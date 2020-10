KOKKEJÆVEL: Asbjørn Sandøy (tv.) har på kort tid blitt en av Norges mest populære bloggere under navnet «Kokkejævel». Den siste uken har bloggen blitt drevet fra innsiden av sykehuset. Foto: Privat

Isolert på coronarammet sykehus: − Et skikkelig fengsel

Asbjørn «Kokkejævel» Sandøy (43) og fødeklare Christine «Kjærest» Pedersen (33) er coronafast på Hammerfest sykehus. – Vi er innesperret på et rom på fire kvadratmeter.

Oppdatert nå nettopp

– Kjæresten har det bra etter forholdene. Hun er lei, hun også. Det er tøft å være innesperret med meg 24 timer i døgnet, sier Sandøy til VG.

– Jeg burde ha fått diplom, skyter Pedersen inn.

Det er fire dager siden kokkebloggeren og den høygravide kjæresten reiste inn til Hammerfest sykehus i full fart i påvente av fødselen.

Sykehuset er i full «lockdown» etter et smitteutbrudd blant de ansatte.

TV2 og NRK omtalte saken først.

SENGEGYMNASTIKK: – Startet dagen som vanlig med litt sengegymnastikk. Det er nesten ikke en stilling som denne sengen ikke kan. Blir aldri lei, skriver Sandøy på bloggen sin. Foto: kokkejaevel.blogg.no

Bor på 16 kvadratmeter

Barnet har enda ikke kommet, men i mellomtiden har Hammerfest sykehus satt i gang strakstiltak etter at minst 12 ansatte har blitt bekreftet smittet siden torsdag.

– Vi er innesperret på et rom på 16 kvadratmeter. De ansatte kommer inn med mat ikledd fullt verneutstyr, og når de lukker døren etter seg så blir det bombestille her inne. Det er et skikkelig fengsel, forteller Sandøy.

Fra innsiden av sykehusrommets fire vegger har Sandøy blogget om den dramatiske situasjonen. Etter nettstedet hans ble opprettet i fjor har han på kort tid blitt en av Norges mest populære bloggere og topper nå blogg.no-topplisten.

les også «Kokkejævel» skriver i VG: – Kokkeskolen ble redningen for en skoletrøtt fyr som meg

Han forteller at kjæresten opplevde mye bevegelser i magen lørdag kveld, noe som gjorde at de forventet at fødselen skulle sette i gang.

– Men så gjorde det ikke det. Det er frustrerende. I den tiden vi har vært der så er det allerede to andre mødre som har fått barn på sykehuset. Vi har ikke sett noe til det selv, men det er noe de ansatte har fortalt oss, sier Sandøy.

HØYGRAVID: Asbjørn Sandøy og kjæresten Christine Pedersen forventer at fødselen kan begynne på kort varsel. Foto: kokkejaevel.blogg.no

Godt ivaretatt

Paret forteller at de føler seg godt ivaretatt til tross for omstendighetene, og at personellet fortjener ros for den gode behandlingen de har fått.

– Er du bekymret for barnet gitt situasjonen på sykehuset?

– Jeg vil faktisk tippe at barnet er enda tryggere med tanke på corona. Etter at viruset kom til Norge så er dette kanskje det beste tidspunktet å føde på, siden de ansatte har fått en påminnelse om å være ekstra strenge med smittevernet.

NØDVASK: Sandøy hadde ikke med seg nok rene klær til sykehuset i påvente av fødselen, og fire dager senere er han nødt til å vaske undertøyet på rommet der han sitter isolert. Foto: kokkejaevel.blogg.no

Sandøy får også lov til å delta på hele fødselen, ettersom han befinner seg i isolasjon sammen med den gravide kjæresten. Vanligvis har fedre under coronapandemien fått lov til å være til stede på sykerommet under selve fødselen, men ikke før eller etter.

les også Influencerboom i bokbransjen: «Samme hvor drit boken er, selger den bra»

– Jeg er skrevet inn som vanlig pasient. Jeg får teknisk sett lov til å reise fra sykehuset, men da får jeg ikke komme inn igjen. Sånn vil jeg jo ikke ha det, sier kokken.

Han sender også ut en takk til leserne sine som har kommet med støtte og oppmuntrende ord under den dramatiske tiden på sykehuset.

– Det er så utrolig koselig at så mange mennesker venter sammen med oss, sier Sandøy.

Prøver å ivareta pasientene

– Det er en beklagelig situajson, og vi håper at det ordner seg for dem, sier kommunikasjonssjef Eirik Palm ved Finmarkssykehuset.

Han forteller at de gjør alt de kan for å ivareta pasientene under den pågående smittesituasjonen på Hammerfest sykehus.

– Vi har færrest mulig personer inne på sykehuset for å få kontroll på smitten, og akutt-tjenestene fungerer fortsatt. Vi får god hjelp av andre deler av Helse nord, og noen pasienter får behandling i Kirkenes, Karasjok eller Alta i stedet, sier han til VG.

UTBRUDD: Kommunikasjonssjef Eirik Palm ved Finnmarkssykehuset bekrefter at de har minst tolv smittede ansatte ved Hammerfest sykehus. Foto: Finnmarkssykehuset

Kommunikasjonssjefen forteller at de ikke vet hvordan utbruddet startet, men at tiltakene og smittesporingen ble satt i gang etter at den første ansatte fikk bekreftet smitte. Han forventer at de vil få flere positive prøvesvar etter hvert som flere blir testet.

– Så får vi se hvor raskt vi kommer oss tilbake til normal tilstand. Det er vanskelig å spå, men jeg håper ting begynner å normalisere seg i utgangen av neste uke, sier Palm.

Publisert: 18.10.20 kl. 13:24 Oppdatert: 18.10.20 kl. 13:45

Mer om Hammerfest Sykehus Coronaviruset Fødsel