Rødt støtter mistillit: Flertall for å kaste byråd Lan Marie Berg (MDG)

OSLO RÅDHUS (VG) Rødt vil stemme for Frps mistillitsforslag mot Oslo-byråd Lan Marie Berg (MDG). Det opplyser Eivor Evenrud, Rødts gruppeleder i bystyret, på en pressekonferanse.

Det vil si at forslaget får flertall, og Berg må gå av. Den formelle avstemningen skjer først i bystyremøtet på onsdag.

– For Rødt er åpenhet og informasjon helt sentralt. Byråden har gang på gang valgt å ikke informere folkevalgte, sier Evenrud.

– Viktige beslutninger og prosesser har i årevis blitt behandlet bak lukkede dører. Men at andre er like ille er ingen god unnskyldning.

Raymond Johansen har blitt varslet om beslutningen, opplyser Evenrud.

Høyre, Venstre, Senterpartiet og KrF støtter allerede mistillitsforslaget fra Fremskrittspartiet.

Bakgrunnen for mistillitsforslaget er at kostnadene til Oslos nye reservevannforsyning blir 5,2 milliarder kroner dyrere enn planlagt.

Flere av opposisjonspartiene har reagert kraftig på kostnadssprekken – og mener at byråden har brutt informasjonsplikten ved ikke å varsle bystyret tidligere.

Selv mener Berg at hun har håndtert saken godt, og at hovedårsaken til de økte utgiftene er hverken dårlig styring eller manglende kontroll over prosjektet, men uforutsette økte priser i markedet.

Moxnes: Ikke involvert

– Jeg tar dette til etterretning og stoler på at Oslo har gjort en grundig vurdering, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til VG.

– Har du blitt forespurt om råd?

– Den har ikke vært på mitt bord og en beslutning Rødt i Oslo har tatt alene, sier Moxnes.

Et sentralt spørsmål i vurderingen av mistillit er om byråden burde ha varslet bystyret tidligere om de økte kostnadene i prosjektet. Bystyret fikk først informasjon om kostnadssprekken 20. mai i år.

En gjennomgang VG har gjort av saksdokumentene viser at Berg ble informert ved minst fem anledninger om økte kostnader i enten deler eller hele prosjektet – uten å informere bystyret.

– Det kommer påstander om at jeg har brutt informasjonsplikten. Jeg mener helt klart at jeg ikke har det. Realiteten er at bystyret har fått kvalitetssikret informasjon og en opplyst sak raskt, skriver Berg på sin Facebook-side onsdag formiddag.