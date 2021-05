Se videoen: Her kaprer han ambulansen

Dramatiske bilder viser hvordan folk flyktet da en 33-åring med avsaget hagle kapret en ambulanse i Oslo.

Av Hanna Haug Røset

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Påtalemyndigheten har onsdag frigjort videomateriale som viser den dramatiske ambulansekapringen på Rosenhoff i Oslo 22. oktober 2019.

33-åringen som er tiltalt for syv drapsforsøk har erkjent selve kapringen, men nekter for at han forsøkte å ta livet av noen.

I retten forklarte han at han at formålet med å kapre ambulanse var å komme seg unna politiet. Han hadde krasjet sin egen bil og hadde med seg om lag 50 liter av det narkotiske stoffet GBL.

Mannen var ikledd en vest som det sto «politi» på og var bevæpnet med en avsaget hagle.

Etter kapringen fulgte villmannskjøring rundt i Torshov-området med politiet på hjul. Politiet avfyrte minst 19 skudd mot ambulansen under jakten. Underveis kjørte ambulansen blant annet på en barnevogn der det lå et tvillingpar.

Tvillingenes mor forklarte i retten at hun oppfattet at ambulansen styrte mot henne og at hun umiddelbart etter påkjørselen tenkte at barna var døde.

Et eldre ektepar var også blant de fornærmede.

Mannen er også tiltalt for grovt ran, grove trusler og brudd på veitrafikkloven, våpenloven og narkotikalovgivningen.

Dom i saken blir avsagt torsdag i neste uke. Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om tolv års forvaring.