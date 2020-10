Opplysninger til VG: Oslo kommune utvider munnbindpåbudet

VG erfarer at Oslo kommune utvider påbudet om munnbind. - Den bølgen som nå skyller gjennom Europa, kan også komme hit, sier Johansen.

VG erfarer at et utvidet munnbindpåbud er ett av flere nye tiltak som presenteres på en pressekonferanse klokken 14 mandag.

I dag gjelder påbudet om munnbind kun på kollektivtransport.

– Den bølger som nå skyller gjennom Europa, kan også komme hit, sier byrådslederen.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har tidligere gitt uttrykk for at han er bekymret for importsmitten han ser i Oslo for tiden. Han har slått alarm om at det hver dag ankommer nye fly fra land som Polen, der smittenivået er høyt.

Dette gjentok han på mandagens pressekonferanse. Han vil ha strengere tiltak for testing og karantene blant arbeidsinnvandrere.

– Vi må ha strengere regler for dem som kommer her for å jobbe, sier Johansen.

Det er meldt om 52 nye coronatilfeller i Oslo det siste døgnet. Tallene fra Oslo kommune viser at det de siste to ukene er registrert i alt 730 smittede i byen.

– Potensialet for smitte øker, det ser vi også på smittetallene, sier Johansen.

Dette er tiltakene Oslo har fra før:

** Fra før har det vært forbud mot private samlinger på over ti personer

** Skjenkestopp fra klokken 24.00

** Begrensninger i breddeidretten

** Maks 200 til stede på utendørsarrangementet

Publisert: 26.10.20 kl. 13:56 Oppdatert: 26.10.20 kl. 14:06

