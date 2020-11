STERKT KRITISK: Statsminister Erna Solberg besøkte Vards verft på Brattvåg tirsdag, i sol og regn på samme tid. Foto: Terje Bringedal

Solberg frykter sosial uro etter USA-valget

ÅLESUND (VG) Statsminister Erna Solberg (H) er spent før USA-valget i natt. - Jeg håper på en klar vinner, sier hun til VG.

Oppdatert nå nettopp

Men akkurat det er hun i tvil om kommer til å skje.

– Det ville vært det beste at det kommer et klart valgresultat, som gjør at USA slipper en lang periode med usikkerhet. Men vi risikerer jo at det kan ta tid, på grunn av poststemmer som skal telles og andre forhold, sier hun til VG:

– Jeg håper virkelig at vi slipper uker med krangel og usikkerhet om hvem som skal lede USA de neste fire årene - både av hensynet til demokratiet i USA, men også knyttet til økonomien og utenrikspolitikken. Det gir potensiale for sosial uro, som forsterker polariseringen i det amerikanske folket.

Solberg er tirsdag rundt omkring i Ålesund-distriktet, på ulike bedriftsbesøk og for å møte vindkraftmotstandere.

Hun er ikke nådig når hun gjør opp status over den amerikanske valgkampen.

– Vi ser et land som har blitt så polarisert: Vi har sett en valgkamp hvor det nesten ikke er politisk diskusjon og debatt om de viktige veivalgene og de politiske sakene, men i stedet har det blitt mest skittkasting, sier hun.

– Hadde ikke gått hjem hos det norske folk

Solberg har fulgt valgkampen meget tett de siste ukene og er ærlig på at hun håper de amerikanske tilstandene ikke vil påvirke den politiske debattklimaet i Europa og Norge.

– Vi må passe på at vi ikke havner i den type polarisert verden, som vi ser i USA. Men jeg har ingen opplevelse av at vi er på vei dit. Et slikt debattnivå hadde ikke gått hjem hos det norske folk. Velgerne har høy tillit til norske politikere. Det skyldes blant annet at vi i hovedsak greier å holde debattene på et saklig og faglig orientert nivå.

Hun legger til:

– Selv om det tidvis kan gå hett for seg også i norske politiske debatter, så har vi lite innslag av fake news og negative bemerkninger om de man debatterer med. Og skjer det i Norge, så blir det reagert ganske kraftig på, sier hun.

– Veldig bekymringsfullt

Det har blant annet kommet til uttrykk knyttet til relativt harmløse saker, som Ap-leder Jonas Gahr Støres kattebemerkning til avgått Venstre-leder Trine Skei Grande.

STERKT KRITISK: Statsminister Erna Solberg sier hun ikke liker politikk der man skjeller ut andre. Foto: Terje Bringedal

– Ville du stemt på Trump?

– Som statsminister i Norge skal ikke jeg mene noe om hvem som velges i andre land.

– Du har møtt Trump ved flere anledninger. Hva er inntrykket ditt av ham?

– Han er en hyggelig person på tomannshånd, som er veldig opptatt av temaene har jobber med, i likhet med andre amerikanske presidenter jeg har møtt.

les også Donald Trump: – Så snart valget er over kommer vi til å gå inn med advokatene våre

– Hva tenker den amerikanske valgkampen?

– Jeg liker ikke politikk der man skjeller ut andre. Da kommer politikken i bakgrunnen og det er en valgkamp jeg ikke liker. Vi ser at det sprer seg til andre debatter og andre fora i USA. Det er en veldig bekymringsfull utvikling, sier Solberg.

Trump har tirsdag gitt signal om at han ikke vil bidra til skittent spill om resultatet. Men han har tidligere gjort det klart at han vil sette advokater i arbeid valgnatten.

Publisert: 03.11.20 kl. 15:19