rekorder, sier butikksjef Kjetil Klovning.

Kommunikasjonsdirektør Merete Habberstad i NHO Reiseliv sier det er hyggelig å høre slike suksesshistorier fra reiselivet, men understreker at de står i skarp kontrast til virkeligheten i bransjen ellers.

– Dette er unntaket, ikke regelen. Analyser NHO har gjort viser at norske reiselivsbedrifter hadde 57 milliarder kroner i tapt turistkonsum fra januar til november i fjor, sier Habberstad.

ALVORLIG FOR REISELIVET: Merete Habberstad er kommunikasjonsdirektør i NHO Reiseliv. Foto: NHO Reiseliv.

Hun sier situasjonen for norsk reiseliv er alvorlig, og at innføringen av en nasjonal skjenkestopp har forsterket problemene.

– Tallene fra Nav viser at reiselivet er bransjen som rammes hardest av ledighet. I tillegg kommer omfattende ringvirkninger for leverandørene. Hele verdikjeden rammes av milliardtap.

MALERISK: Den spanske gatekunstneren Borondo har malt verket «Vi er alle i samme båt» på dette sjøhuset i Sørvågen på Utsira. Foto: Hallgeir Vågenes

Ifølge VGs oversikt er det 20 kommuner i Norge som ennå ikke har påvist noen coronasmitte blant sine innbyggere.

Utsira var blant kommunene som fikk tildelt fem vaksinedoser etter nyttår. Det var mer enn nok til å vaksinere alle beboerne på sykehjemmet, der kun to av de åtte plassene for tiden er i bruk.

– Vi har vært veldig heldige som ikke har fått smitte til øya, for vi har noen som er i risikogruppene. Vi kunne vaksinert alle i kommunen på en dag, men jeg synes det er greit at dosene blir fordelt slik de blir , sier ordføreren.