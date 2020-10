DIGITAL UNDERVISNING: Myndighetene ber studiestedene legge opp til mest mulig digital undervisning. De vil foreløpig ikke stenge ned skoler i Norge. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Disse reglene gjelder for studenter

Nye coronaregler har ført til forvirring for mange studenter. Her er en oversikt over hva som gjelder nasjonalt og for Oslo-studenter.

Oppdatert nå nettopp

Mandag kom både regjeringen og Oslo kommune med nye tiltak for å slå ned på den økende coronasmitten i hovedstaden og ellers i landet. De nasjonale reglene gjelder fra onsdag, mens Oslo-reglene trer i kraft torsdag.

Den viktigste regelen

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad har forståelse for at det er vanskelig å holde seg oppdatert på hvilke regler som gjelder.

Les også: Derfor dropper de skoleeksamen

Det nasjonale rådet er at man ikke skal møte mer enn fem personer når du skal være sosial. Samtidig har Oslo satt et tak på ti personer i uken.

Se video: Dette sier Nakstad om de nye tiltakene:

– Det viktigste man må tenke på er å begrense antall mennesker man er i kontakt med. Gjør du det, begrenser du risikoen for at du blir smittet, og for at du smitter andre hvis du ikke vet at du er smittet selv.

Ingen skoler eller institusjoner blir stengt ned, men studiestedene blir oppfordret til å ha mest mulig digital undervisning.

Fikk du den med deg? Trist høst for studentene

Kollokviegrupper blir som kolleger

– Er kollokviegruppen en del av nærkontaktene man må velge seg?

– Alt som har med jobb, studier, fritidsaktiviteter og skolegang er ikke en del av en sosial/privat sammenheng. Sosiale private sammenkomster er når du møter venner sosial fordi du har lyst. Alt som skjer på studiestedet er som før. Det er når du møter venner privat at du må holde deg til denne fem-personersreglen, sier Nakstad.

les også Smittebyks i Trondheim i helgen: – Har hatt veldig mange sosiale kontakter

Egne regler i hovedstaden

Særlig i Oslo har smittetrykket de siste ukene vært stort, og det har innvirkning på de nærmere 100.000 studentene ved byens universiteter og høyskoler.

Kommunikasjonssjef i Oslo kommune Hanne Gjørtz sier at kommunen ikke regulerer undervisning på universiteter og høyskoler på samme måte som de gjør med hjemmekontor, men at de anbefaler at mest mulig av undervisningen foregår digitalt. Det gjelder også eksamener.

– Skal man bruke munnbind på campus?

– Vi jobber med forskriften nå, og den vil være klar på torsdag, sier Gjørtz.

– Mange studenter føler seg ensomme, og dette forsterkes av isolasjonen. Hva bør ensomme studenter gjøre?

– Vi har stor forståelse for at studenter opplever dette som vanskelig. Vårt råd er å forsøke å lage egne grupper som kan være sammen innenfor regelverket. Formålet med reglene er ikke at alle skal være alene, men at vi begrenser antallet sosiale kontakter slik at vi unngår smitte og at eventuell smitteoppsporing blir enklere.

Tiltakene varer til starten av desember.

Se video: De nye Oslo-tiltakene oppsummert:

Publisert: 27.10.20 kl. 12:48 Oppdatert: 27.10.20 kl. 13:00

Les også

Mer om Student Coronaviruset