BRANN I TURBIN: Det kommer tykk, svart røyk fra anlegget på Melkøya. Foto: VG-tipser

Konserntillitsvalgt om brannen: – Det er livsfarlig

Det brenner i Equinors gassanlegg på Melkøya. Konserntillitsvalgt kaller situasjonen dramatisk.

– Dette ser jeg på som veldig dramatisk, ja. Det skal ikke finnes en gnist engang på et gassanlegg, det er livsfarlig, sier konserntillitsvalgt Bjørn Asle Teige til VG.

Teige sier at anlegget nettopp har kommet i gang igjen etter å ha vært stengt i fire uker på grunn av vedlikehold. Han vet ikke noe mer om hva som kan ligge bak.







– De bildene der, de vil ingen se. Åpne flammer på det anlegget, er nesten utenkelig. Hvis det eskalerer, kan det gå virkelig ille. Vi får virkelig håpe at det ikke skjer.

Heller ikke kommunikasjonssjef i Equinor, Eskil Eriksen, kan si noe om årsaken per nå.

KONSERNTILLITSVALGT: Bjørn Asle Teige i Equinor er Foto: VG

Mandag rykket samtlige nødetater har rykket ut til Melkøya etter meldinger om åpne flammer i produksjonsanlegget på øya.

– Det brenner i en turbin på anlegget, og det er store oljemengder tilknyttet den turbinen så det er risiko for større brann. Per nå har den ikke spredd seg, sier operasjonsleder i politiet i Finnmark, Leo Johansen til VG.

Det er Equinor som driver anlegget på øya, og kommunikasjonssjef Eriksen sier til VG at de har mobilisert beredskapsgruppen på Melkøya.

– De jobber sammen med nødetater for å avklare situasjonen.

Også konserntillitsvalgt Owe Ingemann Walterzøe, er bekymret for det han ser:

– Akkurat nå er et supplybåt som pøser over fire turbiner. Det vil si at da kommer det elektriske anlegget til å svi ganske kraftig. Når det pøses på og brukes så mye mengder sjøvann på elektrisk anlegg, kanman se for seg en veldig lang stans, sier Walterzøe til VG.

Han sier at Equinor har gode rutiner når noe skjer, og at Melkøya er et moderne anlegg som er beregnet for å ta en brann av denne typen.

Han har snakket med ansatte som måtte evakueres, som er preget over situasjonen. Fortsatt er noen ansatte igjen som er en del av beredskapsgruppen:

– Jeg tør nesten ikke å tenke på hvordan de har det, de som er i nærheten nå. En brann er alltid skummel, selv om vi trener mye på sånne ting, er det alltid forbundet med en viss fare i en innsats.

Eriksen sier at det ikke er personskader som følge av denne hendelsen.

Politiet i har iverksatt restriksjoner i luftrommet omkring Melkøya, og det er besluttet flyforbud med drone nærmere Melkøya enn fem kilometer, melder politiet på Twitter.

Klokken 16.43 melder brannvesenet at de har kontroll på store deler av brannen.

– Men det brenner fortsatt, og vi kommer til å ha mannskaper på stedet utover kvelden og natten, skriver de.

Publisert: 28.09.20 kl. 17:42 Oppdatert: 28.09.20 kl. 18:04

