Viggo Kristiansens sak gjenopptas: Uenighet i kommisjonen

Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker har gjenåpnet Baneheia-saken. Kommisjonen var ikke enige om avgjørelsen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Tre av kommisjonsmedlemme mener at saken må gjenopptas, mot et mindretall på to.

Kommisjonens leder Siv Hallgren skal være blant de to som ikke ville gjenoppta saken.

– Viggo Kristiansen og hans familie er lettet over Gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse om å gjenåpne Baneheia-saken, skriver Viggo Kristiansens advokat Arvid Sjødin i en pressemelding.

les også Dette skjer om Baneheia-saken blir gjenopptatt

«På telefon fra Ila fengsel forteller Kristiansen at han ser frem til en ny rettssak hvor han vil føre bevis for at han ikke var med på barnedrapene. Etter mange års kamp for gjenopptagelse er det naturlig nok dette som står i fokus i dag», heter det i pressemeldingen.

Tar avgjørelsen til etterretning

De pårørende, foreldrene til Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen, sier i en pressemelding at de tar avgjørelsen til etterretning.

– Gjenopptakelseskommisjonen har besluttet å gjenoppta straffesaken mot domfelte i Baneheia-saken, Viggo Kristiansen. Vi har tillit til at rettssystemet behandler alle straffesaker på en god og rettferdig måte. Utover det har vi ingen kommentarer til avgjørelsen i kommisjonen, skriver de.

Det var NTB som meldte om nyheten først.

Kristiansen ble i 2002 dømt til 21 års forvaring for voldtekt og drap i Baneheia. Agder lagmannsrett slo fast at han sammen med kameraten Jan Helge Andersen voldtok og drepte Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) i mai 2000.

Andersen ble løslatt i 2016 etter å ha sonet sin fengselsdom på 19 år. Kristiansen har derimot hele tiden hevdet at han var uskyldig dømt, og har flere ganger krevd at saken blir gjenopptatt.

Nå har altså kommisjonen besluttet at straffesaken mot Kristiansen skal gjenåpnes, sier kilder til VG. Selve avgjørelsen, som skal være på over 300 sider, er ikke offentliggjort, og det fremdeles uklart hva som ligger til grunn for gjenåpningen.

Statsadvokat i Agder, Jan Tallaksen, ønsker ikke å kommentere noe om gjenåpningen på nåværende tidspunkt, og viser til at avgjørelsen ikke blir formelt offentliggjort før klokken 13.

Kommisjonen var uenige

Gjenopptakelseskommisjonens medlemmer var uenig om hvorvidt Viggo Kristiansens sak burde gjenopptas. Tre mente saken må gjenopptas, mens to var mot.

– Flertallet mener det er noe nytt omkring dette DNA-beviset. Jeg har derimot ikke kunnet se at det er mye nytt. Det gjør heller ikke mindretallet, sier bistandsadvokat Håkon Brækhus.

– Mitt inntrykk er at flertallet har tolket DNA-beviset annerledes, sier Brækhus.

Hør Krimpoddens episode om helgen jentene var savnet:

DNA-bevis og mobilbruk

Ankepunktet til Viggo Kristiansen og hans advokat Arvid Sjødin har gjennom årene vært: At DNA feilaktig skal ha blitt brukt for indirekte å knytte Kristiansen til saken, samtidig som mobilen hans skal utelukke at han har vært på åstedet da drapene fant sted.

LEDET ARBEIDET: Siv Hallgren leder arbeidet i Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker. De har brukt flere år på behandlingen av Baneheia-saken. Foto: Frode Hansen, VG

Agder statsadvokatembeter har på sin side vært krystallklare i sin oppfatning om at det ikke er noe nytt i saken, og at Viggo Kristiansen fortsatt er skyldig i voldtekt av barn og drap.

les også Ny rapport sår tvil om DNA-bevisene i Baneheia-saken

Kommisjonen hentet blant annet inn den danske rettsmedisineren Frederik Torp Petersen som uavhengig sakkyndig for å vurdere DNA-beviset, og i hans rapport kommer det frem at han aldri ville rapportert noen av DNA-analysene som ble brukt i Baneheia-saken i en rettssak.