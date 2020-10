NEDOVER: Arbeiderpartiets oppslutning har de siste årene gått like bratt nedover som rulletrappen på Liertoppen kjøpesenter, konstaterer Sture Arntzen. Foto: Frank Ertesvåg, VG

LO-kjempe Sture Arntzen: Raymond kan overta Ap etter Jonas

LIER (VG) Sture Arntzen (72) har vært Ap-medlem i et halvt århundre. Den tidligere LO-kjempen synes det er «jævla trist» at partiet vaker rundt 20 prosent. Han vil ha Raymond Johansen som ny partileder etter Støre.

Nå nettopp

Fra sitt rolige pensjonistliv hjemme i Lier kjenner Arntzen på en slags sorg når han snakker om den gamle kjempen blant norske politiske partier.

Bare denne uken har partiet hatt flere målinger under 21 prosent. Et parti i opposisjon som skulle vært i angrepsposisjon og som en rakett både på målingene – og i baken på regjeringen.

– Jeg synes det er jævla trist. Rett og slett trist. Jeg tenker tilbake til Thorbjørn Jaglands tid og målsettingen hans på 36.9. Vi oppnådde 35 prosent. Hadde Jonas hatt slike tall, så hadde han vært kongen på haugen, sammenligner Arntzen.

les også Ap-krisen: Slik har Støre mistet velgere

LITE SOLSKINN: Sture Arntzen smiler, men understreker alvoret i at den gamle kjempen blant partiene, Arbeiderpartiet, vaker rundt 20-tallet på målingene for tiden. Det er dystert, ti måneder før valget, mener 72-åringen. Foto: Frank Ertesvåg, VG

Han tar en slurk av kaffen på den folkelige kjøpesenter-kafeen. Et par-tre andre serveringssteder er tildekket av svære forheng som sladrer om corona-konkurs og nedleggelse. Fullt så dyster er ikke ståa i Arbeiderpartiet. Men Arntzen nøler ikke med å kalle det krise.

– Ja visst er det krise, brummer han på trøndersk. Da han satt i Trondheim formannskap og bystyre på 70-tallet, hadde partiet 40 prosent oppslutning og styrte byen nærmest alene.

Tall fra Respons Analyses målinger, viser at Aps oppslutning har gått dramatisk ned i Støres partiledertid, særlig i tidligere bastioner som nettopp Trøndelag, Nord-Norge, og Innlandet (Hedmark/Oppland).

Han tror hovedårsaken til krisen er todelt:

– En ting er at det har vært mye internt bråk som har fått utrolig stor oppmerksomhet i mediene. Det er ikke til å legge skjul på at Giske-saken har spilt inn. Vi ser også andre forhold og indre stridigheter som gjør at folk har trukket seg ut av politikken, sier Arntzen før han beskriver en slags politisk gjemsel-lek.

– Den viktigste årsaken er likevel at partiet har vært for usynlig, vi har ikke vært synlige nok om egen politikk. Ap har vært mer opptatt av å hakke løs på regjeringens politikk enn å presentere egne løsninger, observerer veteranen.

MÅ KLATRE: Jonas Gahr Støre og Ap må se 30-tallet på valgnatten i september neste år, krever Sture Arntzen. Foto: Tore Kristiansen, VG

– Er det ikke viktig for et stort opposisjonsparti å hakke på regjeringen da?

– Jo, men det er en balansegang som Ap ikke har klart – mellom å rakke ned på regjeringspartiene og stå frem med egen politikk. Der synes jeg det har manglet en god del.

Stures råd til Støre Sture Arntzen peker på åtte saker som han mener landet og Ap kan vokse på: En rausere og human asylpolitikk fremfor å konkurrere med Frp om å være strengest.

De rikeste bør bidra mer i skatt, mens de som har lavere og midlere inntekter -må få skattelette.

Arbeidsmiljøloven bør skjerpes slik at de tillitsvalgte får større innflytelse på bruk av midlertidig arbeidskraft.

Pensjon fra første opptjente krone, og ikke tjene 1G før beregning av pensjonspoeng.

Fullt skattefradrag for hele fagforeningskontingenten.

Arbeidsavklaringspenger for en kortere periode enn før – må reverseres.

Pensjonsforliket må revideres, slik at underreguleringen av pensjon forsvinner.

Pensjonistforbundet må gis forhandlingsrett. Vis mer

Arntzen ligger ikke søvnløs, men liker ikke denne 20-prosent-situasjonen. Han lar Jonas Gahr Støre få de ti månedene frem til skjebnevalget på å klatre ti prosentpoeng. Minst.

– Oppslutningen for tiden?

