ÅPNER: Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og regjeringen endrer i covid-19-forskriften. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Lettelser for psykisk syke og folk med rusproblemer i flere fylker

Regjeringen gjør justeringer for personer med alvorlig psykisk sykdom eller rusproblemer i områder med høyt smittetrykk.

Publisert: Nå nettopp

– Strenge smitteverntiltak kan ramme utsatte grupper ekstra hardt, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til VG.

Derfor gjør regjeringen en justering i områdene som er underlagt 5A – altså det strengeste tiltaksnivået i områder med høyt smittetrykk. I dag er blant annet hele Viken og en rekke kommuner i Rogaland og Vestfold og Telemark på dette nivået.

– I covid-19-forskriften kapittel 5A åpnes det nå for organiserte idrettsaktiviteter og fritidsaktiviteter for personer med rus- og psykiske helseproblemer, så lenge dette gjennomføres utendørs, skjer i grupper på inntil fem og alle deltagerne kommer fra samme kommune, sier Ropstad.

Statsråden sier at dette kan åpne for aktiviteter som organisert trening, fotballag, tur- eller skigrupper eller sosiale aktiviteter utendørs der det er lett å holde avstand.

Myndighetene vil at de generelle smittevernrådene etterleves under aktiviteten. Det innebærer at personer som er syke ikke deltar, at man holder to meter avstand og har god hånd- og hostehygiene.

– Det er viktig å tilrettelegge for at personer med rusavhengighet og psykisk sykdom kan benytte fritids- og aktivitetstilbud, også i områder med høyt smittetrykk. Slike tilbud er viktige for å forebygge at rus- og psykiske helseproblemer forverres, sier Ropstad.