I FORVARING: Viggo Kristiansen soner en forvaringsdom på 21 år. Nå ber påtalemyndigheten om at han løslates. Foto: Fridtjof Nygaard

Eksperter om løslatelsen: Lite sannsynlig med ny fengsling

Dersom Viggo Kristiansen blir dømt i en eventuell ny rettssak, må han ikke tilbake i fengsel, ifølge advokat John Christian Elden.

Mandag skrev VG at påtalemyndigheten ber om at Viggo Kristiansen blir løslatt, og at de ikke kommer til å be om at forvaringsdommen han soner blir forlenget.

Det betyr at Kristiansen løslates etter 21 år i fengsel for voldtekt og drap på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i mai 2000. Han har hele tiden hevdet sin uskyld, og har begjært saken gjenopptatt en rekke ganger.

I februar i år besluttet Gjenopptakelseskommisjonen at straffesaken mot ham skulle gjenåpnes. Først høsten 2021 vil påtalemyndigheten kunne komme med en endelig avgjørelse på om de vil påstå Kristiansen frifunnet eller om det vil avholdes full rettssak.

Løslatelse ubetydelig for ny rettssak

Det at Viggo Kristiansen nå løslates, har ingenting å si for rettssaken til høsten, ifølge advokat John Christian Elden.

– For selve rettssaken og skyldspørsmålet har det ingen betydning, men det tilsier at påtalemyndigheten ikke tror de får medhold i forlenget forvaring eller at han fortsatt utgjør noen fare for samfunnet, sier han.

IKKE NY FENGSLING: Advokat John Christian Elden sier Viggo Kristiansen ikke vil bli gjeninnsatt – heller ikke om han blir funnet skyldig på ny. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

Han utdyper at det verste utfallet for Kristiansen er at han blir dømt skyldig en gang til og får en straff på 21 år, men at straffen anses som ferdig sonet.

– Om han løslates nå, kommer han ikke inn igjen som følge av Baneheia-saken, sier Elden.

– Hvorfor ikke?

– Fordi han har sonet lovens maksimum og ikke blir gjeninnsatt.

– Men kan han ikke bli dømt til forvaring på ny?

– Ikke når han løslates nå og påtale legger til grunn at det ikke er behov for egen forlengelsessak. Da legger de til grunn at det i dag ikke foreligger sterk nok gjentagelsesfare, sier han.

Mener det er tvilsomt med ny fengsling

Heller ikke tidligere politietterforsker og krimforfatter Jørn Lier Horst tror at løslatelsen vil få noen betydning for en ny rettssak.

– Dette handler mer om forvaringsspørsmålet. Det er jo litt overraskende når de sakkyndige har vurdert ham som farlig, sier han.

TVILSOMT: Tidligere politietterforsker og krimforfatter Jørn Lier Horst mener det er tvilsomt at Viggo Kristiansen blir fengslet på ny. Foto: Frode Hansen

Horst understreker at en eventuell ny rettssak vil sette den gamle dommen på prøve.

– Det vil handle om skyldspørsmålet og avgjøre om han har sittet 21 år uskyldig i fengsel, eller gjort seg fortjent til den straffen. Det er et helt annet spørsmål enn løslatelsen, sier han.

– Hvis han nå blir løslatt, kan han bli fengslet igjen?

– Det er tvilsomt. Nå er i praksis forvaringsdommen opphevet, og dommen på 21 år går ut i september. Om han blir frikjent eller dømt, er spørsmål om forvaring i praksis vurdert til at han ikke lenger utgjør en risiko for samfunnet.

– Men kan han teoretisk sett idømmes forvaring på ny?

– I teorien kan han få en ny forvaringsdom, men i praksis er spørsmålet vurdert, sier Horst om behandlingen av spørsmålet.

Ingen rettslig betydning

Professor i politivitenskap ved Politihøgskolen Morten Holmboe forteller den siste utviklingen med sannsynlig løslatelse rettslig sett ikke har noen betydning for den videre behandlingen av selve saken.

– Saken om Baneheia skal for Borgarting i den ene eller andre skikkelsen. Påtalemyndigheten skal nå ta stilling til om det er riktig igjen å nedlegge påstand om at Kristiansen er skyldig, eller om de skal påstå frifinnelse, sier han.

INGEN BETYDNING FOR RETTSSAK: Professor i politivitenskap ved Politihøgskolen Morten Holmboe sier at en løslatelse av Viggo Kristiansen ikke vil betydning for behandling av saken videre. Foto: Politihøgskolen

Dersom påtalemyndigheten vil påstå frifinnelse, kan retten med påtalemyndighetens samtykke avsi frifinnende dom i Baneheia-saken uten hovedforhandling, forklarer Holmboe.

– Disse prinsippene blir ikke annerledes av at påtalemyndigheten nå går inn for løslatelse.

På spørsmål om hvorvidt den drapsdømte 42-åringen kan bli fengslet igjen hvis han nå først blir løslatt, svarer Holmboe at det i teorien kan skje dersom han bli funnet skyldig i en ny rettssak.

– Blir han dømt til fengsel, er det lite sannsynlig at han må tilbake i fengsel for de tre månedene som vil gjenstå. Skulle det bli forvaring igjen, kan han måtte det, sier Holmboe.

Han understreker at det er mange spørsmål som skal vurderes – og at en eventuell løslatelse nå ikke må tolkes som noe signal på verken det ene eller andre utfallet ved en ny rettssak.

– Ved en ny rettssak må man først finne ham skyldig hinsides all rimelig tvil og deretter finne at han er en fare for samfunnet dersom han skulle bli dømt til forvaring på ny. Sannsynligheten for at dette skjer vil jeg ikke vurdere, sier han.

Anett Osnes Fause, førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø, mener løslatelsen kan ha betydning dersom man har funnet ut at Kristiansen ikke er noen samfunnsfare hvis han løslates.

– Det må med som et moment vurderingen retten vil gjøre i en ny prøving, sier hun.