19 elever i Tromsø smittet: − Urovekkende mange positive prøvesvar

Tromsø står nå overfor et større smitteutbrudd etter at flere elever ved videregående skoler i kommunen har testet positivt for corona. I går ble over 700 elever testet og flere satt i karantene.

I dag kalte Tromsø inn til en hastepressekonferanse i forbindelse med at det i Tromsø har vært økt smitte på flere videregående skoler.

I går ble over 700 skoleelever testet.

– Vi ser en dramatisk utvikling i smitten på Tromsø. Vi tok et grep ved å teste alle syv hundre skoleelever for å få kontroll og oversikt. Nå tikker resultatene inn, og det viser seg at det var riktig grep, sa Gunnar Wilhemsen, ordfører i Tromsø.

– Det viser seg at det var urovekkende mange positive prøvesvar og vi står overfor en meget alvorlig situasjonen i kommunen.

Kathrine Kristoffersen, kommuneoverlege i Tromsø, forteller at testing av alle elever ved videregående skoler i Tromsø vil skje snarest.

Flere av prøvesvarene fra de 700 elevene som ble testet i går ble klare.

– 16 testet positiv ved Kongsbakken videregående og tre ved Tromsdalen videregående. Vi har valgt å sette samtlige elever ved de to skolene i karantene. Vi vil i samråd med folkehelseinstituttet vurdere å sette inn strengere tiltak, forteller Kristoffersen.

Det forventes flere positive prøvesvar i løpet av dagen. Klokken 14 samles kommunens krisestab. Der vil det bli vurdert om det skal innføres flere tiltak lokalt for å forsøke å få kontroll på smittesituasjonen.

Kristoffersen forteller at det nå jobbes med å få en oversikt over alle nærkontakter til de smittede.

– Det meldes også om fortløpende om luftveissykdommer rundt ansatte i skoler og barnehager, sier kommuneoverlegen.

Ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen, Foto: Ingun A. Mæhlum

Utfordring med ukjente smittekilder

Øyvind Benjaminsen, fagleder ved Corona-senteret i Tromsø, forteller at det er en utfordring at noen av prøvesvarene som har ukjent smittekilde.

– Dette er en ekstrem krevende situasjon for smittesporingsteamet. Vi jobber nå systematisk for å nå gjennom til alle som har testet positivt. Dette vil ta tid.

Kommuneoverlege Kristoffersen påpeker at smitten også er hos ansatte og andre voksne utenfor skolen.

– Det påvist smitte hos en ansatt ved Kvaløysletta sykehjem, samt en ansatt ved Selnes skole og en ansatt ved Ersfjordbotn skole.

Det pågår derfor smittesporing i tilknytning til Selnes og Ersfjordbotn skole nå, samt ved Kvaløysletta sykehjem. Samtlige beboere ved sykehjemmet testes i dag, og personell blir testet i løpet av dagen, forteller Benjaminsen.

- 14 beboere sitter så langt i karantene.

Tirsdagens nye Tromsø-tiltak

Tirsdag varslet Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) nye tiltak i kommunen. Det gjelder blant annet påbud om registrering av gjester ved serveringssteder og krav om maks ti personer på besøk i eget hjem, ifølge Nordlys.

I tillegg anbefales økt bruk av hjemmekontor og bruk munnbind på offentlig transport der det ikke er mulig å holde én meters avstand.

Tirsdag ble syv nye tilfeller bekreftet i kommunen. Kommunen varsler at det er bekreftet flere positive koronatilfeller på videregående skoler i Tromsø.

– Vi må skjerpe oss. Som ordfører ser jeg alvorlig på utviklingen. Situasjonen har forverret seg, og antall tilfeller er høyere nå enn det har vært de siste månedene, sa Wilhelmsen på en pressekonferanse tirsdag.

