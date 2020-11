De nye tiltakene i praksis - Nakstad forklarer

Kan man fortsatt dra på hytta? Blir det ny lockdown? Hva er forskjellen på privat og offentlig arrangement?

I dag gikk regjeringen ut med nye nasjonale tiltak. Ifølge assisterende helsedirektør Espen Nakstad er dagen i dag særlig spesiell.

– Dette er kanskje den største merkedagen etter 12. mars i denne pandemien i Norge, fordi det er nå vi har muligheten til å slå ned bølge nummer to.

Ifølge Nakstad blir de neste dagene og ukene helt avgjørende.

– Dette er mye mer alvorlig enn det folk tror, har jeg følelsen av, nå er vi opptatt av valgkamp i USA og andre ting. Men hvis vi ser til Sverige, så er de oppe på 30 dødsfall om dagen og de har en kritisk situasjon. Dette viser oss at land som lå likt oss i smittesituasjon for få uker siden, nå er i en alvorlig sitasjon. Det er helt avgjørende at vi får kraftige tiltak i dag.

Men etter flere uker med stadig nye tiltak, noen nasjonale og andre er lokale, råder det mye forvirring rundt hva som egentlig gjelder og hvordan det fungerer i praksis. Nakstad har satt seg ned for å svare flere av spørsmålene som VGs lesere har sendt inn.

LES SPØRSMÅLENE FRA VGs LESERE OG SVARENE FRA NAKSTAD HER:

Spørsmål: Kommer skoler til å bli stengt?

Svar: Dette er ikke bestemt generelt i hele Norge, men det har kommet råd om at i regioner med raskt økende smitte, så skal nivået heves til rødt nivå på videregående skole. Det betyr mye digital hjemmeundervisning og mindre kontakt mellom elevene. Ungdomsskolene må også forberede seg på at det kan bli rødt nivå i kommuner med mye smitte.

Spørsmål: Hva er sjansen for en ny lockdown?

Svar: Sannsynligheten avhenger av hvor godt tiltakene som kom i dag etterleves i Norge. Dette er den ene sjansen vi har i Norge til å ikke gå inn i en smittebølge nummer to. Hvis vi klarer å snu smittetrenden, slipper vi å gå i lockdown. Hvis vi ikke klarer det, er jeg veldig redd det blir mer og mer smitte, flere og flere innleggelser, og til slutt et slags lockdown.

Spørsmål: Dere ber oss om å holde oss hjemme, men sier det går fint med 200 stykker på arrangementer med fastmonterte seter. Er ikke dette motsigende?

Svar: Det viktige nå er at alle menneskene som bor i Norge begrenser hvem man er i kontakt med hele tiden. Og det er det som betyr noe. Men så er det åpnet opp for at operaen og andre store teater kan være åpnet, men da må de ha minst et sete mellom hver gjest og det må være fastmonterte seter. Man må bruke ulike innganger og har strenge smittevernsrutiner, og man sitter med de samme menneskene rundt deg hele tiden.

Det er veldig annerledes enn om du er på fest og andre sosiale sammenkomster, for da mingler man mye mer rundt og er i kontakt med andre. I tillegg har man sagt at på arrangementer, for eksempel en konferanse på et hotell, er det maks 50 deltakere tillatt. Det er fordi det der vil være større risiko for at du er i kontakt med andre personer. Hvis du skal leie deg et lokale privat, og ha et arrangement, bursdag eller liknende, er det maks 20 personer. Der er folk ofte tettere på hverandre igjen.

Spørsmål: Er kirkebenker definert som fastmonterte seter?

Svar: Ja, de er det hvis de er merket og hvis man har den nødvendige avstanden, så er det det.

Spørsmål: Jeg studerer i London, men skal reise hjem på ubestemt tid på mandag. Må jeg da ta coronatest før jeg skal fly, eller kan jeg ta det på Gardemoen?

Svar: Akkurat disse tingene jobbes det med å bestemme nå. Dersom du er utenlandsk statsborger og ikke har en norsk adresse til vanlig, og kommer til Norge, har du både karanteneplikt i ti dager og du fremlegge en negativ test som ikke er mer enn tre dager gammel.

