– Superprofitt i kjedebarnehager - utvalg vil ha kommunal finansiering

Storberget-utvalget foreslår en ny finansieringsmodell for private barnehager. Noen private barnehager har for høy lønnsomhet i dagens offentlige støttemodell, påpeker utvalget.

Onsdag formiddag legger et partssammensatt utvalg ledet av statsforvalter og tidligere Ap-statsråd Knut Storberget sitt forslag til en ny finansiering av private barnehager.

Utvalgets flertall (Storberget, Virke, KS, Fagforbundet og Utdanningsforbundet)

vektlegger velferdstjenesteutvalgets analyser som viser at lønnsomheten for noen barnehager er for høy.

– Det kan tyde på at det er superprofitt i sektoren, det vil si at avkastningen er høyere enn det barnehageeier normalt kunne vente seg. Dette er ikke økonomisk bærekraftig og svekker legitimiteten for at private kan bidra inn i sektoren, skriver utvalgets flertall.

22 milliarder i støtte

I utvalgets rapport kommer det frem at private barnehager mottar offentlig støtte på 22 milliarder kroner årlig, og at foreldrebetaling utgjør ca. 4 milliarder.

– For fremtiden må disse pengene brukes med mer varsomhet. Tilskuddene må treffe godt, de må ha tillit og legitimitet, sier Storberget som viser til at flere av kjedebarnehagene har solid inntjening og driftsmarginer.

– En meravkastning utover det normale er skadelig for legitimitet og tillit, og det er skadelig for økonomien i samfunnet, advarer Storberget.

Kommunestyrt finansiering

De foreslår en modell hvor kommunene gis større frihet til å styre barnehagesektoren enn i dag.

Modellen åpner blant annet for å gjøre lokale tilpasninger til dagens nasjonale regler. Dette innebærer at en kommune kan utforme egne lokale regler for finansering av private barnehager.

Private barnehagers landsforbund (PBL), som er de private barnehagenes egen interesseorganisasjon, utgjør mindretallet i utvalget, og foreslår en alternativ modell for finansiering:

PBL vektlegger at det er stor variasjon i de offentlige tilskuddene til private barnehager, og at en stor andel private barnehager ikke har bærekraftig økonomi.

Lindboe: Angrep på barnehageforliket

De foreslår et enklere finansieringssystem gjennom mer tydelige nasjonale regler for finansering av private barnehager som er uavhengig av hvilken kommune barnehagen ligger i.

– Flertallet har lagt frem et forslag som i realiteten er et angrep både på barnehageforliket, prinsippet om likebehandling av barn, og på foreldrenes rett til å velge den barnehagen de ønsker for sine barn. Det kan ikke PBL støtte, sier direktør i privatbarnehagenes forbund, Anne Lindboe.

Knut Storberget tilhører altså flertallet som vil at kommunene skal overta finansieringen av privat-barnehagene:

– Barnehageutbyggingen har vært en stor suksess, og barnehagene er en stor og viktig kommunal tjeneste. Vi som utgjør flertallet i utvalget mener det er riktig å styrke kommunenes lokaldemokratiske styring med barnehagene. Forslaget vil sørge for mer effektiv ressursbruk, bidra til bedre kvalitet, og gi forutsigbarhet som vil gi også barnehagesuksess i fremtiden, sier Storberget.

Kunnskapsminister Guri Melby mottok utvalgets forslag på en pressekonferanse onsdag formiddag.

– Rapporten viser at barnehagesektoren har utviklet seg veldig mye de siste årene. Den store utbyggingen har ført med seg endringer, blant annet en endring fra enkeltstående barnehager til et langt større innslag av barnehagekjeder organisert i konsern. Det er viktig at vi har et finansieringssystem som gjør det mulig å ha en bærekraftig økonomi. Det innebærer et tilstrekkelig overskudd til å ha en forutsigbar drift, sa Melby på pressekonferansen.

Hun minnet om at tilskuddene må komme ungene til gode, og at mens små barnehager har slitt økonomisk, så har de store kjedene ofte bedre økonomi.

Både Melby og Storberget ga uttrykk for at det nå er behov for større åpenhet og innsynsmuligheter i barnehagenes økonomi.

Melby vil nå sende utvalgets rapport på høring, men forsikret om at private barnehager fortsatt vil utgjøre en stor andel av barnehagesektoren i Norge.

Leder Mette Nord i LO-tilknyttede Fagforbundet, som er landets største arbeidstakerorganisasjon, er fornøyd med forslaget fra Storberget-utvalget.

– Vi vil at velferdskronene skal gå til å lage verdens beste barnehage for barna, ikke ende som profitt for velferdsselskaper. Derfor er vi positive til at utvalget legger opp til at kommunene skal få mer ansvar for barnehagetilbudet, og at det skal bli mer åpenhet og kontroll rundt pengene fellesskapet bruker på barnehagene, sier Nord.

Høyres stortingsrepresentant i Utdanningskomitéen, Mathilde Tybring-Gjedde, har en annen tilnærming.

