GJØR MUGG-TILTAK: Maskinmester Robert Brynildsen og orlogskaptein Lars Haakon Finanger Aagensen på fregatten KNM «Fridtjof Nansen» har i en årrekke jobbet for å redusere forekomst av muggsopp om bord på krigsskipet. Foto: Gabrie Aas Skålevik / VG

Mugg-kamp på krigsskip: Har byttet over 200 madrasser siste året

BERGEN (VG): Fregatten har byttet madrasser, boret hull i sengerammene, fjernet flammelaken og meldt om plaget personell. Nå kjører de ny 600-timers offensiv i kampen mot muggen.

Publisert:

– Det er jo ikke sånn vi ønsker å ha det om bord. Vi ønsker jo at det skal være best mulig, sier orlogskaptein Lars Haakon Finanger Aagesen.

OPPTATT AV FOLK: Orlogskaptein og vaktsjef Lars Haakon Finanger Aagensen er opptatt av at arbeidsvilkårene på fartøyet skal være best mulig for hans vernepliktige og kolleger. Foto: Gabriel Aas Skålevik / VG

Han inviterer VG inn i byssa på fregatten KNM «Fridtjof Nansen» (FNAN), som i disse dager ligger til kai ved marinebasen Haakonsvern.

Om et par uker setter Aagesen og resten av besetningen kurs for USA for et fire måneder langt oppdrag med den amerikanske marinen.

Men først må de håndtere et problem innaskjærs.

Madrassene deres blir nemlig til stadighet svartflekket av muggsopp. Fra august i fjor til mai i år måtte de kaste 200 madrasser til en verdi av cirka en kvart million kroner.

De siste fem årene har de sett mugg i byssa, på badene, i lagerrom, i forre fortøyning og vaskeriet. Noen rom kan ikke brukes til tiltenkt formål. Materiell de finner mugg på må enten vaskes eller kastes.

Besetningsmedlemmer har meldt om hodepine, tretthet og ubehag som de setter i forbindelse med muggen.

Problemet er velkjent for besetningene på de norske krigsskipene, men det er tilsynelatende KNM «Fridtjof Nansen» som er hardest rammet.

USA-MODEN: KNM «Fridtjof Nansen» skal i høst seile med en amerikansk flåtegruppe. Her er hun avbildet under øvelse Rimpac i 2014. Foto: Marthe Brendefur, Forsvaret

Bekymringsbrev

I et brev datert mai i år, ber skipssjefen på fregatten innstendig om at det gjøres noe med muggproblemene, og skriver:

«Tiden fra madrassbytte til ny fremvekst er fra en til tre uker. Tross tiltak, vasking og madrassbytter kommer det ny oppblomstring etter noen uker.»

Se faktaboks under for beskrivelse av muggen fra besetningsmedlemmer:

Innmeldte muggsaker fra KNM «Fridtjof Nansen» (FNAN) 2020: «Det er avdekket tilfeller av sopp i madrasser på lugaren. Flere beboere i lugaren har slitt med luftveisirritasjoner siste 2 ukene»

2020: «Har seilt FOST med KNM Fridtjof Nansen og har opplevd sykdomslignende tendenser hver dag. Symptomene varierer fra hodepine, hoste, slim i halsen, generell tretthet, tidvis feber og tett nese». Melderen skriver at den i løpet av seks uker ikke har hatt én dag uten minst ett av nevnte symptomer.

2020: «De siste ukene i FOST har soppen vokst og vokst på madrassen til det nå dekker omtrent halve madrassen».

2020: «Lufter jevnlig madrass hver fredag, og ser det forværrer seg uke for uke. Soppdannelsen dobbler seg så å si hver uke. Har nå fått «plastpose» til madrassen for at soppen ikke skal komme til.» Melderen skriver at disse plastposene er plagsomme om nettene fordi de bråker når man beveger seg. Den skriver også at den har byttet madrass tre ganger i løpet av et halvt år på grunn av mugg.

2020: Vedkommende beskriver at madrassen ble byttet i februar på grunn av mugg. I mars måtte den byttes igjen av samme årsak. «Det oppleves hodepine ved opphold på lugar over lengre tid.»

2020: «Opplever økt slapphet/trøtthet på FNAN. Hadde ikke samme problem på RAMU (KNM «Roald Amundsen, journ. anm). Det er økt forekomst av muggsopp på FNAN».

2020: Vedkommende beskriver dårlig ventilasjon på lugaren. «Når du våkner om morgenen er det alt fra dundrende hodepine, slimdannelse i luftveiene og hosting. Å gjennomføre en arbeidsdag med hodepine og generelt unormal slapphet er nå normalen ved å bo om bord. Spesielt ille blir det natta etter lufting av madrasser slik soppen skal få puste». Kilde: Innsyn i oversikt over innmeldte saker angående mugg på fregatt. Vis mer

I STABEN: Eirik Trengereid i Marinestaben er opptatt av å legge så godt til rette for besetningsmedlemmene mens de venter på mer langsiktige tiltak mot muggen. Foto: Gabrie Aas Skålevik / VG

Orlogskaptein Eirik Trengereid i Marinestaben sier at de fortsetter å bytte madrasser som enkelttiltak i forbindelse med muggsopp.

– Hvis det er det er dette som skal til for å holde det i sjakk til vi får de langsiktige løsningene, så gjør vi det.

I DIALOG: Maskinmester Robert Brynildsen slår av en prat med en av de vernepliktige om bord på KNM «Fridtjof Nansen». Ved siden av ham står orlogskaptein Michel Hayes, som er talsperson i Sjøforsvaret. Foto: Gabriel Aas Skålevik / VG

Maskinmester Robert Brynildsen, manøvrerer gjennom de smale gangene og bratte trappene inne i krigsskipet, med stødig kurs mot lugarene der de vernepliktige bor.

