TRANGT: Det var ikke mye rom mellom de mellom 75 og 85 år gamle fremmøtte ved vaksinekontoret i Molde. Foto: Vidar Myklebust / Romsdals Budstikke

Tett-i-tett i vaksinekø i Molde: − Kan ikke skylde på de som kom

En trang gang og heis opp til femte etasje blir en flaskehals for eldre som skal vaksineres i Molde. Eldreombudet ser alvorlig på situasjonen onsdag.

Publisert: Nå nettopp

I Molde kommune skjer massevaksineringen i en turnhall i femte etasje av Moldehallen. Det har bydd på utfordringer knyttet til smittevern, og bilder VG har fått fra stedet viser lang kø utenfor lokalet.

Kommuneoverlege Cato Innerdal beskriver massevaksinering som «en utfordrende logistikkoppgave».

– Særlig utfordrende blir det når det skal skje med strenge smittevernregler. I tillegg er vårt vaksinelokale i byggets femteetasje. Dette gjør at heis og trapp blir en flaskehals, sier han til VG. Romsdal Budstikke omtalte saken først.

Innerdal sier kommunen har gjort sitt beste for å unngå kø og sikre smittevern på vei inn i lokalene.

– Det har underveis vært episoder med kødannelser også tidligere, men denne gangen tok det lang tid før det løste seg opp, erkjenner kommuneoverlegen.

Mange møte opp for tidlig

En av årsakene til at det denne gangen ble stor kø, var ifølge Innerdal at mange hadde møtt opp allerede før vaksinesenteret åpnet dørene.

– Har dere fått klager fra personer eller bedrifter på dette tidligere?

– Enkeltpersoner har kontaktet oss og fortalt om opplevelser de mente kunne vært bedre, svarer kommuneoverlegen.

Klagene har eksempelvis gått på rekkefølgen de har blitt vaksinert på, hvorfor ikke ektefeller kan vaksineres samtidig og tidspunkt for vaksinasjon.

VAKSINERES: Molde har så langt satt 4500 doser, og fem prosent av befolkningen er fullvaksinerte. Ni prosent har fått satt minst én dose. For tiden vaksinerer de i aldersgruppen 75 til 84 år. Foto: Vidar Myklebust / Romsdals Budstikke

Leter ikke etter nytt lokale

Kommuneoverlege Innerdal sier grunnen til at vaksinelokalet havnet i turnsalen er at de har prioritert å skåne «øvrige ordinære idrettshaller». Dette av hensyn til barn og unge i kommunen.

– Jobber dere med å finne et nytt lokale? Eksempelvis en idrettshall eller industribygg?

– Nei, vi må få dette lokalet til å fungere og vil gjøre justeringer med tanke på å få en god flyt neste gang, svarer kommuneoverlegen. Han forteller at de vil evaluere og forsøke å bedre smittevernsrutinene.

– Vi kommer derfor neste gang til å lage «kø-korridorer» basert på innkallingstidspunkt. Vi kommer også til å gjøre vårt ytterste for å gi informasjon til alle om at det er tilstrekkelig at man møter opp fem minutter før oppsatt tidspunkt.

Kommer man for tidlig, må man vente i bilen før man får lov til å stille seg i kø, forklarer Innerdal.

– Kan ikke legge skylden på de som møtte

Eldreombudet omtaler hendelsen i Molde på onsdag som «ille» og ber kommunen gjøre tiltak for å unngå slike tilfeller fremover.

– Mange eldre passer seg veldig for å ikke bli smittet, og det er ekstremt viktig at kommunene har lokaler og en god ordning for at en skal kunne gå til vaksineringslokalet uten frykt for å bli smittet av covid-19, sier eldreombud Bente Lund Jacobsen til VG.

Eldreombudet understreker at det er fullstendig uakseptabelt dersom kommunene bruker lokaler på en sånn måte at eldre kan bli engstelig for å møte opp.

– Kommunene må ha personell som håndterer tilstrømming sånn at en ikke blir stående i køer som i Molde på onsdag.

BØR TA LÆRDOM: Eldreombud Bente Lund Jacobsen håper at andre kommuner tar lærdom av det som skjedde i Molde. Hun forventer at de har gode lokaler for å håndtere større mengder mennesker og informere godt om når den enkelte skal møte opp. FOTO: Eldreombudet.

Lund Jacobsen sier de eldre har ventet i månedsvis på vaksinen og at det ikke kan komme som en overraskelse på kommunen at de møter opp i god tid.

– Kommunen kan ikke legge skylden på de som kom til vaksinering. Nøyaktige tidspunkt for oppmøte er viktig og håndtering av de som kommer for tidlig må ivaretas av kommunen, understeker hun.