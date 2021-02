NY STRATEGI: FHI vil nå bremse spredningen av den britiske virusvarianten. Foto: Terje Pedersen

FHI endrer strategi: Tror ikke det er mulig å eliminere den britiske virusvarianten

Vi må regne med flere utbrudd av den britiske virusvarianten som ikke kan spores til utenlandsreiser, tror avdelingsdirektør i FHI Line Vold.

Publisert: Nå nettopp

De første tilfellene av den britiske varianten, som ikke har en direkte kobling til reiser, ble påvist i Nordre Follo for en drøy uke siden.

Da hadde Folkehelseinstituttet en ambisjon om å eliminere den mer smittsomme virusvarianter fra Norge.

Lørdag kveld fikk Halden kommune beskjed om det samme: Den britiske virusvarianten ble påvist i positive prøver fra et større utbrudd i hockeymiljøet.

FHI tror ikke at det nå er mulig å eliminere den britiske varianten fra Norge.

– Vi forventer nå at vi kommer til å oppdage flere tilfeller som ikke har kjent smittevei. Vi tror ikke lenger at vi klarer å eliminere virusvarianten, men har nå som mål å bremse spredningen og nye introduksjoner, sier avdelingsdirektør i FHI Line Vold.

Hun understreker at ikke alle smittetilfellene oppdages, men at FHI analyserer virus fra utbrudd og prøver som laboratoriene velger ut fra alle de positive prøvene de analyserer.

Det er fire hovedgrupper av prøver som analyseres for å oppdage nye varianter, ifølge Vold:

Prøver som analyseres for overvåkingen

Prøver som analyseres fra utbrudd

Prøver som analyseres fra importtilfeller

Prøver som analyseres med hensyn til vaksinesvikt eller spesielt klinisk forløp

Kan foregå skjult spredning

Det er foreløpig for tidlig å anslå hvor stor andel av de positive prøvene i Norge i dag er den britiske varianten, eller et R-tall for den britiske varianten i Norge.

Siden FHI nå prioriterer virusprøver fra Oslo og Nordre Follo, kan antall påviste tilfeller med den britiske varianten gi et bilde som ikke er representativt for smittesituasjonen i hele landet.

– Når tror dere at den britiske varianten vil være dominerende i Norge?

– Det kommer veldig an på hvordan den oppfører seg i Norge, med det norske regime og tiltaksnivået, hvor tett kontakt vi har, men vi tror det skjer i løpet av våren. Det er mange faktorer som påvirker det, sier Vold.

I land der virusvarianten har fått fotfeste, har det vært vanskelig å stoppe viruset. Både i Nederland og Danmark anslår helsemyndighetene at varianten i løpet av de neste ukene vil dominere.

– Fordi vi har mørketall kan det foregå skjult smittespredning her også, sier Vold.

FHI jobber nå med å kvalitetssikre nye PCR-tester, som kan påvise muterte virusvarianter.

– Det er en jobb å vurdere hvilke som er mest hensiktsmessige å bruke i Norge. Om den kun skal påvise den britiske, eller for eksempel den sørafrikanske eller brasilianske også, opplyser Vold.

Selv med økt sekvenseringskapasitet og nye PCR-tester, er TISK-strategien fortsatt det viktigste i kampen mot mutasjonsvirus, ifølge Vold.

– Utbruddet i Nordre Follo og klyngene i andre kommuner understreker det gode arbeidet som gjøres i kommunene med testing, smittesporing, karantene og isolasjon, sier hun.