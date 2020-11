PÅ PLASS: Politiets bombegruppa har kommet til Skotselv fra Oslo for å undersøke området. Foto: Ole Edvin Tangen

Tre skadet etter eksplosjon – én mistenkt for tukling med fyrverkeri

En mann i 20-årene og to menn i 30-årene er skadet etter en eksplosjon i Øvre Eiker kommune natt til lørdag. Én av dem er anmeldt for å ha modifisert fyrverkeri.

Politiet fikk melding om eksplosjonen i Øvre Eiker kommune i Viken klokken 01.15 natt til lørdag.

Én av de tre skadede er sendt til Ullevål sykehus, og han er alvorlig skadet. En av de andre skadede er kun lettere skadet og skrevet ut fra sykehus lørdag morgen, mens den tredje er innlagt på Drammen sykehus med mindre alvorlige skader.







Politiets bombegruppe ble tilkalt til stedet og har gjort undersøkelser gjennom natten. Ved 07.40-tiden lørdag morgen bekrefter operasjonsleder Tore Gryndem overfor VG at bombegruppen er ferdige.

– De har konkludert med at det er trygt å være der, det er ingen fare for videre eksplosjoner. Ut fra det vi kjenner til tyder det på at det har vært en ulykke i forbindelse med at noen har jobbet med å modifisere noe fyrverkeri, sier operasjonslederen.

Gryndem opplyser at én av de skadede mennene har status som mistenkt i saken. Han er anmeldt for uforsiktig omgang med eksplosiver.

– Har det skjedd i forbindelse med en sosial sammenkomst?

– Det har vi ikke oversikt over, hva som er grunnen til at de har gjort dette, sier han.

Operasjonslederen bekrefter samtidig at det var flere personer tilstede da hendelsen inntraff, men han har ikke oversikt over hvor mange politiet har snakket med.

Politiet i Sør-Øst sender senere lørdag sine kriminalteknikere for å undersøke åstedet. Frem til da vil det være plassert ut vakthold med patrulje.

Ulykken har ifølge politiet skjedd innendørs.

– Fyrverkeri kan være kraftig nok

Det var politiet i Sør-Øst som tilkalte bombegruppen etter eksplosjonen.

– De skal hjelpe oss med å avklare området, og så etterforskes det videre med å prøve å få avhørt de skadede og andre som var til stede, dersom det var flere der, sa operasjonsleder Ottar Steinstø til VG natt til lørdag.

– Hvorfor er bombegruppen tilkalt?

– Fyrverkeri kan være kraftig nok, og vi har ikke kompetanse på sprengstoff, svarte operasjonslederen.

Foto: Ole Edvin Tangen

Publisert: 28.11.20 kl. 03:48 Oppdatert: 28.11.20 kl. 07:53