MADRASSLØFTER: Maskinmester Brynildsen løfter opp en madrass på en av lugarene på KNM «Fridtjof Nansen». Under madrassen ligger treplanker som skal løfte madrassen opp bedre lufting. Foto: Gabriel Aas Skålevik / VG

Han løfter en av madrassene og peker på hull i den såkalte «bikken», bedre kjent som sengerammen for landkrabber. De er boret inn for å bedre luftingen. Han lyser med lommelykt på madrasshevere de har kjøpt og lagt inn. Alt skal bidra litt til å øke ventilasjon og hindre muggen i å blomstre.

PÅ HØYKANT: Ukentlig settes madrassene på høykant for lufting i flere timer. Det er ofte i forbindelse med det at mugg oppdages som flekker på madrassen. Foto: Gabriel Aas Skålevik / VG

Det har bremset fremveksten, men ikke stanset muggen.

Det er sterke mistanker om at muggen spres fordi ventilasjonen om bord ikke er god nok. I tillegg kan en utvidelse fra 146 til 170 sengeplasser om bord ha påvirket inneklimaet.

I fire uker i sommer stenges krigsskipet ned for å gjennomgå og rense ventilasjonsanlegget. Prosjektet skal ta 600 timer.

KANSKJE MUGG: I mars 2020 ble det gjennomført en inspeksjonsrunde i ventilasjonsanlegget på KNM «Fridtjof Nansen». Dette bildet er fra gastenes bad. I rapporten bildet er hentet fra står det at det ikke med sikkerhet kan slås fast at det er mugg på bildet, men at de antar at det ikke bare er støv.

– Da tror vi at det skal bli bedre enn det er nå, så får man se med erfaringer og målinger hvor vi lander, sier maskinmesteren.

Det er ingen enkel operasjon. I fregatten er det fire ventilasjonssystemer som skal fungere uavhengig av hverandre i ulike soner. Dersom de rammes av et kjemisk angrep i én sone, kan de isolere den delen og fungere på resten av fartøyet.

– Et spesielt liv

Det er lite som tyder på at eksponeringen for mugg gir varig helseskade, men det kan gi forbigående symptomer, ifølge Forsvarets bedriftshelsetjeneste.

Besetningsmedlemmene sier at folk reagerer forskjellig på luften om bord, og at noen opplever plager.

– Det er et fåtall mennesker. Vi tar det seriøst og er opptatt av det, men det er ikke den gjennomsnittlige oppfatningen, sier maskinmesteren.

TRANGT: Aagesen går inn i en av lugarene i KNM «Fridtjof Nansen». Det er mørkt i gangen fordi den delen av fartøyet er stengt ned for å vedlikeholde ventilasjonsanlegget. Foto: Gabriel Aas Skålevik / VG

Orlogskaptein Aagesen sier det kan være vanskelig å utelukkende peke på mugg om noen føler seg dårlig.

– Det kan være en kombinasjon av flere ting, det er et spesielt liv man lever om bord på disse fartøyene, med lange arbeidsdager, luftfuktighet og så videre, sier Aagesen.

VERNEOMBUD: Hovedverneombud i Marinen, Trond Koteng, har lenge hatt muggutfordringene på sitt bord. Foto: Gabriel Aas Skålevik / VG

Besetningsmedlemmene sier at muggproblemene ikke er noe som plager dem daglig, men at det er noe de gjerne vil bli kvitt.

Hovedverneombudet i Marinen, flotiljemester Trond Koteng, er godt kjent med utfordringene.

– Det er noe vi ønsker at skal bli betydelig bedre.

– Et av grepene dere kan gjøre, er jo å stenge ned hvis dere mener at det ikke er forsvarlig. Har du vurdert det når det gjelder fregatter og mugg?

– Ja, stansingsretten er jo kanskje det viktigste virkemiddelet et verneombud har, så det vurderes hele tiden og skal brukes restriktivt, sier han.

Stengte spisesalen på Skjold i 2019: – Må vaskes ned og desinfiseres

– Helt kvitt det blir vi nok aldri

Forsvarsmateriell (FMA) har ansvar for at fartøyene fungerer som de skal, mens Sjøforsvaret drifter dem.

– Vi har sett på flere måter hvordan utfordringene rundt muggsopp kan håndteres rent teknisk, for eksempel gjennom ombygging av våtrom og ventilasjonsanlegg om bord, skriver kommandørkaptein John Hoddevik FMA til VG.

Før de kan gjøre flere tekniske endringer, må FMA og Sjøforsvaret bli enige om det som er gjort så langt er godt nok. Deretter må nye investeringer eventuelt fremmes i budsjettprosesser og prioriteres mot andre behov i forsvarssektoren.

– Har FMA tro på at det er mulig å bli kvitt mugg på fartøyene?

– Helt kvitt det blir vi nok aldri. Muggsopp er en utfordring alle båteiere kjenner til, og på fregattene kompliseres dette av at ventilasjonsanlegget må kunne fungere både i en stridssituasjon og under vanlig drift.

IKKE TIL MADRASSER: I hangaren kan fregatten ta inn helikopter. Orlogskaptein Aagesen og hovedverneombud Koteng diskuterer muggutfordringer der mens fregatten ligger til kai på Haakonsvern. Foto: Gabriel Aas Skålevik / VG

Besetningen forbereder seg på reisen til USA. De er ikke bekymret for at mugg skal skape problemer underveis og har allerede begynt å planlegge for madrassforsyninger rundt om i Atlanterhavet.

– Vi skal ikke fylle hele hangaren med madrasser, for å si det sånn, smiler Trengereid.