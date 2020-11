forrige





fullskjerm neste HOPETALL: Odd Arne Ruud sjekker musefellene hver halvtime på det meste. De må tømmes ofte.

51 mus i feller, på to dager: − Det er mus overalt

2014 var et museår, men 2020 tar kaka, mener Odd Arne Ruud. Han har brukt helgen på å tømme musefeller.

– Jeg har aldri sett så mye mus noen gang. Det var toppår i 2014, men det vi har opplevd i år er uten sidestykke. Det er mus overalt.

Odd Arne Ruud bor landlig til i Rakkestad, på Fagerås feriekoloni som han driver sammen med kona Vivian. De har hatt mus der siden de kjøpte stedet i 2012. Men etter at de fikk seg katt ble det stille en periode, forteller Ruud.

I 2020 har musene imidlertid kommet tilbake som aldri før.

– Jakthytta bak i skogen her er full av mus, vi har mus i bilen, mus på campinghyttene. Det er mus overalt, og i stort antall, sier Ruud.

Han har prøvd å lese seg opp på hvorfor det er så ille i år, men blir ikke klokere på det.

Ruud brukte både katter og tradisjonelle musefeller i forsøk på å få kontroll på problemet. Og da han hadde fanget 60 mus, sluttet han å telle. Da de oppdaget at de også hadde mus i bilen, gikk Ruud til innkjøp av elektriske feller.

Han forteller at han var veldig optimistisk da han fredag satt opp de to første – på «strategiske plasser» med en dæsj peanøttsmør inni.

51 mus på to dager

Etter en time var det mus der allerede.

– Jeg ble litt fascinert av at det gikk så fort, så jeg tømte fella og ble stående og se. Og da så jeg at musa bare gikk rett inn i fellene. Det så jeg en seks-syv ganger i løpet av den første timen.

MUS OVERALT: Odd Arne Ruud har tatt opp kampen mot enorme mengder mus. Her sammen med kona Vivian. Foto: Privat

På et tidspunkt bestemte han seg for å prøve å telle til hundre før en mus var fanget i fella. Det rakk han ikke. Første kveld fant han 29 mus i fellene. Lørdag lå antallet på 22.

– Jeg bare heller dem oppi en plastdunk, forklarer Ruud, og legger til at han foreløpig ikke vet hvor mange som har gått i fella i løpet av søndagen.

På det meste sjekket han fellene hver halvtime.

– Blir du ikke lei?

– Håpet er at det blir litt mindre, da. At vi ikke får det kjøret her i flere uker, for da vet jeg ikke hva vi skal gjøre. Da må vi starte kattefarm.

Ruud er bekymret for at mus skal gnage seg inn i elektriske anlegg, eksempelvis i bilen.

– Da kortslutter de elektriske kretsene i bilen, og da snakker vi om reparasjoner på titusenvis av kroner, sier han.

– Tror du at dere får bukt med problemet nå, da?

– Jeg har jo et håp, selvsagt. Men jeg må være realist. Det er så massivt, det er så mye, det er så utrolig mange. Så jeg håper vi klarer å bremse det noe og forhåpentligvis klare å få fjernet de som kunne gjort stor skade. Det er vel målet.

Publisert: 09.11.20 kl. 00:25