– Det er ikke holdbart det nivået vi ligger på for tiden. Altså, Arbeiderpartiet, skal vi være fornøyd, så må partiet over 30 prosent. Nå må vi vise at dette er et parti for arbeidsfolk, et parti for folk flest og et styringsparti, forlanger Arntzen.

– Men klok av skade bør Støre kanskje ikke sette noe ultimatum?

– Nei, det tror jeg ikke han skal gjøre.

les også Har vært Ap-medlem siden 1972: Følger Bøhler over til Sp

– Er Støre riktig partileder i dagens krisesituasjon?

– Ja visst er det krise. Men jeg tror nok likevel at Jonas nå må få lov til å gjennomføre valgkampen og stille som partiets førstemann og statsministerkandidat. Så får han vurdere etterpå om han er rett mann til å lede partiet videre, svarer Arntzen.

Han mener Støre gjorde en formidabel jobb som utenriksminister.

– Da fylte han skoene så det holdt. Jeg synes ikke han har vært like heldig etter at han gikk av som utenriksminister. Jonas Gahr Støre er en såpass klok og intelligent mann at han vil nok vurdere det valgresultatet vi får. Han vil også trekke de slutningene som andre før ham har gjort – hvis det blir et spesielt dårlig resultat.

HAR LEDERPOTENSIAL: Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen er en fremtidig Ap-leder etter Støre, mener Sture Arntzen. Foto: Terje Bringedal, VG

– Hva med Raymond Johansen, kan han være en fremtidig partileder?

– Ja, jeg mener absolutt det. Jeg satt selv i valgkomiteen i Ap da han ble valgt som partisekretær. Han gjorde en veldig god jobb der. Han også har gjort en jævla bra jobb som byrådsleder i Oslo. Raymond er etter mitt syn en meget habil og aktuell lederkandidat for fremtidig lederskap i Ap.

les også Raymond trosset Helsedirektoratets råd

Sture Arntzen er opptatt av at partiets ledere tar etter Ap-leder og mangeårig statsminister Einar Gerhardsen – og undersøker hva som er viktigst i folks liv før det skapes politikk. Han mener bokaktuelle Thorbjørn Jagland var inne på noe da han bygget forskalingen til Det norske hus.

– Han prøvde noe av det som landsfader Einar Gerhardsen lyktes med, nemlig å analysere folks behov, og deretter utmeisle politikken. Slik traff vi arbeiderklassen. Jagland prøvde på noe av det samme, men ble latterliggjort. Det var veldig synd, for mye av det han sto for hadde så mye for seg, mener Arntzen.

ARVTAGEREN: Sture Arntzen fotografert da han gikk av etter 19 år som forbundsleder i Handel og kontor i 2012. Til høyre: arvtageren Trine Lise Sundnes og i midten daværende LO-leder Roar Flåthen. Foto: Ned Alley / NTB

Han ser ikke så mange i norsk politikk som analyserer vanlige folks behov like godt lenger. Bortsett kanskje fra en fyr på Hedmarken.

– Vedum. Jeg anser ham ikke som statsministerkandidat. Men jeg har respekt for fyren og kampen han fører mot sentralisering. Ta Andøya og nedleggingen av forsvarsbasen. Sp var det eneste partiet som virkelig engasjerte seg for å beholde den. Da er vi tilbake til det Gerhardsen gjorde. Han forhørte seg med folket og skapte politikk av det.

les også Jagland om forholdet til Stoltenberg: – Har ikke noen dårlige følelser

Støre: Opplever tillit og oppmuntringer

Jonas Gahr Støre er forelagt Arntzens påstand om at Ap-lederen selv vil skjønne at han bør søke avløsning med et elendig valgresultat i 2021.

– Det synes jeg er helt greit. Det er en mening han må kunne ha. Så er han organisasjonsmenneske nok til å vite at organisasjoner har sine ledere, de har tillit til lederne og har de ikke det så er det måter å gi uttrykk for det på. Det lytter jo jeg til, sier Støre til VG. Han legger til at han opplever «oppmuntringer og tillit til at det holder i lange baner fra ledere i fagbevegelsen» landet rundt.

Ap-sjefen sier han heller ikke har noe mot at Arntzen snakker om Raymond Johansen som en fremtidig partileder:

– Hvis du vil høre positive ting om Raymond Johansen så kom til meg. Jeg valgte ham til statssekretær i UD i 2005, vi er nære politiske frender. Han var en god partisekretær og han er en fremragende byrådsleder. Det gjør han godt egnet som en veldig viktig leder i arbeiderbevegelsen, skryter Støre.

– Så du er ikke truet av at folk snakker om det?

– Nei.

Publisert: 29.10.20 kl. 21:58

Les også