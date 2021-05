BER OM TILLIT: Oslo Høyres leder ber partiledelsen vise tillit til at landsmøtet klarer å vedta fornuftig politikk, og ikke skyte ned forslagene på forhånd. Foto: Terje Bringedal, VG

Høyre-topp advarer partiledelsen: − Provoserer

Høyre-ledelsen har gått ut mot en rekke forslag fra partiorganisasjonen før helgens landsmøte. Lederen av Oslo Høyre, Heidi Nordby Lunde, er provosert og sier det kan skape motreaksjoner.

– Jeg skjønner at partiet ønsker å prioritere debatter om kjernesakene våre, men man kan ikke invitere til politisk verksted og samtidig bruke verktøykassen til å hamre løs på faktiske forslag. Det provoserer og kan føre til det motsatte av det de vil ha, sier Heidi Nordby Lunde til VG.

På forrige landsmøte rykket Høyre-lederen ut i Aftenposten da landsmøtet vedtok å fjerne hele formuesskatten – og gjorde det klart at hun som partileder og statsminister ikke kom til å følge opp vedtaket.

Før helgens landsmøte har Erna Solberg forsvart dagens sexkjøpslov, mens Bent Høie rykket ut i VG sterkt mot sterkøl i butikk.

– Jeg tror på partidemokratiet i Høyre, og mener at partiet får en mer robust plattform når dette får gå sin gang uten at ledelsen kansellerer vedtak før landsmøtet begynner, sier Lunde.

– Dersom de ikke har tillit til sin egen organisasjon, så er det i så fall bare trist.

HØYRE-LEDER: Erna Solberg møtte pressen mandag i forkant av Høyres landsmøte. Hun vil gjerne beholde dagens sexkjøpslov. Foto: Terje Pedersen / NTB

Advarer mot rekyl

Nordby Lunde ber ledelsen ha tillit til at partiorganisasjonen gjør gode, fornuftige valg.

Hun viser til debatten om eggdonasjon på et tidligere landsmøte.

Da ble debatten utsatt. Hun sier at man da fikk vedtak om åpning som pils og andre formuleringer som reaksjon etterpå.

– Jeg tror det kan skape reaksjoner hvis man føler for stort påtrykk på noe. Det kan skape rekyl på andre saker, og kan ha motsatt effekt av hva man ønsker å oppnå, sier Nordby Lunde.

– Jeg tror vi som landsmøte vet at det kommer en valgkamp, hvor det er viktig at vi har en helhetlig og fornuftig politikk, sier hun.

LANDSMØTE-KLAR: Heidi Nordby Lunde er klar for et coronavennlig landsmøte denne helgen. Foto: Terje Bringedal, VG

– Henger ikke på greip

Heidi Nordby Lunde har vært i Høyres programkomité som legger frem forslag til nytt stortingsvalgsprogram.

Hun er spesielt provosert over utspillene om sterkøl og sexkjøpsloven i forkant av landsmøtet – og står på motsatt side av ledelsen i begge spørsmålene.

– At en lov vi var uenige i har vært her lenge, er ikke noe argument for ikke å fjerne den, skriver Lunde, som mener at man må stå opp for marginaliserte grupper selv om det er vanskelig politisk.

– Når det gjelder forslaget om å åpne for sterkøl i butikk så henger det jo ikke på greip at man i et folkehelseperspektiv mener det er lurt at folk som vil kjøpe øl, skal gå til et vin- og spritutsalg for å kjøpe det.

PROGRAMKOMITEEN: Linda Hofstad Helleland og Henrik Asheim har ledet Høyres programkomité. De vil fjerne formuesskatt for det de kaller arbeidende kapital, som i hovedsak er aksjer. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Trakk forslag om formuesskatt

I forkant av landsmøtet droppet Oslo Høyre forslaget sitt om å fjerne hele formuesskatten.

– Hvorfor gjorde dere det?

– Vi hadde en diskusjon på det i Oslo Høyre. Vi har hatt et løfte om å fjerne formuesskatten siden 2005. Nå har vi vært åtte år i regjering og enda ikke gjort det.

– Da er vi enig i at vi må prioritere. Å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital gir en retning vi er enig i. Da må vi innfri det først.