Hvis du er norsk statsborger, og har bostedsadresse i Norge og kommer til Norge, har du fortsatt denne karanteneplikten i ti dager. Men nøyaktig hvilket testregime du vil få, det er i ferd med å gå inn i Covid-19-forskriften som er på vei. Her må du sjekke detaljene når de kommer, for forskriften gjelder ikke før den er publisert.

Spørsmål: Hvis man har levert en negativ test, men kommer fra et rødt land - er man fortsatt da karantenepliktig?

Svar: Ja, det er man. Den negative testen er bare for å forsikre seg om at vi fanger opp en som er syk og at ikke folk som har aktiv sykdom kommer inn til landet. Da må man for eksempel smittespore alle som har vært på flyet, og da er man allerede i en vanskelig situasjon.

Karanteneplikten er der fordi man aldri vet når smitten bryter ut. Hvis du blir smittet på dag 0, så kan inkubasjonstiden være opp til 14 dager. Selv om du da tar en test på dag 3 som er negativ, så betyr ikke det at du ikke er smittet. Du kan fortsatt være smittet og fem til seks dager senere utvikle symptomer.

Spørsmål: Kan vi komme fra Sverige og være i karantene hos min søster? (Jeg er norsk statsborger med svensk ektemann)

Svar: Alle som bor i Norge som kommer hjem fra en utalandsreise, må ha karantene hjemme hos seg selv. Men så jobber vi også med å finne en løsning for de som ikke har bostedsadresse i Norge.

Karantene betyr ikke isolasjon, men det betyr at du skal være på samme adresse, ikke ta offentlig transport og ikke bevege deg på steder med mye folk. Nøyaktig hva som vil bli rådene her, det vil bli kommunisert nå veldig snart.

De som kommer til Norge uten et sted å bo, og som ikke har planlagt det, må bo på hotell. Det gjelder da mest for turister, men det kan også være andre som kommer til Norge som faktisk ikke kan dokumentere hvor de skal tilbringe karantenen sin. For dem vil pålagt hotellkarantene være et nytt tiltak nå. Detaljer på dette kommer vi tilbake med om ikke så lenge.

HÅPER PÅ JUL: I dag uttrykte statsminister Erna Solberg at hun håper vi kan lette på tiltakene igjen før jul, men at smittesituasjonen endrer seg på rekordtid og at det derfor er umulig å si noe sikkert enda. Foto: Lise Åserud

Spørsmål: Jeg og mine voksne døtre har tenkt til å reise fra Stord til Sandnes på shopping neste uke. Bør vi avlyse turen?

Svar: Jeg tror man skal tenke seg nøye om hva som er nødvendig å gjøre nå, og hva som man kan utsette et par uker. Den enkelte må vurdere hva som er nødvendig. Det å reise rundt i Norge nå, for å oppsøke steder med mange mennesker eller delta på arrangementer i byer, det bør man være veldig forsiktig med.

Spørsmål: Hva skjer med hudpleie og frisørsalonger, kan de fortsatt holde åpne?

Svar: Ja, det er ikke kommet noen forslag om å stenge virksomheter nå, men bare en innskjerping av regler. Vi må først og fremst begrense antall mennesker vi er i kontakt med.

Spørsmål: Kan man fremdeles ha julebord, dersom vi har det på en restaurant?

Svar: Ja, det kan man, når man er på julebord er man sammen med de man vanligvis er sammen med på jobb. Da skal du holde minst en meters avstand og bruke munnbind når du beveger deg i lokalet, slik som det er anbefalt i de store byene. Det er innslippsstopp før klokken 22 og skjenkestopp ved midnatt. Det er også fullt mulig for både jobb og familier å gå ut og benytte seg av tilbudet fra restaurantbransjen.

Spørsmål: Vi er en familie med fem utflyttede barn. Kan vi samles fra fem husstander, eller telles hver person i de fem?

Svar: Den som inviterer kan i prinsippet invitere fem personer som ikke bor i husstanden fra fem forskjellige steder. Det er bare familien du bor sammen med som regnes som et husstandsmedlem. Det er lov, men man bør begrense sånn type kontakt nå hvis man kan utsette sånne ting.

Spørsmål: Vi som skal på julebord med leid lokale, går vi innenfor 20 gjester eller 50 gjester? Det er jo et arrangement.

