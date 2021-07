FOTBALLGLEDE: Hønefoss ballklubbs jenter 12-14 år trente på stadion torsdag ettermiddag. Solberg endte i mål og slapp bare inn ett av tre mål. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Pandemi-fall: Her har folk forlatt norsk idrett

HØNEFOSS (VG) VG kan i dag vise en oversikt over hvor norsk idrett har mistet sine medlemmer under coronaen. – Vi skal hjelpe til for å få dem tilbake, sier statsminister Erna Solberg (H).

Av Bjørn Haugan , Helge Mikalsen og Henrik Odiin

Oversikten fra Norges idrettsforbund viser at hvert tiende medlem har forlatt idretten fra 2019 til 2020.

I 2019 hadde de ulike forbundene 1.928.756 medlemmer.

I fjor falt antallet til 1.744.470 medlemmer, en prosentvis nedgang på 9,6 prosent.

Størst frafall i Nordland

Her er noen hovedtall for fylkene:

Størst nedgang i medlemsmassen har Nordland opplevd, med hele 18,8 prosent færre medlemmer i 2020, sammenlignet med 2019.

Så følger Innlandet med minus 16,4 prosent, Møre og Romsdal med 13,7, Troms og Finnmark med minus 12,3 og Vestfold og Telemark med 12,1.

Lavest nedgang har det fylket med flest medlemmer, Viken, som bare opplevde et fall på 4,5 prosent, etterfulgt av Oslo, med minus 5,1 prosent.

Det betyr at det er de to desidert største kretsene, med henholdsvis 404.007 medlemmer i Viken og 267.677 medlemmer i Oslo, som har opplevd minst frafall.

Her er hele oversikten:

Solberg innledet sin valgkampturné på Østlandet og Sørlandet torsdag, blant annet med et besøk på Hønefoss idrettspark, hvor hun møtte barn og idrettsungdom.

Hun sier det viktigste er å hente tilbake barn og ungdom til idretten og har to konkrete tiltak, som vil bli gjennomført umiddelbart.

– Sommerskolene gjennomfører samarbeid med idretten mange steder. Det vil skape idrettsglede hos mange.

– Men hovedtiltaket, sier hun, er det som skjer når elevene vender tilbake til skolene i august.

– Da skal vi sørge for at idretten får tilgang til klasserommene for å markedsføre idretten.

– Det er ikke noe pålegg, men en anmodning til landet skoler?

– Det er riktig. Det er en anmodning til landets skoler. De har en felles interesse, sammen med frivilligheten, for å få barn og ungdom med i idrett:

– De som trener er ofte mer opplagt på skolen.

Hun legger til at gjenåpningsplanen forhåpentlig vil veie tyngst.

– Vi har gjenåpnet breddeidretten og prioritert barn og unge gjennom coronaen.

fullskjerm neste MUSIKKLEK: Erna Solberg møtte også barn fra Hønefoss barnehage som løp rundt og lekte Dovregubben etter musikk fra Dovregubbens Hall.

Hun ber alle være med på en dugnad.

– 184.000 er et veldig høyt tall og vi trenger foreldre, skoler og idretten til å samarbeide om å rekruttere disse tilbake.

– Hva drev du med da du var ung?

– Jeg var svømmer fra seks til 12 år, men måtte gi meg på grunn av et eksem som ikke ga seg.

Hun legger til:

– Svømmesporten mistet ikke noe stort talent i meg. Jeg var utholdende, men hadde ikke så stor fart. Jeg var også speider i mange år og spilte i korps.

– Viktig budskap

Presidenten i Norges idrettsforbund, Berit Kjøll, takker for støtten.

– Det er et utrolig godt og viktig budskap statsministeren kommer med. Vi opplever en genuin vilje til å bidra til at vi kommer tilbake til nivået vi hadde før pandemien, sier Kjøll.

Hun legger til:

– Og det skal vi klare.

FASTE ANSATTE: Idrettspresident Berit Kjøll sier en årsak til at Oslo har lavt frafall, kan være at de har flere klubber med faste ansatte. Foto: Berit Roald

– Hva er årsaken til at eksempelvis Oslo har mindre frafall enn andre?

– Overordnet er en årsak at store klubber, som man har mange av i Oslo, ofte har ansatte som har kunnet holde oppe en viss aktivitet under pandemien, mens de fleste idrettslagene drives av frivillige, hvor slik oppfølging har vært vanskeligere.