AMBULANSE: Politi og krimteknisk har jobbet på stedet, men både krimteknisk og ambulansen har forlatt stedet rett over klokken 16 lørdag. Foto: Terje Bringedal, VG

Barn døde etter hundeangrep i Brumunddal

BRUMUNDDAL/OSLO (VG) Barnet var på besøk hos nær familie som eier de to hundene da hendelsen skjedde.

Barnet som omkom etter hundeangrepet i Brumunddal lørdag formiddag var 1,5 år, opplyser politiet i en pressemelding.

Vitneutsagn tyder på at det skjedde etter angrep av to hunder.

Hundene er begjært avlivet av eier og politiet vil sørge for at dette skjer, skriver politiet i meldingen.

Politiet ble varslet om hendelsen lørdag klokken 12.12. Det er opprettet sak og startet etterforskning for å klarlegge hendelsesforløpet.

De pårørende blir fulgt opp av kriseteam fra kommunen.

SPERRING: Politiet har sperret av gaten der angrepet skjedde med sivilbiler. Foto: Terje Bringedal, VG

Ordfører: – Føler med pårørende

– Dette er en tragisk hendelse som berører hele kommunen. Vi føler med de pårørende, sier ordfører i Ringsaker kommune Anita Ihle Steen til VG.

Steen forteller at kommunen har tidligere erfaringer med tragedier og at hun vet at samfunnet står samlet.

– Vi har sett at lokalsamfunnet stiller opp for hverandre når vanskelige hendelser skjer. Vi er Innlandets største kommune, men vi er fortsatt en liten kommune hvor alle kjenner alle. Da er det lettere å vise omsorg og omtanke for hverandre, sier hun.

– Et interkommunalt kriseteam er satt i gang for å støtte familien, men på mandag av så tar kommunens egen kriseteam over. Da vil vi i samråd med de pårørende prøve å finne ut av hva de trenger hjelp og støtte til, sier hun.

Prost i Ringsaker kommune, Gerd Christensen, sier til VG at saken er dypt tragisk.

– Kirken vil bistå så mye vi kan i slike tragiske situasjoner . Det vil bli i samråd med pårørende. Vi synes dette er en dypt tragisk hendelse, og vi føler veldig med de pårørende, sier hun.

