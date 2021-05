VAKSINE-BRÅK: Vaksinering er fortsatt frivillig, også for de folkevalgte, ifølge statsminister Erna Solberg, på verdens første mottaksanlegg for CO₂ i Øygarden. Foto: Terje Bringedal

Solberg om vaksine-bråket: Ventet lenge med å prioritere folkevalgte

ØYGARDEN (VG) Statsmininister Erna Solberg (H) sier at regjeringen har vært bevisst på vente med beredskaps-vaksinering av folkevalgte, inntil risikogruppene hadde fått vaksinen.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Om kritikken som nå rammer både de som tar vaksinen, og de som sier nei, sier Solberg dette:

– Det viser vel hvor vanskelig det er å ta de upopulære beredskapsavgjørelsene, sier statsministeren til VG.

– Er det et uttrykk for populisme som får mange til å takke nei nå?

– Jeg har ikke tenkt å karakterisere eller mene noe om det. Jeg har sagt at det er frivillig. De som er folkevalgte må velge selv. Vi tilbyr beredskapsvaksinering nå fordi vi har et beredskapsansvar for å ha funksjonsdyktige systemer i samfunnet, sier hun.

les også Abid Raja frykter hets – sier likevel ja til vaksinen

Åpnet CO₂-lager

Onsdag formiddag har Erna Solberg vært i Øygarden og lagt ned grunnsteinen for Northern Lights, mottaksanlegget for CO₂, som er en del av det regjeringen har døpt Langskip.

Det er en del av CCS, kjeden for fangst av CO₂ som starter i Norcem i Brevik, og som skal ende i et gigantisk undersjøisk CO₂-lager, 100 kilometer ut i Nordsjøen fra Øygarden.

Statsministeren presiserer flere ganger i intervjuet med VG at vaksinering fortsatt er frivillig, og at det også gjelder folkevalgte og andre i beredskapsapparatet på 500 personer som nå får tilbudet.

GRUNNSTEIN: Erna Solberg tok spaden og støpte ned grunnsteinen til CO2-mottaksanlegget i Øygarden onsdag formiddag. Foto: Terje Bringedal

Råd fra Justisdepartementet

– Hvordan får man den ønskede beredskaps-effekten når så mange takker nei?

– Vi har gitt et tilbud det er opp til hver enkelt folkevalgte å bestemme om de vil ta vaksine nå. Men for meg er frivillighet det grunnleggende i vaksine-strategien.

– Hva slags signal gir det til de andre, når også helseministeren vil vente på vaksine i hjemkommunen når det blir hans tur?

– For alle de som er over 45 år, er tilbudet om vaksine rett rundt hjørnet. Det kommer til å være vaksiner som blir satt ganske raskt. Og så er det også frivillig for helseministeren.

– Hvilket faglig råd har regjeringen fått om dette, og fra hvem?

– Rådet er gitt i Justisdepartementet, av dem som jobber med beredskap, til justisministeren. Det går ut på at vi bør gjøre dette for å være i tråd med kravene som ligger i planene, sikkerheten for at våre systemer fungerer.

– Så har regjeringen sittet på dette en stund, fordi vi har ment at vi ikke skulle prioritere de foran de som har underliggende sykdommer. Det er for å lette på de strenge tiltakene som har vært rundt oss for å kunne operere trygt.

TAKKET JA: Solbergs partifelle på Stortinget, helsepolitiker Sveinung Stensland, på vei inn til å få vaksine på Akershus festning onsdag formiddag. Foto: MATTIS SANDBLAD

Diskutert fram og tilbake

– Hvor lenge har dere sittet på det rådet?

– Dette har vært en diskusjon som har gått fram og tilbake om når det ville være riktig. Vi har hatt problemstillingen oppe, men da har vi ment at vi ikke ville skyve beredskapsvaksineringen foran de med underliggende sykdommer. Nå er det i hovedsak gruppene mellom 18 og 45 som gjenstår. Og fordi vi nå er i en åpningsfase og da risikerer vi å få mer smitte fremover.

– Hvor stor tilslutning trenger man for å oppnå den ønskede beredskapen?

– Alternativet er kontinuitetsplanlegging som vi har holdt på med hele tiden, at andre kan gå inn og gjøre jobben din om du blir syk eller satt i smittekarantene, sier Erna Solberg.