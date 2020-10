Kraftige innstramminger i Oslo fra torsdag: Her er de nye corona-tiltakene

– Den bølgen som nå skyller gjennom Europa, kan også komme hit, sier byrådsleder Raymond Johansen. Nå strammer han kraftig inn i hovedstaden.

Oppdatert nå nettopp

Johansen kom mandag ettermiddag med en rekke nye tiltak for Oslo. Tiltakene gjelder fra torsdag 29. oktober klokken 12.00:

Påbud om munnbind innendørs på offentlig sted (butikker, kjøpesentre) der man ikke kan opprettholde minst 1 meter avstand.

Påbud om munnbind innendørs på serveringssteder for ansatte og gjester i alle situasjoner der man ikke sitter ved et bord.

Begrensning av deltagere på alle innendørs arrangementer uten fast seteplassering settes ned fra 50 til 20 personer.

Stans i innslipp til utesteder etter 22.00.

Påbud om hjemmekontor og krav om at alle arbeidsgivere skal dokumentere at de ansatte har fått beskjed om at de skal ha hjemmekontor så langt praktisk mulig.

Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer i sosiale sammenhenger ut over husstandsmedlemmer og barnehage- og barneskolekohorter.

– Den bølger som nå skyller gjennom Europa, kan også komme hit, sier byrådslederen.

– Må redusere sosial kontakt

– Vi anbefaler at antallet kontakter gjennom en uke ikke overstiger ti personer i sosiale sammenhenger, utover husstandsmedlemmer og barnehage- og barneskolekohorter. Det betyr at folk må begynne å ha oversikt over sine nærkontakter og generelt begrense den sosiale interaksjonen med andre til et minimum, sier Johansen.

Slike sosiale begrensninger er det som internasjonalt har blitt omtalt som «sosiale bobler».

Byrådslederen sa også at Oslo kommune oppfordrer studiestedene og Kunnskapsdepartementet til å innføre digital undervisning på høyskoler og universiteter når det er mulig.

Vil være føre var

– Dagens situasjon gir grunn til bekymring, men smittetrykket er ikke alarmerende høyt. Det er bare å se på tallene fra andre storbyer. Men vi må være føre var, fortsetter han.

Smittenivået i Oslo har i det siste økt fra rundt 300 nysmittede i uken til rundt 400 nysmittede i uken.

Byrådslederen har tidligere gitt uttrykk for at han er bekymret for importsmitten han ser i Oslo for tiden. Han har slått alarm om at det hver dag ankommer nye fly fra land som Polen, der smittenivået er høyt.

Dette gjentok han på mandagens pressekonferanse. Han vil ha strengere tiltak for testing og karantene blant arbeidsinnvandrere.

– Vi må ha strengere regler for dem som kommer her for å jobbe, sier Johansen.

Det er meldt om 52 nye coronatilfeller i Oslo det siste døgnet. Tallene fra Oslo kommune viser at det de siste to ukene er registrert i alt 730 smittede i byen.

– Potensialet for smitte øker, det ser vi også på smittetallene, sier Johansen.

Alle de eksiterende tiltakene i hovedstaden videreføres.

Dette er tiltakene Oslo har fra før:

Forbud mot private samlinger på over ti personer

Påbud om munnbind i kollektivtransporten når man ikke kan holde én meters avstand.

Skjenkestopp fra klokken 24.00

Begrensninger i breddeidretten for voksne

Maks 200 til stede på utendørsarrangementet

Byrådsleder Raymond Johansen understreker at åpenbare og grove brudd på kommunens smittevernforskrift vil bli fulgt opp.

– Jeg har hatt dialog med politiet senest i dag og fremover vil vi vurdere å anmelde det vi anser som grove brudd på smittevernforskriften. Dette knytter seg spesielt til arrangementer der hvor man ikke følger smittevernreglene, sier Johansen.

Saken oppdateres!

Publisert: 26.10.20 kl. 13:56 Oppdatert: 26.10.20 kl. 14:28

Les også

Mer om Raymond Johansen Oslo