Svar: Hvis det er et privat arrangement er det maks 20 personer. Hvis du går på et offentlig arrangement, noe du betaler for eller løser ut billett for, så er det 50 som er grensen. Det kan være en konsert med god avstand, for eksempel. Når det gjelder julebord er det viktig å forholde seg til reglene som er i serveringsbransjen. Man kan dele inn julebord etter ulike avdelinger og i små grupper på ulike tidspunkter.

Spørsmål: Skal dere på helsedirektoratet ha julebord?

Svar: Nei, vi skal ikke det, dessverre. Vi har ikke hatt noen sosiale arrangementer under denne pandemien.

Spørsmål: Jeg hører så mye om at vi bør begrense hvor mange vi er med sosialt på fritiden, tenker dere ikke da at det er veldig mye større sjanse for smitte på skolen der man alltid har kontakt?

Svar: I skolesammenheng er det de samme personene du møter hver dag. I sosiale sammenhenger er det ofte forskjellige personer hver gang. Da øker du kontakthyppigheten. Skole er viktigere enn fest og fritidsaktiviteter, tross alt. Her er det summen av alt som betyr noe. For at skoleelever skal kunne ha kontakt med hverandre, kan man ikke samtidig ha mye sosial kontakt med andre ved siden av.

Spørsmål: Hva er anbefalingene når det kommer til hjemmekontor?

Svar: I de store byene skal man ha mest mulig hjemmekontor, og at man bruker hjemmekontor hvis jobben kan gjøres hjemmefra. Folk som har jobben sin foran en PC i et kontorlandskap, for eksempel, de kan gjøre jobben sin hjemme. De som jobber i helsetjenesten eller i varehandelen, de må være på jobb. Dette er helt avhengig av hvilken jobb du har.

INGEN NÆRKONTAKT: Under dagens pressekonferanse understreket både statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høye at det reglene for nærkontakt og håndhygiene forblir de samme - håndhilsningen må fortsatt utebli for både regjeringen og helsetoppene. Foto: Lise Åserud

Spørsmål: Hvordan påvirker de nye tiltakene begravelser? Hvor mange personer kan man være, og regnes det som et offentlig eller privat arrangement?

Svar: En begravelse regnes som et privat arrangement, men mer detaljer om dette kommer også i den nye Covid-19-forskriften. Derfor kommer vi tilbake til det litt senere.

Spørsmål: Hvor ligger karantenehotellene, og hvem betaler for dette?

Svar: Dette er ting som det jobbes med nå for å få i et system. Men det vil sannsynligvis være sånn at for personer som kommer til Norge for å jobbe, har arbeidsgiver et ansvar for karanteneperioden og de må dekke dette. I andre sammenhenger må den enkelte kanskje dekke det. Nøyaktig hvordan dette blir, er i ferd med å finslipes og vil offentliggjøres snart.

Spørsmål: Hva skjer med barnehagene? Kommer det noen nye tiltak der?

Svar: Det er god grunn til å se nøye over smittevernveilederene som gjelder, og passe på at de etterleves ekstra godt nå. Vi må passe på at alle barn og ansatte er friske når de kommer på jobb eller skole og barnehage.

Spørsmål: Kan man fortsatt dra på hytta uten karantene?

Svar: Har man hytte i Norge, og skal til den, enten man skal jobbe på hytta eller dra dit for en helg, er det viktig å tenke over hvordan du reiser til hytta. Gjør man det på en tygg måte og uten å være i kontakt med andre, er det ikke noe smitterisiko og er helt greit.

Spørsmål: Kan korps, storband og kor kan øves som normalt fremover?

Svar: Det er ikke noe nye veiledere som gjelder musikkaktiviteter nå, men det er veldig viktig for de som er i kor å huske på dette med avstand.

Spørsmål: Hvordan blir det med eksamen for oss på universitetet?

Svar: Der jobber universitetene og lager gode planer for hvordan eksamen skal avholdes. Det er ikke noe store endringer her.

Spørsmål: Hvordan skal vi som bor alene forholde oss til tiltakene?

Svar: Det er viktig å huske på at hvis man bor alene kan man fortsatt gå ut og møte folk utendørs, for eksempel gå en tur sammen. Det er ikke det samme som å møtes innendørs med middager og fester og slik, det bør begrenses nå. Men, det er heller ikke sånn at man skal samles flest mulig utendørs heller. Vår anbefaling er å ha noen faste kontaktpunkter, og møter noen få personer utendørs og går tur. Bruk også muligheten til ha kontakt digitalt.

