LITE PENGER: Rutetilbudet i Oslo kan bli rammet, på grunn av sviktende inntekter under coronaen. Foto: Frode Hansen

Frykter kollektivkutt i Oslo og Viken

Pandemien har kostet kollektivselskapet Ruter dyrt og kutt i rutetilbudet kan komme når pandemien er over.

Av Bjørn Haugan

Det frykter både Venstre i Oslo og tillitsvalgte:

I et saksfremlegg i Viken kommune står det at «Ruter planlegger en første nedjustering av tilbudet i august 2021 på mellom 5-10 prosent».

Det fremkommer at de gjør det for å tilpasse seg «det de antar vil være en «ny normal» ved overgangen til 2022, det vil si etter en periode med gradvis økende etterspørsel».

Det fremkommer også at Ruter 18. februar har sendt brev til Oslo om situasjonen, hvor Ruter varslet at de uten ekstraordinære tilskudd må

forberede tiltak for dekke inn et mulig tap på 0,5-1 milliard kroner andre halvår 2021.

– Lavere enn 5–10 prosent

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Marie Lan Berg (MDG) sier situasjonen er alvorlig.

– Ruter har nylig justert til et lavere nedtak enn 5–10 prosent.

– Hvor mye?

– De har ikke vært presise på det, men de har formidlet til oss at det trolig vil gi liten innvirkning for kundene, sier hun.

– Betyr det at det ikke ligger an til kutt i tilbudet eller økte billettpriser?

– Det er som sagt en alvorlig situasjon. I dag fikk vi vite at regjeringen utsetter gjenåpningsplanen, som skaper mer usikkerhet, sier Berg.

Hun sier Viken og Oslo ser så alvorlig på situasjonen, at de har bedt om møte med samferdselsministeren.

– Vi ønsker å finne felles løsninger med Viken og regjeringen. Vi trenger en overgangsordning som sikrer kompensasjon for tapte billettinntekter slik at vi ikke må kutte kraftig i rutetilbudet. Vi ønsker å sikre et godt kollektivtilbud etter pandemien som ivaretar de kollektivreisendes behov, sier hun.

– Tar saken opp i bystyret

Gruppeleder Hallstein Bjercke i Oslo Venstres bystyregruppe sier han vil ta saken opp i bystyret onsdag.

Han ufordrer byrådet og Berg.

– Det vil være en tragedie for byen dersom de nyinnkjøpte trikkene blir stående på trikkestallen fordi byrådet har trappet ned kollektivtilbudet.

KREVER SVAR: Hallstein Bjercke sier han vil ta saken opp i bystyret onsdag. Foto: Frode Hansen

Han ber byrådet rydder opp.

– Jeg forventer at byrådet ordner opp i dette. Venstre danner gjerne flertall for forslag som kan styrke Ruters og Sporveiens tilbud gjennom den perioden vi er i nå.

Ruter er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og deler av Viken (tidligere Akershus fylke), hvor Sporveien er stor aktør.

– Risikerer rutekutt

Hovedtillitsvalgt Ola Floberg i Sporveien sier de har bedt om innsyn i brevet som Oslo fikk fra Ruter 18. februar.

– Oslo kommune har nektet oss innsyn fordi det er untatt offentlighet. Det er nesten ikke til å tro at vi, nå som vi har kjøpt 87 nye trikker, plutselig skal redusere tilbudet.

– Støtter den grønne bølgen

– Er det rutekutt dere frykter?

– Ja, vi ser at Ruter ikke planlegger å ta noe ansvar for kuttene selv. Da må det komme tilskudd eller så risikerer vi rutekutt.

– Det er ikke unaturlig etter pandemien at folk vil bli mer forsiktige med å reise når den er over?

– Denne byen vokser og det er ingen grunn til å planlegge for at ruter og tilbud skal kuttes. Vi støtter den grønne bølgen i byen og jeg forventer at Lan Berg og De Grønne har gode svar.