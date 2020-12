PÅ TRYGG GRUNN: Jan-Tore Bariås (60) ble evakuert og plassert på Olavsgaard hotell, full av leire. Foto: Privat

Jan-Tore var fanget i skredet i 45 minutter: − Tenkte at jeg skal ikke dø her

GJERDRUM (VG) Jan-Tore Bariås (60) kjørte som vanlig på vei til jobb onsdag morgen. Plutselig forsvant veien under ham.

Rundt klokken 05 onsdag morgen kjører Jan-Tore Bariås (60) fra Gjerdrum til jobben i Oslo.

Men han rekker kun å kjøre noen hundre meter før han blir møtt av noe han beskriver som en snøfokk.

– Så plutselig tilter faenskapet og panseret går rett ned i friluft, og bilen fyker kanskje syv til ti meter nedover, sier Bariås til VG.

– Jeg prøvde å telle sekunder til det smalt, og tenkte at dette skjer ikke.

Panseret krasjer rett ned i leiren og airbagen løses ut, før bilen tipper over på taket.

– Jeg ga meg selv en ordentlig ørefik, for nå drømmer jeg, tenkte jeg. Så fikk jeg løsnet selen, kom meg ut, og stod i et kullsvart krater av leire, og tenkte hva skal jeg gjøre nå?

Det var Dagbladet som først snakket med Bariås om den dramatiske hendelsen.

Vandret i 45 minutter

Bariås forteller at han så hjørnet av et hus i fritt fall ovenfor seg, og ropte til dem der inne at de måtte komme seg ut.

– Det var helt surrealistisk, man tenker at man er med i en dårlig skrekkfilm.

Veggene rundt ham beveget seg, og Bariås tenkte at han måtte komme seg unna, og vasset videre i leiren. På hans ferd videre møtte han en eldre mann.

MARERITT: Jan-Tore Bariås tenkte at han befant seg i en dårlig skrekkfilm da bilen hans ble tatt av skredet. Foto: Gisle Oddstad

– Han hadde blitt med i et ras sånn 40–50 meter, og var barbeint og med kutt i pannen. Jeg tenkte at han ikke skulle være igjen alene, og han fikk jakken min.

Bariås anslår at han befant seg nede i skredet i rundt 45 minutter.

– Du blir litt redd, men samtidig får du et adrenalinkick. Jeg tenkte at jeg skal ikke dø her. Det er bare å gi gass og se hvor det ender hen.

Etter hvert hørte han lyden av helikoptre over dem, og de ble truffet av lys og oppdaget.

– Da ser de oss heldigvis. Det var utrolig bløtt og tungt å gå rundt der, så jeg vet ikke om vi hadde kommet oss opp selv.

– Merkelig slutt på et merkelig år

Bariås ble kjørt bort i ambulanse, og kom unna hendelsen uten alvorlige fysiske skader.

Han ble siden fraktet til rådhuset for registrering, og så med buss til Olavsgaard hotell, hvor han nå befinner seg.

Bariås skryter av hvordan katastrofen har blitt håndtert.

– Jeg håper tallet på savnede synker drastisk. Elleve er fortsatt mye i en liten by om Gjerdrum.

Tallet på personer som ikke er gjort rede for etter jordskredet i Gjerdrum på Romerike i Viken fylke ble nedjustert fra 11 til 10 i 22.30-tiden onsdag kveld.

Det er foreløpig ikke kjent om personene som er gjort rede for nå har blitt hentet ut av skredområdet eller om de har vært andre steder.

Samtidig opplyser politiet om at om lag 1000 personer er evakuert. Planen er å evakuere 1500.

Bariås sier at de på hotellet føler seg trygge, men at de fleste er litt avventende med tanke på at mange fortsatt er savnet.

– Jeg vet ikke hvor han eldre ble av, så jeg vil finne ham i morgen for å se hvordan det gikk med han.

– Dette ble en merkelig slutt på et merkelig år.