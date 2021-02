Viggo Kristiansens sak gjenopptas: − Lettet

Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker har gjenåpnet Baneheia-saken.

Kristiansen ble i 2002 dømt til 21 års forvaring for voldtekt og drap i Baneheia. Agder lagmannsrett slo fast at han sammen med kameraten Jan Helge Andersen voldtok og drepte Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) i mai 2000.

– Viggo Kristiansen og hans familie er lettet over Gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse om å gjenåpne Baneheia-saken, skriver Viggo Kristiansens advokat Arvid Sjødin i en pressemelding.

«På telefon fra Ila fengsel forteller Kristiansen at han ser frem til en ny rettssak hvor han vil føre bevis for at han ikke var med på barnedrapene. Etter mange års kamp for gjenopptakelse er det naturlig nok dette som står i fokus i dag», heter det i pressemeldingen.

Andersen ble løslatt i 2016 etter å ha sonet sin fengselsdom på 19 år. Kristiansen har derimot hele tiden hevdet at han var uskyldig dømt, og har flere ganger krevd at saken blir gjenopptatt.

Nå har altså kommisjonen besluttet at straffesaken mot Kristiansen skal gjenåpnes, sier kilder til VG. Selve avgjørelsen er ikke offentliggjort, og det fremdeles uklart hva som ligger til grunn for gjenåpningen.

Det var NTB som meldte om nyheten først.

Statsadvokat i Agder, Jan Tallaksen, ønsker ikke å kommentere noe om gjenåpningen på nåværende tidspunkt, og viser til at avgjørelsen ikke blir formelt offentliggjort før klokken 13.

DNA-bevis og mobilbruk

Ankepunktet til Viggo Kristiansen og hans advokat Arvid Sjødin har gjennom årene vært: At DNA feilaktig skal ha blitt brukt for indirekte å knytte Kristiansen til saken, samtidig som mobilen hans skal utelukke at han har vært på åstedet da drapene fant sted.

Agder statsadvokatembeter har på sin side vært krystallklare i sin oppfatning om at det ikke er noe nytt i saken, og at Viggo Kristiansen fortsatt er skyldig i voldtekt av barn og drap.

Kommisjonen hentet blant annet inn den danske rettsmedisineren Frederik Torp Petersen som uavhengig sakkyndig for å vurdere DNA-beviset, og i hans rapport kommer det frem at han aldri ville rapportert noen av DNA-analysene som ble brukt i Baneheia-saken i en rettssak.

LEDET ARBEIDET: Siv Hallgren leder arbeidet i Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker. De har brukt flere år på behandlingen av Baneheia-saken. Foto: Frode Hansen, VG

Tre mulige utfall

Hovedregelen er at en gjenåpnet sak sendes til Høyesteretts ankeutvalg, som skal sende saken til ny behandling i en tilgrensende lagmannsrett av Agder lagmannsrett.

VG skrev tidligere at det nå finnes tre mulige utfall:

Det avholdes en helt ny og fullverdig rettssak for å få Kristiansen enten dømt eller frifunnet.

Påtalemyndigheten i Agder kan samtykke til at det blir avsagt frifinnende dom uten at det holdes rettssak.

Viggo Kristiansen kan trekke sin egen begjæring tilbake helt frem til en eventuell ny hovedforhandling starter, og også underveis om påtalemyndigheten sier ja. Dommen vil da opprettholdes.

Kommisjonsleder Siv Hallgren har tidligere sagt til VG at det er opp til påtalemyndigheten å avgjøre hva de vil gjøre når en sak gjenåpnes.

– Trolig vil hele saken rett og slett gå på ny. Det blir en helt ny prøving i retten med full bevisføring, sier hun.

På generelt grunnlag sier hun at det varierer hva påtalemyndigheten gjør etter gjenåpning.

– Noen ganger vil man kjøre en full sak om igjen, andre ganger nedlegger de en frifinnelsespåstand og saken avgjøres på en enkel måte i retten, sier hun.

Fire av fem frifinnes

Kommisjonen mottok i fjor 200 begjæringer om gjenopptagelse av dommer. 161 saker ble avsluttet og av disse ble 37 gjenåpnet, blant annet 18 NAV-saker. Det innebærer at 27 prosent av fjorårets saker ble gjenåpnet.

Siden kommisjonen ble opprettet i 2004, har de gjenåpnet 15 prosent av sakene de har mottatt, totalt 314 saker.

En rapport som tok for seg gjenåpnede saker frem til 2010, slo fast at hele fire av fem saker som ble gjenåpnet senere endte i frifinnende dom.

Men selv om flesteparten av sakene som gjenåpnes ender i frifinnende dom, så finnes det flere eksempler på at domfelte har blitt dømt på ny.

Drapet på Kristin Juel Johannessen (12) i Vestfold, som skjedde året før Baneheia-drapet, er et eksempel på en gjenåpnet sak som endte i domfellelse.