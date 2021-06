MANGLET TILLIT: Et flertall i bystyret vedtok onsdag mistillit mot Lan Marie Berg (MDG) – nå fester hun øynene mot Stortinget. Foto: Jil Yngland

Dette sier MDG-Lan etter skjebnedagen: − Jeg har blitt herdet

OSLO RÅDHUS (VG) Lan Marie Berg sier det har vært et sorgarbeid å forlate byrådet. Nå ser den avskiltede MDG-profilen frem til å komme hjem og drikke et glass vin med ektemannen – før kampen om stortingsplass starter for fullt.

Av Martin Lægland , Jil Yngland (foto) og Alfred Lindbæk Nortvedt (video)

– Jeg har blitt herdet etter seks år i politikken, sier Lan Marie Berg i en pause i bystyret til VG, på spørsmål om hvordan det har vært å stå i de siste ukers storm.

Hun fortsetter:

– Det er ikke første gang det har blitt fremmet mistillitsforslag mot meg. De har varslet med sablene før, så sånn sett har jeg blitt vant til det, sier Berg, som til sammen har fått tre mistillitsforslag rettet mot seg i løpet av sine seks år som byråd.

Onsdag ble det klart at hele byrådet i Oslo går av, etter opposisjonen vedtok et mistillitsforslag mot byråd for miljø- og samferdsel, Lan Marie Berg.

Årsaken er en kostnadssprekk på 5,2 milliarder kroner for Oslos nye reservevannkilde – som opposisjonen mener Berg skulle ha informert om tidligere.

Tillit fra Raymond

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) varslet like i forkant av behandlingen at han hadde full tillit til Berg – og at dersom bystyret vedtok mistillit mot Berg ville hele byrådet gå av – gjennom et såkalt kabinettsspørsmål.

– Jeg har vært mest opptatt av å få gjennom dette. Det er kritisk for Oslo kommune. Bortfall av vann er et av de mest sannsynlige scenarioene med kritiske konsekvenser for Oslo, selv mer sannsynlig enn en pandemi, sier Berg.

NYTT BYRÅD – UTEN BERG: MDG-politikeren håper Oslo får på plass et nytt byråd bestående av Ap, SV og MDG raskt. Men det blir uten Lan Marie Berg. Foto: Jil Yngland

Håper på nytt rødgrønt byråd snarlig

Rødt oppfordret tirsdag Berg om å trekke seg, for å forhindre at hele byrådet kunne ende med å gå av – slik som nå har skjedd.

– Har du vurdert å trekke deg, for å unngå at byrådet måtte gå av i dag?

– Vi håpte i det lengste at Rødt skulle la være å stille seg bak kabinettsspørsmålet som ble stilt. Det var jeg overrasket over at de ikke gjorde, og det er veldig synd at de har bidratt til å felle det rødgrønne byrådet.

– Men vi i MDG er klare for å raskt få på plass et nytt rødgrønt byråd, og heldigvis er sammensetningen i byrådet den samme som den var ved valget i 2019. Så det ser vi fram til, sier Berg.

Hun varslet tidligere i dag at hun ikke lengre vil være aktuell for å tre igjen i byrådet, ettersom hun stiller til stortingsvalget i september.

Tar litt selvkritikk

Berg avkrefter at MDG eller andre samarbeidspartnere i byrådet har anmodet henne om å vurdere sin stilling.

– Nei. Vi mener at her har det ikke vært noen grunn til mistillit i denne saken, og at jeg har gjort alt jeg kan for å informere bystyret og for å få fram en kvalitetssikret sak.

Berg gjentar også at hun har tatt selvkritikk for ikke å ha orientert bystyret om at en sak om budsjettsprekk var på vei i et lukket møte:

– I ettertid har jeg tenkt at jeg burde ha invitert til et lukket møte mellom mars og mai en gang for å gjøre bystyret oppmerksom på at saken er på vei.

KUNNE GITT NOE INFORMASJON: Berg mener hun kunne gitt mer informasjon til bystyret i et lukket møte, men avkrefter å ha brutt informasjonsplikten. Foto: Jil Yngland

Lan: Vært et sorgarbeid

– Politikk handler om tillit, du har i mange år hatt tillit som byrådet i Oslo. Men i dag mistet du tilliten i bystyret. Hvordan har det vært for deg?

– Jeg er takknemlig for de seks årene jeg har fått være byråd for miljø og samferdsel i Oslo. Det har vært en helt fantastisk og spennende reise, sier Berg og fortsetter:

– Så stiller jeg til Stortinget i år, og det har jeg forberedt meg på i over et år. Og de har vært emosjonelt. Det at jeg skal gi opp jobben her på Rådhuset, og overlate dette prosjektet til noen andre.

– Det sorgarbeidet har jeg allerede jobbet meg ganske mye gjennom, og nå ser jeg fram til stortingsvalget – og å endre norsk politikk.

Berg har i følget siste målinger veldig gode sjanser til å komme inn på Stortinget.

Hets og mistillit

Mistillitsforslaget har blitt fremmet samtidig som grov hets mot Berg på nytt har kommet opp i dagen.

– Hvordan har det vært å stå i begge de situasjonene samtidig?

– Nå har ikke dette vært en situasjon som starter nå med kommentarfelt og sånt, det har vedvart over de siste seks årene, skal ikke være sånn i politikken at man må oppleve hets og truende kommentarer. Det er dessverre noe jeg har blitt vant til.

– Derfor er jeg glad for at politiet har tatt kontakt og ønsker å bidra enda mer og ta tak i de som ytrer seg på nett, sier hun.

KREVENDE: MDG-politikeren sier at hun har måtte blitt vant til hets og truende kommentarer, og er takknemlig for at politiet har engasjert seg i saken. Foto: Jil Yngland

– Vin med Eivind

Berg forteller at hun i ukene fremover skal drive valgkamp fram mot stortingsvalget.

Men i kveld skal hun senke skuldrene, og å få på litt skjenk med ektemannen.

– Jeg gleder meg til vi komme hjem til kvelden til slutt og tatt et glass vin med Eivind (Trædal journ.anm.).

– Ja, han har varslet på Twitter at nå blir det du som skal hente i barnehagen?

– Haha, det kan han tro! Nei da. Det har vært mange uker og år med mye arbeid, og jeg gleder meg til å kunne hente et par ganger i barnehagen i ukene fremover.