SMITTETRYKK: Hamar (her ved Vikingskipet) og flere av kommunene rundt opplever stort trykk på smittesporingssystemet. Foto: Gisle Oddstad

Stenger ned Hamar-regionen

Kommunene Hamar, Stange, Løten og Ringsaker setter lørdag inn svært strenge coronatiltak frem til 1. juni.

Det skjer etter en stor smitteøkning de siste dagene.

– Nå har vi en smitterekord under pandemien, sier Hamar-ordfører Einar Busterud til VG.

Tiltakene som innføres inkluderer blant annet:

Forbud mot flere enn to personer på besøk i private hjem.

Innføring av rødt nivå i skoler og barnehager i regionen.

Stenging av blant annet butikker, treningssenter og kirker.

Stenging av frisører og ikke-nødvendig fysioterapi.

Forbud mot arrangementer.

Påbud om hjemmekontor.

Skjenkestopp.

Se oversikt over alle tiltakene på Hamar kommunes hjemmeside.

BEKYMRET: Hamar-ordfører Einar Busterud har sett smittetallene stige i regionen hans denne uken. Her fra da han jobbet for Norsk Tipping i 2012. Foto: Geir Olsen

Ordfører Busterud forteller at veldig mye av smitten er tilknyttet utelivet og det sosiale livet. Se oversikt over smitteutviklingen i Hamar og de andre kommunene de siste dagene i VGs coronaspesial.

– Det er klart at for smitte i utelivet så berører det ganske mange, det gjør at situasjonen blir komplisert i forhold til sporing, sier ordføreren.

Ordførerens oppfordring til regionens innbyggere er klar:

– Jo bedre dette regelverket følges, jo kortere blir nedstengingen.

Kommuneoverlege Ketil Egge er bekymret for situasjonen.

– Vi ser at smittetallene har økt ytterligere siden i går, og den siste uken er det meldt om 80 smittede i regionen. Smittesporing har avdekket at det er potensiale for ytterligere økning. Smittesporingsarbeidet er satt under enormt press, og vi har måttet øke kapasitet på både testing og sporing, sier Egge på kommunens hjemmesider.

