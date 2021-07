Hør podkasten «Savnet»: Reidar kom aldri hjem. Politiet og familien frykter han kan ha blitt drept

Reidar Sandanger sa til familien at han skulle komme hjem fra Brasil. Så ble det stille. Helt stille.

Publisert: Nå nettopp

Både familie og etterforskere frykter Reidar Sandanger ble drept. Så hvorfor gjorde ikke politiet i to land mer for å finne svar?

Dette er «Savnet»

Reidar Edvin Sandager er en av drøyt 1100 personer som er blitt sporløst borte i Norge. Men Reidars sak er spesiell.

Noen sendte meldinger i hans navn lenge etter at han ble borte.

Både familie og etterforskere frykter at trebarnsfaren ble drept.

Så hvorfor gjorde ikke politiet i to land mer for å finne svar? Og hva skjedde egentlig med Reidar?

Her kan du høre de to alle episodene i podkasten «Savnet», produsert av Stavanger Aftenblad.

De to første episodene er åpne for alle, de resterende er for deg med VG+.

Klikk her få å finne alle episodene, lese om alle aktørene og ekstramateriale (for abonnenter)