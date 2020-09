Svein Holde: Hagen ser frem til å flytte hjem

LØRENSKOG (VG) Drapssiktede Tom Hagen (70) ser frem til å flytte hjem i huset på Fjellhamar - og håper at han får være i fred.

Det sier den drapssiktede 70-åringens forsvarer, advokat Svein Holden, til VG fredag ettermiddag.

Den drapssiktede milliardæren har ikke vært i eneboligen på Fjellhamar i Lørenskog siden han ble pågrepet på vei til jobb 28. april.

Politiet mener huset i Sloraveien 4 er et viktig bevis i drapsetterforskningen mot milliardæren. De mener også at det er skjellig grunn til å mistenke at Anne-Elisabeth Hagen ble drept i boligen og at ektemannen står bak.

Tom Hagen nekter straffskyld – og har hele tiden gjort det klart at han ønsker å flytte hjem.

Da VG var ankom huset fredag formiddag var sperrebåndene tatt ned. Like før klokken 13 ankom forsvareren boligen, låste seg inn og gikk gjennom huset. Der hadde han også en telefonsamtale med Tom Hagen.

– Jeg har sett huset slik det er nå. Det er ikke veldig synlig at det har vært etterforsket der. Jeg har også snakket med Tom Hagen. Han synes det skal bli godt å komme tilbake, og jeg forventer at all presse vil respektere hans og familiens ønske om privatliv fremover, sier Holden.

– Når vil Hagen flytte hjem?

– Det vil ikke ta veldig lang tid før han er på plass, og han vil bo der fremover, svarer Holden.

fullskjerm neste PÅ PLASS: Her går Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, inn på eiendommen til klienten. Holden låste seg senere inn i boligen.

Tidligere fredag fortalte et vitne til VG at både politifolk og ansatte i Bravida var på eiendommen fredag formiddag. I tillegg til sperrebåndene skal overvåkingskameraer og skilt om overvåking ha blitt tatt ned.

– Politiet har etter en helhetsvurdering besluttet å ikke begjære videre beslag av Sloraveien 4. Eiendommen vil bli utkvittert til siktede innen fristen 21.09, skriver politiinspektør Agnes Beate Hemiø i Øst politidistrikt i en pressemelding.

Hagen-barnas bistandsadvokat, Ståle Kihle, mener det var på høy tid at boligen ble frigitt.

– Og det er svært fint for Tom Hagen at han kan flytte hjem, sier Kihle til VG.

LØSLATT: Etter ti dager i varetekt ble drapssiktede Tom Hagen sluppet fri, da Eidsivating lagmannsrett slo fast at det ikke forelå skjellig grunn til mistanke mot ham. Her er han på vei ut av Oslo fengsel. Foto: GISLE ODDSTAD

– Omfattende undersøkelser

I pressemeldingen fredag opplyser Øst politidistrikt at de har gjennomført omfattende undersøkelser på eiendommen.

– Men av hensyn til etterforskingen har vi ingen kommentarer til hva slags undersøkelser som er utført eller resultatene av disse, sier politiinspektøren.

Politiet opplyser også at de ikke ønsker å bidra til unødig oppmerksomhet rundt siktede og hans person, herunder holde pressen fortløpende oppdatert om bosted, oppholdssted og lignende.

– Vi har derfor ingen ytterligere kommentarer knyttet til dette, sier Hemiø.

Langvarig strid

Øst politidistrikt har siden pågripelsen beskrevet arbeidet i Sloraveien 4 som tidkrevende og som «et sammensatt arbeid av svært dynamisk karakter». De har imidlertid ikke ønsket å kommentere detaljer fra arbeidet, utover å uttale at man har gjort relevante funn.

Hagen og hans forsvarer har imidlertid vært skeptiske til tidsbruken og de gjentatte undersøkelsene, siden de mener at muligheten for å finne nye spor, så lenge etter forsvinningen, antas å være små.

Holden har blant annet argumentert med at politiet gjennomførte en fullstendig åstedsundersøkelse i 2018 og flere etterforskningsskritt i boligen i 2019.

I august kjempet den drapssiktede 70-åringen i retten for å få huset tilbake fra politiet, men tapte. Politiet fikk imidlertid ikke innfridd sitt ønske om å beholde huset i ytterligere tre måneder.

Lagmannsretten besluttet isteden at politiet fikk beholde huset frem til 21. september. Den siste tiden har etterforskerne blant annet gjennomført ulike mobilundersøkelser i boligen.

– Det er først og fremst på tide at Hagen får flytte hjem. Det har vært en lang og krevende periode for ham å være uten bolig, sier Holden.

– Hva vet du om undersøkelsene som har blitt gjort i huset og relevante funn?

– Jeg vet nøyaktig hva som har blitt gjort, og jeg håper inderlig at politiet har gjort funn som kan bidra til å bringe saken videre. Tom Hagen har et ønske om at politiet oppklarer saken og at de har funnet informasjon som kan oppklare den, sier forsvareren.

