KARTLEGGING: VG har spurt samtlige norske barneverntjenester om hvem som sendte bekymringsmeldinger til barnevernet i perioden 1. mars til 1. mai 2019 og 1. mars til 1. mai 2020.

Frykter Norge kan få en «corona-generasjon»

Barneverntjenestene i Trøndelag har en kraftig økning i bekymringsmeldinger denne høsten. Flere tjenester forteller om mer vold, overgrep og alvorlige meldinger.

VG skrev søndag om hvordan barnevernet fikk færre bekymringsmeldinger da samfunnet stengte ned i mars.

Nå i høst ser barneverntjenestene i Trøndelag en kraftig økning i alvorlige bekymringsmeldinger.

– Det var en brutal stillhet under pandemien. Vi vet jo dessverre at de som er slemme mot ungene ikke slutter med det fordi døren blir stengt, eller at de som sliter med rus og psykiske helse får det bedre i slike tider. Snarere tvert imot, sier oppvekstdirektør Erik Stene hos Fylkesmannen i Trøndelag.

– Nå er stillheten gått over og ungene opplever trygghet nok til å fortelle om hvordan de har det.

Fylkesmannen gjennomførte i november en undersøkelse til barneverntjenestene i Trøndelag. Svarene viser at 13 av 20 tjenester har en økning i bekymringsmeldinger fra september til 15. november, sammen lignet med fjoråret.

– Alle de store tjenestene melder om en økning i akutte og alvorlige meldinger. Vi ser en betydelig større andel saker som omhandler vold, overgrep, rus og psykisk uhelse, sier Stene.

BEKYMRET: Oppvekstdirektør Erik Stene hos Fylkesmannen i Trøndelag frykter Norge kan få en «corona-generasjon» om vi ikke klarer å ta vare på de utsatte barna nå. Foto: Therese Alice Sanne

Slik har VG jobbet VG har spurt samtlige norske barneverntjenester om hvem som sendte bekymringsmeldinger til barnevernet i perioden 1. mars til 1. mai 2019 og 1. mars til 1. mai 2020. VG har bedt om et uttrekk av meldingene i nye saker. Altså meldinger som gjelder nye barn, ikke aktive saker der barnevernet allerede er inne med tiltak rundt familien. I en to måneders periode fikk barnevernet 8750 nye bekymringsmeldinger, det er rundt tusen færre enn året før. Til sammen 18437 meldinger er fordelt på tolv kategorier: Barnevernstjeneste, Politi/lensmann, Skole, Mor/far/foresatte, Andre privatpersoner (der det er opplyst har VG inkludert tall fra kategoriene øvrig familie og barnet selv), Lege/sykehus/tannlege, Barnevernvakt, Skolehelsetjeneste/helsestasjon, Barnehage, Andre (inkl. anonyme meldinger), Andre offentlige (inkl. krisesenter, PPT, UDI) og NAV. Da samfunnet stengte ned sank antallet bekymringsmeldinger fra lærere, barnehager og skolehelsetjeneste kraftig. Det kom 902 færre meldinger fra disse gruppene. Samtidig økte antall meldinger fra andre privatpersoner med over 300 meldinger, noe som utgjør en økning på 42 prosent. Innsynet er besvart av 217 barneverntjeneste. Det utgjør 97 prosent av landets kommunale og interkommunale tjenester. En tjeneste har avslått VGs innsynsbegjæring. Vis mer

Eksplosiv økning

I svarene til Fylkesmannen beskriver barnevernlederne hvilke typer meldinger de ser mer av:

«Komplekse saker, flere voldssaker, seksuelle overgrep og akutte saker», skriver Inn-Trøndelag.

«Svært mange voldssaker og meldinger av høyere alvorlighetsgrad», skriver Barne- og familietjenesten Østbyen i Trondheim.

«Eksplosiv økning i saker med behov for plassering høsten 2020», skriver Barne- og familietjenesten Midtbyen i Trondheim.

«44 meldinger omhandler vold og overgrep (14 omhandlet det samme i fjor). Markant endring i alvorlighetsgrad», skriver Midtre Namdal.

– Det er dessverre ikke så overraskende. Når du stenger ned og reduserer ungenes kontakt med normale, trygge omgivelser så går det utover de som har det vanskeligst fra før. Det har blitt brutalt tydelig i høst, sier Erik Stene hos Fylkesmannen i Trøndelag.

Erik Stene mener pandemien fører til at de som sliter fra før sliter enda mer nå.

– Vi må gjøre noe drastisk nå for å hjelpe barna som har det vanskelig, ellers frykter jeg vi kan få en corona-generasjon som vi vil kunne finne igjen i de trasige statistikkene i flere tiår fremover.

Bufdir: Forberedt på økning

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er kjent med de alvorlige funnene i Trøndelag.

– Det er bra at meldingene kommer, men det er en utfordring når det kommer flere og mer alvorlige meldinger samtidig. Vi er forberedt på at det kan komme en økning flere steder, sier direktør Mari Trommald.

Hun sier at Bufdir får veldig ulike meldinger fra barneverntjenestene rundt om i landet. Noen opplever en økning, hos andre ligger det mer stabilt.

Bufdir leder regjeringens ekspertgruppe for utsatte barn som lager månedlige statusrapporter - og forteller at de nå vil gjøre en ny kartlegging i tjenestene.

– Her vil tjenestene både svare på tilgjengelighet og hva de ser av meldinger og omfang i høst, sier Trommald.

DIREKTØR: Mari Trommald leder Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Foto: Frode Hansen

Alvorlige konsekvenser

Bufdir ser at flere kommuner stenger skoler, sender alle ansatte på hjemmekontor og setter helsesykepleiere til smittesporing når de får nye lokale corona-utbrudd.

– Dette advarer vi sterkt imot, det kan få alvorlige konsekvenser på sikt, sier Trommald.

– Hva slags konsekvenser?

– Barn som strever fra før, kan falle enda mer utenfor. I tillegg kan det oppstå utfordringer når hele familien er på hjemmekontor over tid. Det betyr at også barn hjelpeapparatet ikke kjenner til fra før, må bli sett og få hjelp. Den viktigste faktoren for at det går bra med de utsatte barna senere i livet, er at de klarer å henge med på skolen.

– Frykter dere en «corona-generasjon»?

– Ja, om ikke en hel generasjon, så er det er reell risiko for at noen som er utsatt nå faller utenfor skolen – og i ytterste konsekvens kan de også falle utenfor arbeidsmarkedet i fremtiden, sier Trommald.

