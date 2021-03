VIL FÅ FLERE TIL Å FULLFØRE: En arbeidsgruppe satt ned av Kunnskapsdepartementet skal foreslå tiltak for å få færre til å slutte eller utsette studiene i vår. Foto: Hanna Thevik

Vil få flere gjennom studiene i vår

En ny arbeidsgruppe skal foreslå tiltak for at flest mulig studenter skal gjennomføre studiene som planlagt – tross pandemi.

Publisert: Nå nettopp

– Situasjonen er krevende for studentene, særlig i de delene av landet hvor lærestedene er stengt eller tilgangen svært begrenset, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

Dét er grunnen til at Kunnskapsdepartementet nå setter ned arbeidsgruppen som skal bidra til å finne målrettede tiltak for å sikre at studentene kommer seg gjennom studiene denne våren. Arbeidsgruppen skal levere sin rapport 9. april.

Gruppen består av representanter fra universitets- og høyskolesektoren, fagskolesektoren, og studenter.

Asheim understreker at utdanningsinstitusjonene har gjort en god jobb med å tilpasse seg smitteverntiltakene gjennom pandemien.

– Samtidig har tiltakene ført til mye digital undervisning, mye alenetid og redusert tilgang til viktig infrastruktur på campus for studentene. Foreløpig ser det ikke ut til at frafallet blant studentene er spesielt høyt, men det er viktig at vi nå gjør det vi kan de siste månedene for å hindre store forsinkelser i studieløpet, sier Asheim.

Praksis i «rød sone»

Tidligere denne uken skrev VG om studenter som sendes i praksis på «røde» skoler og barnehager. Det eneste alternativet for disse er å søke om permisjon fra studiene, og dermed bli forsinket i studieløpet.

Foto: Hanna Thevik

– Jeg forstår at stor usikkerhet rundt smittesituasjonen kan gjøre studenter både redde og bekymret. Ingen studenter skal måtte delta i undervisningsaktiviteter som ikke er trygge eller i tråd med smittevernfaglige råd, sier Asheim til VG.

Han forteller at dette er noe av det arbeidsgruppen skal vurdere i sitt arbeid.

– Gruppen vil for eksempel kunne vurdere om det er mulig å ta igjen utsatte læringsaktiviteter gjennom å forlenge vårsemesteret eller å starte høstsemesteret litt tidligere. Men dette er bare foreløpige ideer, jeg er åpen for alle gode forslag, sier Asheim.

– Må sørge for at det er mulig å gjennomføre

– Det samme gjelder eksamen, hvor vi stadig får inn meldinger fra studenter som er redde, men som må ta eksamen på campus. Hvordan finne en balanse som både fungerer for de som vil være på studiestedet og for de som er redde?

– Vi må sørge for at det er mulig å gjennomføre studiene, og å ha eksamen, på en trygg og forsvarlig måte. Jeg kommer ikke til å gå inn for tiltak som ikke tar hensyn til smitteverntiltakene. Her må vi lytte til fagekspertisen og gjøre gode vurderinger. Det opplever jeg at universitetene og høyskolene allerede gjør, sier Asheim.

Han legger til:

– Hvis det er noen som opplever eksamenssituasjonen som ubehagelig må de ta kontakt med lærestedet sitt og sjekke om det er mulig å gjøre noen justeringer eller gjennomføre på annet vis. Men jeg føler meg trygg på at ingen universiteter eller høyskoler planlegger for aktiviteter som bryter med smittevernreglene.

Har gitt støtte til nye jobber

I en fersk undersøkelse svarer halvparten av studentene at studiestøtten ikke holder til å dekke daglige utgifter. Flere studenter VG har snakket med er fortvilet over situasjonen.

Asheim viser til at regjeringen har lagt frem en studentpakke, hvor de som har opplevd inntektsbortfall kan søke om å få 26 000 kroner utbetalt fra Lånekassen. I tillegg opprettes det tusenvis av jobber til studenter på institusjonene og i studentsamskipnadene.

– Jeg håper studenter som vurderer å slutte på grunn av økonomi heller søker om støtte i Lånekassen eller søker på en av de tusenvis av studentjobbene som rulles ut i hele landet nå.

