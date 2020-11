DØDSFALL: En beboer ved Midtåsenhjemmet i Oslo døde tirsdag med covid-19. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Første sykehjemsdødsfall i Oslo siden juni: − Høyt smittepress

For første gang siden tidlig i sommer har en coronasmittet beboer dødd ved et sykehjem i Oslo. Etatsdirektør Helge Jagmann er bekymret.

Det var en covid-19-syk beboer ved Midtåsenhjemmet som døde tirsdag 17. november.

Det er den 37. beboeren ved et sykehjem i Oslo som dør etter å ha blitt smittet av viruset, men den første under den andre bølgen av viruset.

Smitten har økt betydelig i Oslo og flere andre storbyer den siste tiden, og sykehjemspasienter er særlig utsatt.

Etatsdirektør Helge Jagmann ved Sykehjemsetaten i Oslo ser bekymret på situasjonen.

– Vi blir jo utsatt for det samme som alle andre når smittepresset øker slik det har gjort nå. Vi er inne i en periode med høyt smittepress, og vi håper dette flater ut, for det rammer våre institusjoner, sier han.

Han påpeker at beboere ved sykehjem er særlig utsatt for å dø dersom de blir smittet.

– Beboere på våre langtidsinstitusjoner rammes spesielt hardt av pandemien. Snittalderen på beboerne sykehjemmene i Oslo ligger på rundt 85 år, og de fleste har flere sykdommer, sier han.

– Erfaringen fra sist er at en tredel av dem som blir smittet dør.

Fem smittede beboere

I en pressemelding onsdag opplyser Sykehjemsetaten at det er fem coronasmittede beboere ved deres sykehjem. Disse er spredt over 3 forskjellige institusjoner. I tillegg er 47 medarbeidere smittet, fordelt på 23 institusjoner.

Det betyr at det er smitte blant enten beboere eller medarbeidere på over halvparten av hovedstadens sykehjem.

Flesteparten av tilfellene er påvist nylig, sier Jagmann.

– Smitten er økende. De siste ukene har vi sett at flere medarbeidere blir smittet på lik linje med smitteøkningen i befolkningen generelt. Vi hadde ikke smittede beboere siden 1. juli, før vi i begynnelsen av forrige uke igjen fikk smittede beboere. Det viktigste for oss er nå å hindre at smitten kommer inn på sykehjemmene, sier han til VG.

142 medarbeidere er per nå i karantene. I alt er det rundt 10.000 medarbeidere ved Oslos 38 sykehjem og fire helsehus.

Nye tiltak

Jagmann sier etaten har forberedt seg godt på den andre bølgen av viruset og tatt lærdom fra sist gang.

– Vi har drevet mye smittedrilling, altså trening av de ansatte i smittevernarbeid. Vi har sikret gode forsyninger av utstyr, og økt kompetansen rundt smittarbeid – noe som tradisjonelt sett ikke har vært veldig fokus på sykehjem, sier han.

Det drives også omfattende smittesporing og testing.

– Vi må gripe fatt med en gang, stoppe, teste, sette i karantene og isolere. Vi må hindre smitten i å komme inn, for når den først gjør det kan den fort spre seg mellom beboerne. Da havner vi i en krevende situasjon, sier han.

Et nytt tiltak ble innført ved Oslos sykehjem onsdag. Fra nå av må beboere som reiser på besøk hjem eller inn til nærstående som hovedregel må i ti dagers karantene når de kommer tilbake.

– Å få ned smittepresset i byen er det viktigste bidraget hver og en av oss kan gjøre for å beskytte de sårbare gruppene, sier etatsdirektøren.

