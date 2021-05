Foto: Sven Arne Buggeland

Utbruddet i Hammerfest vokser: 54 smittet på to uker

Smittepilen peker oppover i Hammerfest. Ordføreren forventer flere positive prøvesvar i dagene som kommer.

Torsdag var ni personer bekreftet smittet i kommunen. I løpet av dagen er det altså registrert 30 nye smittetilfeller i Hammerfest.







Lørdag morgen bekrefter ordfører Marianne Sivertsen Næss at totalt 54 personer er smittet som følge av viruset.

– 46 av disse er innbyggere i Hammerfest, sier Næss til VG lørdag morgen.

Det var Hammerfestingen som først meldte om smittetilfellene.

Ifølge avisen er den britiske varianten påvist hos flere av de smittede.

– Nå har vi totalt 40 smittede i Hammerfest, og vi forventer flere, sier ordfører Marianne Sivertsen Næss til avisen.

Til VG opplyser ordføreren at kapasiteten på smittesporingen er sprengt.

– Vi har begynt å få svar på testene fra de siste døgnene. Bare siden i går kveld har vi testet 300 personer, og det har kommet 30 positive prøvesvar. Vi har fortsatt mange igjen å teste. Og vi venter fremdeles på flere prøvesvar fra UNN, og vi forventer flere positive svar.

500 personer har så langt tatt kontakt med smittetelefonen, og blitt satt i karantene. Av disse venter fortsatt 200 på å teste seg.

Og med store avstander, kan det ta én til tre dager å få prøvesvarene.

– Dette er en alvorlig og uoversiktlig situasjon, sier Sivertsen Næss.

Hammerfest-ordfører Marianne Sivertsen Næss opplyser om at de enda forventer å få flere positive prøvesvar når corona-testene fra de siste døgnene skal analyseres. Foto: Privat

Knyttes til festing på utested

Hun anslår at smittesporingen vil ta et par dager til. Kommunen har nå ti stykker på jobb for å drive med smittesporing.

– Det skal ikke mer til enn én smittet person som har vært med veldig mange andre, der man ikke har vært flink nok til å overholde metersregelen. Vi har ikke funnet smittekilden, men vi har en dato vi smittesporer tilbake til: 8. mai. Mange har fått symptomer etter å ha vært på et utested, sier ordføreren.

Kommunen er kjent med at mange unge mennesker var samlet på utestedet denne datoen. I tillegg var det tilreisende fra andre kommuner.

Torsdag besluttet kommunen å stenge ned samfunnet, etter mistanke om at smitten hadde spredt seg over lengre tid.

– Jeg er imponert. Folk er slitne og klare for en normal hverdag, men jeg opplever en voldsom oppslutning rundt tiltakene, og en god lagfølelse.

Innbyggerne anbefales blant annet å bruke munnbind, og frarådes fra å reise ut av kommunen. Se alle tiltakene i faktaboksen.

Disse tiltakene ble innført 21. mai Stenge ned samfunnet. Det vil si at alle skoler og barnehager holder stengt fredag. Det vil bli én åpen skole og barnehage for samfunnskritisk personell.

Helse og omsorg går over til rødt nivå. Institusjonene stenges for besøk. Ved besøk til omsorgsavdelinger bes vi om at det vises hensyn. Dagavdeling stenges. Alle støttekontakt og treningstilbud stoppes. Nødvendig ergo- og fysioterapi opprettholdes etter individuell vurdering. Legetimer gis i hovedsak på video.

Fritid: Idrettshaller stenges. Heller ikke uteanlegg vil kunne brukes, hverken til organisert trening eller konkurranse. Svømmehaller stenges. Treningssenter stenges.

Butikker og varehus vil være stengt. Matbutikkene vil være åpne.

Serveringssteder skal holde stengt, men take away er lov.

Tros- og livssynshus stenges. Begravelser kan holdes.

Alle andre fritidsaktiviteter og fasiliteter må holde stengt, som bibliotek, kino, bowlinghall og andre underholdningssteder.

Kommunen anmoder de som kan om å ha hjemmekontor. Kilde: Hammerfest kommune Vis mer

Nabokommuner innfører tiltak

Fredag ble det også bekreftet fire tilfeller av coronavirus i nabokommunen Alta. Ifølge kommunen knytter alle tilfellene seg til utbruddet i Hammerfest.

Som følge av smittesituasjonen vedtok Formannskapet i Alta en rekke smitteverntiltak fredag ettermiddag.

Blant tiltakene er forbud mot arrangementer og anbefaling om bruk av munnbind på offentlig sted.

Nabokommunen Måsøy oppfordrer alle innbyggere som har vært på utestedet Fresh eller vært på hjemmefest i Hammerfest sist helg om å gå i ventekarantene og kontakte kommunens coronatelefon.

Helsearbeider smittet

En helsearbeider ved Wesselborgen sykehjem i Sør-Varanger kommune skal være smittet av coronaviruset. Smitten er relatert til utbruddet i Hammerfest, skriver kommunen på sine nettsider fredag kveld.

Personen skal ha hatt opp mot 20 nærkontakter. Under personer er i ventekarantene opplyser kommunen.

Den ordinære driften av sykehjemmet vil gå som normalt.