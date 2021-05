Foto: Sven Arne Buggeland

Utbruddet i Hammerfest vokser: 30 nye smittetilfeller i dag

Smittepilen peker oppover i Hammerfest. Ordføreren forventer flere positive prøvesvar i dagene som kommer.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Torsdag var ni personer bekreftet smittet i kommunen. I løpet av dagen er det altså registrert 30 nye smittetilfeller i Hammerfest.







Det var Hammerfestingen som først meldte om smittetilfellene.

Ifølge avisen er den britiske varianten påvist hos flere av de smittede.

– Nå har vi totalt 40 smittede i Hammerfest, og vi forventer flere, sier ordfører Marianne Sivertsen Næss til avisen.

Til VG opplyser ordføreren at testkapasiteten er sprengt.

– Vi har begynt å få svar på testene fra de siste døgnene. Bare siden i går kveld har vi testet 300 personer, og det har kommet 30 positive prøvesvar. Vi har fortsatt mange igjen å teste, og forventer enda flere positive.

500 personer har så langt tatt kontakt med smittetelefonen, og blitt satt i karantene. Av disse venter fortsatt 200 på å teste seg.

Og med store avstander, kan det ta én til tre dager å få prøvesvarene.

– Dette er en alvorlig og uoversiktlig situasjon, sier Sivertsen Næss.

Hammerfest-ordfører Marianne Sivertsen Næss opplyser om at de enda forventer å få flere positive prøvesvar når corona-testene fra de siste døgnene skal analyseres. Foto: Privat

Knyttes til festing på utested

Hun anslår at smittesporingen vil ta et par dager til. Kommunen har nå ti stykker på jobb for å drive med smittesporing.

– Det skal ikke mer til enn én smittet person som har vært med veldig mange andre, der man ikke har vært flink nok til å overholde metersregelen. Vi har ikke funnet smittekilden, men vi har en dato vi smittesporer tilbake til: 8. mai. Mange har fått symptomer etter å ha vært på et utested, sier ordføreren.

Kommunen er kjent med at mange unge mennesker var samlet på utestedet denne datoen. I tillegg var det tilreisende fra andre kommuner.

Torsdag besluttet kommunen å stenge ned samfunnet, etter mistanke om at smitten hadde spredt seg over lengre tid.

– Jeg er imponert. Folk er slitne og klare for en normal hverdag, men jeg opplever en voldsom oppslutning rundt tiltakene, og en god lagfølelse.

Innbyggerne anbefales blant annet å bruke munnbind, og frarådes fra å reise ut av kommunen. Se alle tiltakene i faktaboksen.