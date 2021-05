FORSVARER VAKSINERINGEN: Etter hard kritikk står Monica Mæland (H) for valget om å vaksinere Stortingspolitikere. Foto: Gorm Kallestad, NTB

Mæland forsvarer politiker-vaksinering: − Forstår at avgjørelsen er upopulær

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) mener avgjørelsen om å vaksinere Stortinget er riktig. Men det hadde nok vært enklere å ikke ta den beslutningen, medgir hun.

Av Marie Golimo Kingsrød

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi var selvsagt forberedt på at dette ville skape debatt, og forstår at avgjørelsen er upopulær - noe jeg har respekt for. Det hadde nok vært enklere å la være å ta denne beslutningen. Men vi mener den er riktig. Det må vi stå i også når det blåser.

Det sier Monica Mæland til VG etter bråket om hurtigvaksineringen av Stortinget. En rekke toppolitikere takker nå nei til vaksinen. I et innlegg i VG mandag raste 125 kommuneoverleger mot prioriteringen og ber regjeringen snu.

Mæland vil ikke snu, men hun forstår frustrasjonen:

– Mange er utålmodige, slitne og har en jobb som gjør at man er utsatt. Vi har vært veldig tydelige på å prioritere eldre og risikogrupper. Og nå har vi også valgt å bruke to promille av dosene som skal settes denne uken på å prioritere personer i viktige funksjoner for å styre Norge.

Hun understreker at årsaken til beslutningen er en beredskapsfaglig vurdering.

– Den faglige beredskapsanbefalingen fra justisdepartementet har vært at styring og ledelse faktisk burde vært prioritert tidligere, uten at vi har fulgt dette. Nå mener vi at det er riktig å gjøre det.

– Hvorfor tas denne beslutningen rett før sommerferien?

– Det har ingenting med ferien å gjøre, men at andelen vaksinerte øker, og at vi får flere doser fremover. Dette handler ikke om at noen ønsker seg sommerferier andre steder, men at vi må kunne gjøre jobben vår, sier Mæland.

BEREDSKAPSMINISTER: Monica Mæland. Foto: Naina Helén Jåma / Naina Helén Jåma, VG

– FHI er ikke invitert til å vurdere dette

FHIs Preben Aavitsland sier at de ikke har anbefalt å vaksinere stortingspolitikerne nå.

– Hvorfor har dere gått mot dette?

– FHI er ikke er invitert til å vurdere dette. Det er justis- og beredskapsdepartementet som skal ta ansvaret for å se beredskapen totalt og under ett, og dette er en beredskapsfaglig vurdering.

Det er ikke politikere som yrkesgruppe, men Stortinget som parlament, som prioriteres, sier Mæland.

– Et personlig valg

SV-leder Audun Lysbakken, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Frp-leder Sylvi Listhaug takker nei til vaksine fra Stortinget.

– Vi tenker det er underlig at dette tilbudet kom nå, og at Stortinget ikke ble konsultert i forkant. Jeg har forståelse for at andre grupper i mer utsatte yrker reagerer på regjeringens beslutning, skriver SV-leder Audun Lysbakken i en sms til VG.

På spørsmål om hva Mæland tenker om at politikere boikotter vaksineringen på Stortinget, svarer hun:

– Det er et personlig valg som hver enkelt må ta for seg og sitt. Så det har jeg stor respekt for.

– Beslutningen er blitt kraftig kritisert, blant annet fordi helsepersonell og folk i risikogruppene ikke er ferdigvaksinerte. Hvorfor er det riktig å prioritere politikere nå?

– Vi oppfatter at de fleste kommuner har kommet veldig langt ned på prioriteringslisten. Mange i risikogruppen og helsepersonell er vaksinert. Vi har tatt denne vurderingen nå, selv om vi faglig sett har fått anbefalt å gjøre dette tidligere - men det har vi altså ikke ønsket.

– Men helsepersonell og personer i risikogrupper er ikke ferdig vaksinert?

– De fleste helsepersonell i pasientkontakt er vaksinert. Nå har vi satt 1,6 millioner doser i Norge, og da mener vi at det er forsvarlig å gjøre dette.

VAR SKEPTISK I JANUAR: Tidligere år uttalte Bent Høie (H) at regjeringen ikke skulle prioriteres foran andre i den ordinære vaksinasjonskøen. Foto: Berit Roald

– Velger ut en veldig liten gruppe

I januar uttalte helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) at «Det er ikke aktuelt å prioritere statsminister eller medlemmer av regjeringen utenom det som er den ordinære vaksinasjonskøen».

Høie har ikke svart på VGs spørsmål om hva han tenker om dette i dag.

– Hva har endret seg siden Høies uttalelse i januar?

– Det at vi nå har prioritert de viktigste gruppene, og at vi også har ansvaret for å ivareta beredskapen. Vi har funksjoner vi må sørge for at er oppe og går nå. Det er en risiko vi mener vi ikke trenger å ta i samme grad lenger, nå som mange er vaksinert. Derfor velger vi ut en veldig liten gruppe med det for øye at vi skal ha en robust ledelse av landet fremover, sier Mæland.