Helse Sør-Øst: Frykter firedobling av innlagte – må låne helsepersonell

Helse Sør-Øst forbereder seg på å måtte ta i mot over 1000 innlagte pasienter om fire uker. Nå regner de med å måtte kalle ansatte inn fra påskeferie.

Om fire uker kan Helse Sør-Øst ha opptil 1000 innlagte pasienter ved sine sykehus.

Det sa Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst, under en pressekonferanse fredag morgen. Fredag ligger tallet på 224 innlagte. Det vil si at etter prognosen som helseregionen har utarbeidet i samarbeid med Folkehelseinstituttet, kan tallet firedobles i løpet av kort tid.

– Det er jo voldsomme tall. En slik situasjon er veldig, veldig alvorlig. Men vi vil klare 1000 innlagte, sier direktøren til VG og legger til:

– Vi er veldig glade for at vi har fått låne helsepersonell fra helseforetakene Helse Vest og Helse Midt-Norge.

For selv om smittetallene har begynt å synke noen steder, blant annet i Oslo, venter Lofthus at innleggelser vil fortsette å øke en periode fremover:

– Selv om man får en knekk i smittetall, stiger antall innleggelser i en periode før man ser en utflating. Vi følger situasjonen veldig spent i vår region. Vi følger alle helseforetak og sykehus tett, og er opptatt av at de har opptrappingsplaner nå over påsken.

Lofthus bekrefter også at flere ansatte nå har blitt bedt om å droppe påskeferien.

– Det er sånn at når helseforetakene legger om bemanningsplanene sine, så er det dessverre noen som må endre sine planer, forklarer hun.

– Mange vil måtte vente på helsehjelp

Helseforetaket anslår det at det vil være 500–600 pasienter innlagt første uken etter påsken, men at tallet vil stige til 1000 pasienter uken etterpå. Effekt av smitteverntiltak er ikke inkludert i modellen, men anslaget har tatt høyde for den nye varianten av viruset, som så langt har ført til mer sykdom og død.

Dersom Lofthus får rett, og over 1000 pasienter blir innlagt ved Helse Sør-Øst, vil det få store konsekvenser for resten av sykehusets drift.

– Mange vil måtte vente på helsehjelp. Vi vil måtte utsette en del utredninger, bortsett fra tilfeller der man for eksempel har sterk mistanke om kreft, forklarer Lofthus.

Grupper som kreftpasienter, barn og unge og pasienter som får behandling for rus og psykisk helse, vil bli skjermet.

Viseadministrerende direktør Jan Frich mener at med et så høyt antall innlagte covid-pasienter, vil ikke sykehusene kunne håndtere en like stor andel andre pasienter.

– Det finnes jo planer for å gjøre det, og vi er forberedt. Det er ikke en uløselig situasjon, påpeker Frich.

– Hvordan gjøres disse prioriteringene?

– Vi har veldig gode klinikere som er vant til å gjøre prioriteringer i det daglige, både når de mottar henvisninger og planlegger. Dette skjer altså ute i klinikkene, svarer Lofthus.

Lofthus og Frich forklarer VG at de ser at de ser at de får færre henvisninger til sykehusene og har færre innleggelser for øyeblikkelig hjelp.

Helsetjenesten er dimensjonert for å kunne øke og endre seg for å tilpasse seg befolkningsvekst og et samfunn i endring, sier Lofthus.

– Men det er ikke sånn at det er masse ledig kapasitet i helsetjenesten, så det vil fortrenge andre pasientgrupper.

Bekymret for slite ansatte i en tredje bølge

På spørsmål om hva helseforetaket er mest bekymret for i ukene fremover, svarer Lofthus at den største bekymringen er at smittetallene fortsetter å stige.

– Det er det vi venter på nå. Da kan vi si mer om hvordan dette blir, sier direktøren.

Hun peker også på at hun er bekymret for alle de ansatte som har stått i pandemien i over ett år nå.

– Det er noen som har hatt mer med covid-pasienter å gjøre enn andre, og det er noen som har stått i dette veldig lenge. Å ha stått i det i et år, og nå mobilisere for ny topp, det er bekymringsfullt, sier Lofthus.

Fredag kom også nyheten om at FHI utsetter bruken av AstraZeneca-vaksinen, etter flere alvorlige tilfeller av blodpropp. Det har konsekvenser for vaksinetempoet hos både helsepersonell og øvrig befolkning.

– Vi er bekymret for at befolkningen ikke er vaksinert. Dette er nøkkelen til å få bukt med pandemien. Vi ønsker at flest mulig skal få vaksinen, sier Frich.

Presisering: I den første utgaven av denne saken sto det at Helse Sør-Øst «forventer» en firedobling av innlagte. Senere ble dette endret til «frykter» en firedobling av innlagte. Det er riktig at modellen som Helse Sør-Øst viser til forventer en firedobling, men modellen har ikke tatt høyde for effekten av smitteverntiltak (som det står i saken). Det vil si at den ikke kan være en sikker indikasjon på hva vi kan forvente oss. Tittelen ble dermed moderert.