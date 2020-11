REDD: Rektor ved Granstangen ungdomsskole frykter de langsiktige konsekvensene en delvis nedstengning av skolen: - En hel generasjon ungdommer som opplever dette i ungdomstiden sin. Vi voksne må gjøre vårt aller ytterste for å sørge for at de taper minst mulig, sier Mats Thyli. Foto: Helge Mikalsen

Rødt nivå gjør rektor bekymret: − Det holder meg våken om natta

Denne uken måtte ungdomsskolene i Oslo over på rødt beredskapsnivå. Det betyr mindre oppmøte på skolen for elevene: - Et stort tap for ungdommen, mener rektor Mats Thyli.

Mens kontorer, idrettshaller og serveringssteder står tomme, er det fortsatt elever som flyr på kryss og tvers av skolegården til Granstangen skole i Stovner bydel i Oslo.

Selv om alle Oslo-skolene denne uken gikk inn i såkalt rødt beredskapsnivå, får elevene fortsatt komme på skolen.

Litt annerledes er det likevel.

Når elevene skal på skolen, deles de nå opp i små grupper og må møte til ulike tider.

På Granstangen har gymsalen nå blitt til klasserom. Da kan elevene deles opp i mindre grupper og sitte spredt, og friminuttene må tilbringes i klasserommene. Mye av undervisningen skjer også nå på hjemmebane. Gymtimene må elevene gjøre selv i stuen, filme og sende til læreren.

Selv om rektor Mats Thyli er fornøyd med hvordan skolen har håndtert nok en helomvending, bekymrer han seg også for hvilke konsekvenser dette på lang sikt har for elevene hans.

– Det er noe med å komme på skolen og oppleve det sosiale og faglige fellesskapet, og få den menneskelige relasjonen og tryggheten til de voksne. Når det er en utrygg situasjon utenfor, og man blir sittende hjemme mer adskilt og fritidsaktivitetene stenger ned, er jeg bekymret for at dette er et stort tap for ungdommen. Det holder meg våken om natta, sier Thyli.

400 elever og 45 ansatte: - Byr på problemer

Thyli har vært rektor ved ungdomsskolen i snart tre år. Siden mars har skolen hatt 9 smittetilfeller blant sine elever, til tross for høyt smittetrykk generelt i bydelen.

Nå er skolehverdagen nok en gang snudd på hodet for både ansatte og elever, hvor avstand, antibac og små kohorter er fellesnevneren.

Selv om skolen har fått på plass fungerende rutiner, har det ikke bare vært lett.

– Mindre gjennomstrømning av ulike lærere i de ulike fagene byr på problemer når du har 400 elever og 45 pedagogisk ansatte. Det sier seg selv av det blir en utfordrende kabal, forklarer rektoren.

Han berømmer lærerne som har utviklet en høy digital kompetanse og omstillingsevne siden mars. Den største utfordringen mener han er å få dekket barnas sosiale behov, og samtidig opprettholde et godt faglig nivå.

– Elevene våre har et stort behov for menneskelig kontakt, nærhet og relasjoner. Det er vanskelig når vi ikke har de her fysisk hele tiden, og det blir vanskelig og uforutsigbart over nettet, påpeker Thyli.

Han håper at skolen ikke blir stående for lenge på rødt nivå.

– De aller fleste elever ønsker å være på skolen så mye som mulig. Vi som voksne ønsker også å ha barna på skolen.

Rektor: Mener ungdommen fremstilles feilaktig

I løpet av en skoledag går mye av lærernes tid på å minne elevene på smittevernregler. Thyli berømmer samtidig elevene for å være tilpasningsdyktige. Han synes at bildet som som ofte blir malt frem av ungdommen i dag er litt feilslått.

– Min opplevelse er ikke at dette går over alle hauer og kanter med ungdommer som løper rundt, slik som noen fremstiller det. Jeg opplever at størsteparten av ungdommen tar det på alvor og ønsker å bidra. Men så er de jo ungdommer og gjør feil, sier rektoren.

Elevrådsleder ved skolen Khadija Raja (15) og varaelevråd Miruthola Kuganesan (15) begynner begge to å bli litt lei av en lang periode med tiltak og mye hjemmeskole. De kommer rett fra heldagsprøve i gymsalen når VG møter dem på skolen.

Håpet deres om å få gjennomført skoleball i vinter gjør at de er motiverte til å følge smittevernrådene.

– Mange er lei, vi var det allerede etter sommeren. Lærerne må ofte minne oss på at smitten også er her nå, at noen kanskje har familie i risikogruppa, forteller Kuganesan og legger til:

– Men vi vil gjøre dette nå for samfunnet. Og for at vi skal få ha skoleball i februar.

VIL PÅ SKOLEN: Miruthola Kuganesan (15) ved Granstangen ungdomsskole forteller at hun synes det kan være vanskelig å konsentrere seg når man har hjemmeskole: - Da er det mer fristende å plage søsken eller spille spill, sier 15-åringen. Foto: Helge Mikalsen

Frykter at skolen stenger

Elevrådsvara Raja synes det er særlig vanskelig å skulle holde seg til én liten kohort med venner på skolen.

– Når man ikke er så mye skolen, får man ikke like god sosial kontakt med andre og man får ikke sett vennene sine. Nå får jeg ikke engang se alle i klassen min, sier 15-åringen.

Hun forteller at de synes det er tryggest å møte andre på skolen fordi skolen har gode smitteverntiltak og antibac-stasjoner.

– Mange elever er flinke, men mange glemmer seg også. Da er det bra at lærerne minner oss på det, sier Raja.

Begge 15-åringene sier de konsentrerer seg dårligere når de må jobbe med skole hjemmefra, selv om det ikke enda har gått ut over karanterene deres.

Nå er de redde for at skolen etter hvert må stenge helt hvis situasjonen blir verre.

– Ingen vil at skolen skal stenge helt. Da vi tidligere denne våren fikk beskjed om at vi måtte hjem og skolene stengte, så ble alle glade. Nå er det ikke så gøy lenger. Alle vil tilbake til det vanlige, sier Kuganesan.

OPTIMISTISK: Elevrådsleder ved grantangen skole Khadija Raja (15) er redd for at det kan bli vanskelig å arrangere ball for tiendeklasse i år. Men hun har ikke gitt opp håpet helt enda. Foto: Helge Mikalsen

