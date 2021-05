«Bausjen» stoppet Per Gladmann Sørheim (40) følte han fikk unik kontakt med ungdom gjennom TikTok-kontoen «Bausjen». Nå har han fått beskjed om å fjerne videoene. Håvar Bremer Av Publisert 07. mai, kl. 16:53 Skjermdump TikTok Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Politimannen ville utforske plattformen et år siden. Snuttene han lagde ble populære.

Sørheim viste blant annet hva som gir bøter i trafikken og fortalte om våpenloven. Alt på en humoristisk måte.

Politimann måtte fjerne TikTok-videoer

Sørheim vil i stedet «eie» og ufarliggjøre uttrykk som «Fuck the police» i stedet for å bli opprørt. Her har noen tagget det på en bolig han besøkte i forbindelse med tjenestegjøring. Foto: Privat

Nylig nådde han 43.500 følgere.

– Hvis jeg har kommet på en morsom idé, har jeg lagt det ut, sier Sørheim til VG.

Han anslår produksjonen fra én til to videoer i måneden, og mange har satt pris på innholdet. Politimannen forteller at han den senere tiden kan komme i kontakt med ungdom på en helt annen måte når han er ute på patrulje på Romerike utenfor Oslo.

Fulgt av ungdom

– Videoene har trolig truffet mange folk i den gruppen politiet har som mål å nå, blant andre ungdom med innvandrerbakgrunn. Mitt personlige inntrykk er at det er vanskeligere for politiet å nå ut til dem.

Sørheim trekker frem et eksempel. Før han hadde denne kontoen kunne det være stor «avstand» mellom han som politi og de ungdommene han ville snakke med. Men så skjedde det noe.

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

– Jeg begynte å bli gjenkjent. Lillestrøm togstasjon er et sted politiet oppsøker ofte. Der henger det mange ungdommer på kveldstid. Jeg har opplevd at en del går vekk fra oss. Men de som har sett TikTok-kontoen, sier gjerne: «Der kommer «Bausjen». De ser mot meg og sier hei, og tar kontakt. Og det ender opp med en hyggelig prat.

Nå er det slutt

Denne uken ble det satt en stopper for kontoen. I løpet av fredagen må han «deaktivere» alle videoene.

– Det kan fremstå som en offisiell konto der folk kan tro de kan varsle politiet og forvente svar, sier politistasjonssjef Grethe Løland i Lillestrøm til VG.

Derfor fikk Sørheim denne uken beskjed om å fjerne videoene fra offentligheten, og heller benytte Øst Politidistrikt sine kanaler på Facebook og Instagram. Han kan også bruke politiets TikTok-konto som styres av andre politidistrikt.

Vest, Sør-Vest og Troms har egne kontoer. Førstnevnte er den desidert største. De to andre er på størrelse med den Sørheim nå legger ned.

Foto: TikTok

Sørheim ser utfordringen ved at noen kunne trodd kontoen hans var offisiell, og dermed kunne forsøke å varsle politiet gjennom den.

– Det blir jo ganske hypotetisk. Jeg har selvsagt ikke lyst til å bidra til at det skjer noe galt. Samtidig fører kontoen mye bra med seg. Hvis man skal veie det opp mot hverandre, så mener jeg kontoen burde eksistert.

– Stor

Politistasjonssjef Løland mener «Bausjen» har blitt mer og mer problematisk i takt med veksten av følgere og rekkevidde.

– Hvorfor legges den ned nå?

– Ettersom han har blitt så stor, er sannsyligheten større for at folk tagger han, og ikke de offisielle kontoene, og tenker at de har varslet politiet.

Løland liker godt innholdet Sørheim har lagt ut. Det er ikke der problemet ligger.

– Innleggene synes vi er informative og humoristiske, og de får god respons fra målgruppa som vi i Øst ikke når på Instagram og Facebook. Det har vært en avveining. Men kontoen har et veldig uniformert tilsnitt og den heter «Baunsjen», som er et uttrykk for politiet. Hadde vi ikke vært komfortable med innholdet hadde vi gått inn på et tidligere tidspunkt.

– Kunne det vært aktuelt for Øst å overta «Bausjen»?

– Nei, vi har ikke ressurser til å drifte en TikTok-konto.

– Er det noe dere burde prioritert når dere ser den kontakten han får med ungdom?

– Vi kunne tenkt oss det, men det er i likhet med mye annet snakk om å prioritere.

– Burde politiet gått mer i dialog med ungdom i kommentarfelt på sosiale medier?

– Ja, det tror jeg vi hadde stått oss bra på.

Dette er noen av tilbakemeldingene som kom da det ble kjent at kontoen legges ned

Sørheim vil berømme de andre politidistriktenes arbeid med TikTok, men mener det bør gjøres mer.

– Jeg er overrasket over at politiet ikke benytter seg mer av TikTok. En bedrift måtte betalt millioner for samme eksponering.

– Jeg er langt nede i systemet og sitter ikke med pengeposen. Jeg har ingen negativ kritikk, men jeg har utforsket og funnet ut at det er et kjempepotensial. Min magefølelse at vi burde prioritert TikTok på Østlandet, og at det hadde vært en fordel med åpne kommentarfelt. Men jeg ser også mange utfordringer med det, sier Sørheim.