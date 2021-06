SATT UT: Kaninene var satt ut i bur som var dumpet i skogen. Foto: Dyrebeskyttelsen

Kaniner satt igjen i skogen: - Helt forferdelig

Dyrebeskyttelsen i Telemark fikk melding om kaniner som var satt igjen i bur i Kragerø.

Av Stine Slettås Machlar

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det er helt forferdelig at folk bare dumper dyrene sine slik. Folk tenker tydeligvis ikke på at kaniner kan bli 17 år gamle når de skaffer seg dem, sier Veronika Olsen, leder i dyrebeskyttelsen i Telemark.

De tre kaninene var satt ut i store bur.

– Disse dyrene var forlatt med dyrt utstyr. Det viser jo at de på et tidspunkt har ønsket å gi kaninene et godt dyrehold, men så plutselig var det ikke så stas med dyr lenger og da kastes de som søppel. Det er ille, sier Olsen.

Dette er langt fra første gang dyrebeskyttelsen opplever at dyr er hensatt i skogen eller veikanten.

– Vi får over 100 tips i uken om kaniner og katter. Det virker som om folk tenker det er en lettvint måte å kvitte seg med dyr på når man ikke ønsker dem lenger, men man har et ansvar for å omplassere dyr, sier hun.

– Kan ikke leve fritt

Olsen lurer på hvorfor eierne etterlater dyr i skogen.

– Kanskje gjør de det for å slippe styret med omplassering, kanskje tenker de at rovdyr kan ta dem eller så er de så naive at de tror dyrene vil overleve fritt i skogen. Jeg vet ikke, men det er stygt.

Kaninene ville aldri overlevd i naturen.

– Disse dyrene er oppfostret som tamme, de ville ikke overlevd uten mennesker. Det ville blitt for kaldt og vanskelig med alle rovdyrene, sier Olsen.

– Kaniner er fantastiske dyr om man gir de riktig dyrehold. De kan lære seg å reagere på navnet sitt og de kan trenes til å lære triks. De fortjener så mye bedre.

For dyrebeskyttelsen er det kostbart å ta seg av dyrene som hensettes.

– Det koster 2500–3000 å kastrere en kanin og så har vi utgifter på mat og utstyr til fosterhjemmene. Vi bruker mye tid på å skaffe penger, så det hadde vært fint om folk hadde vurdert om de faktisk vil ha dyr lenge før de skaffer seg dem, sier Olsen til VG.