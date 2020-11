KLARERT: Møtet var klarert med Høyres hovedorganisasjon. Generalsekretær i Høyre Tom Erlend Skaug sier til VG at nominasjonsmøter er viktige for den demokratiske prosessen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

Telemark Høyre avholdt fysisk møte med over 70 personer

Over 70 personer deltok på Telemark Høyres nominasjonsmøte på lørdag – to dager før nye smitteverntiltak trer i kraft. – Dårlig signaleffekt, mener ordfører.

– Jeg tenker at det er ikke noen god signaleffekt når regjeringspartiet, selv om det er innenfor loven og selv om de sikkert har fulgt smittevernråd til punkt og prikke, velger å avholde fysisk møte med så mange mennesker som kommer fra ulike kommuner med ulikt smittetrykk, sier ordfører i Bamble, Hallgeir Kjeldal (Ap).

Lørdag avholdt Telemark Høyre sitt nominasjonsmøte – fysisk, på Skjærgården hotell i Langesund i Bamble kommune. 73 delegater møtte opp, men om man regner med pressefolk og andre personer, når antallet rundt 80 personer i én og samme møtesal.

Det var Varden som omtalte saken først.

Ikke ulovlig

Møtet ble avholdt to dager etter at regjeringen la frem nye inngripende, nasjonale tiltak på grunn av økt smitte i landet. Fra og med mandag er det forbudt å være mer enn 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter.

Lørdagens møte i Langesund var på forhånd godkjent av Høyres hovedorganisasjon. Kjeldal mener Høyre burde ha tenkt seg om én gang til før de landet på denne konklusjonen.

– Her har man jo samlet mange mennesker etter at regjeringen selv gikk ut og anbefalte folk å ikke samle seg eller ha mindre sosial kontakt. Det har ulike lag og foreninger rundt om i Grenland tatt hensyn til, sier han.

Han trekker frem eksempler som at russen avlyste kick off som de skulle hatt i helgen, og at også svømme-NM i Porsgrunn neste helg er avlyst.

– Og så gjør likevel Høyre det. Det har de full rett til, selvfølgelig, men jeg synes kanskje det gir en dårlig signaleffekt. Det er dét som er mitt poeng, ikke at de gjør noe ulovlig, sier Kjeldal.

STRAMMER INN: To dager før Telemark Høyres nominasjonsmøte annonserte regjeringen nye, strenge nasjonale coronatiltak som følge av økt smitte i landet. Foto: Ørn E. Borgen

Ole Espen Stand, daglig leder i Vestfold og Telemark Høyre svarer i en SMS til VG at det fremdeles er mulig å gjennomføre arrangementer og møter innenfor de gjeldende smittevernreglene.

– Vi valgte å gjennomføre møtet med de smittevernregler som lå til grunn. I tillegg styrket vi smittevernet med å dele ut munnbind og hånddesinfeksjon til hver møtedeltaker, skriver Strand.

– Siden Nominasjonsmøter krever lang forberedelse og det er lang innkallelsesfrist. Et digitalt møte ville kreve opplæring av de forskjellige digitale plattformer og stemmemuligheter.

– Viktig del av den demokratiske prosessen

Generalsekretær i Høyre, Tom Erlend Skaug, sier til VG at hovedregelen er at de skal avholde møter digitalt, men at nominasjonsmøter er i en særstilling.

– Det er jo møter som er en viktig del av den demokratiske prosessen. Så for akkurat de møtene så er det noen valgkretser som har hatt fysiske møter, men selvfølgelig så har forutsetningen vært at de skal gjennomføres innenfor de gjeldende smittevernreglene, sier Skaug.

Han legger til at de også har vurdert det opp mot den lokale smittesituasjonen.

– Hvilken forskjell gjør det for den demokratiske prosessen å ta møtet digitalt?

– Dette er jo møter hvor en sender utsendinger fra hvert enkelt kommuneparti, og det har en lang tradisjon. De er en viktig del av en prosess som er regulert ved lov og så videre. Så vurderingen har vært at akkurat disse møtene har en så viktig funksjon i den demokratiske prosessen at der hvor det har vært mulig å gjennomføre innenfor smittevernreglene og hvor det lokalt har ligget til rette for det, så har en gjort det.

På spørsmål om hvorvidt de bekymrer seg for hvilken signaleffekt dette vil ha, svarer Skaug at de har fulgt alle smittevernreglene som gjelder.

– Og vi har avlyst store deler av planlagt aktivitet i partiet i fysisk form. Det aller meste gjennomføres digitalt, sier han.

– Vi er politikere: vi går foran

Kjeldal er enig i at man skal strekke seg langt for å sikre gode demokratiske prosesser. Men han trekker frem at Rødt Tønsberg og Færder også hadde nominasjonsmøte denne helgen, som de valgte å gjennomføre digitalt.

– Det kunne også Høyre lett ha klart å gjennomføre, sier han.

Kjeldal understreker at Høyre ikke har gjort noe ulovlig, og at han er trygg på at alle deltagerne fulgte smittevernreglene til punkt og prikke.

– For da fremstår det som om det er én regel for Høyre, og en annen regel for resten av landet, sier Kjeldal.

– Det er derfor for eksempel vi har valgt å ikke gjennomføre kommunestyremøter og sånne møter fysisk. Det er nettopp for å gi et tydelig signal om at vi politikere: vi går foran.

Publisert: 09.11.20 kl. 12:25